Hobi bahçeleri yıkılıyor

BirGün EGE

Seferihisar’da tarım arazilerine zarar veren hobi bahçelerinin yıkımına başlandı. Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu’nun Hobi Bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle, ilçedeki yaklaşık 700 hobi bahçesine yıkım uyarısı yapıldı.

Ruhsatsız, izinsiz ve amacı dışında kullanılan evlere müdahale ilk olarak Düzce Mahallesi’nde yer alan Doktorlar Sitesi’nde 7 ev boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi. Yıkım prosedürleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu 32. ve 42. maddesi gereğince verilen karar doğrultusunda hobi bahçesi sahiplerine gerekli para cezası uygulanarak, encümenden yıkım kararı alındı. Uzun süredir gündemde olan hobi bahçelerinin yıkım kararı tamamlanan prosedürlerle birlikte işleme alındı.