Holokost nereye düşer, Gazze nereye…

Prof. Dr. Serap ERDOĞAN TAYCAN

İnsan zihni benzetmeleri sever. Belki algılamayı kolaylaştırmak, belki ilk kez karşılaştığımız bir durumu, nesneyi tanımlamak için halihazırda biliyor olduklarımızı kullanmanın sağladığı bilişsel ekonomi adına bugünü anlamlandırmada belleğin her daim sunacağı bir malzeme vardır. Bambaşka bir ülkede ilk kez gittiğiniz bir restoranda yediğiniz bir yemeğin lezzeti seneler önce anneannenizin çorbasındaki tarhunun rayihasını anımsattığı için restoranın müptelası oluverirsiniz örneğin, hatta bazen tarhunu anımsadığınızın farkına bile varmadan.

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Yirmi iki aydır kuşatma altında olan Gazze, İsrail tarafından oluşturulan kıtlıktan tükenmek üzere. Birleşmiş Miletler rakamlarına göre Gazze halkının %80’i artık sadece gıdaya ulaşımın sağlanması ile toparlanamayacak düzeyde bir açlık yaşıyor. Açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150’yi geçti ve ilerleyen günlerde toplu ölümler bekleniyor. Sosyal medyada sık sık paylaşılan iki görsele eminim denk gelmişsinizdir. Nazi Almanya’sının toplama kamplarındaki Yahudilerin bitkin ve çaresiz haldeki fotoğrafları ile Gazze İnsani Yardım Vakfı adı altındaki ölüm tuzaklarının gıda dağıtım bölgelerine ulaşmaya çalışan Filistinlilerin perişanlığını sergileyen fotoğraflar. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış Yahudi çocukların siyah beyaz siluetleri ile İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’ne girişine izin vermediği formül mamaların yokluğunda kavrulan Gazzeli bebeklerin acılı yüzleri. Bu görselleri yan yana getirmemize sebep sadece olayların benzerliği değil. Pek çok insan İsrailli Yahudilere kendiniz bu kadar büyük acılar yaşamışken başka bir halka karşı nasıl böyle zalim olabiliyorsunuz diye soruyor, sormak istiyor. Oysa söz konusu, toplumsal bellek ve çatışmalı toplulukların kollektif travmaları olduğunda meselenin çok farklı boyutları var.

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Uzun süreli çatışmalarla dolu bir geçmişe sahip olan topluluklar için bu geçmiş sadece tarihi anılardan ibaret olarak kalmaz. Bireyin geçmiş yaşantıları, deneyimleri bugününü ve yarınını nasıl etkiliyor ise toplumlar için de aynı durum söz konusu. Yüzlerce, binlerce insanın aynı anda maruz kaldığı toplumsal olaylar belki her bireyin zihninde farklı yaşanmışlıklarla kaydedilecektir ama aynı zamanda aidiyet hissinin gelişmesi, ‘biz kimiz’ sorusunun cevabı ve dünya üzerinde diğer topluluklara göre kendi grubunu konumlandırmada toplumsal olaylar nesiller boyunca aktarılan büyük bir güce sahip. Nazi Almanya’sı 1941-1945 yılları arasında yaklaşık 6 milyon Yahudi’yi sistematik bir şekilde öldürdü. Bu rakam, soykırım öncesi sayıları 9 milyonu bulan Yahudilerin 2/3’üne tekabül ediyor. Yahudilerin tarihsel geçmişine bakıldığında dünyanın geri kalanının onları istemediği duygusunun toplumsal olarak yerleşmesini destekleyen pek çok anlatı mevcut. Nazi soykırımı ise bu istenmeme halinin kimsenin reddedemeyeceği kadar gerçeğe dönüştüğü, boyutları akıl almaz bir trajedi. Seksen yıldan uzun süredir bu travmanın İsrailli Yahudi topluluklarını nasıl etkilediği üzerinde çalışan pek çok akademisyenden biri olan Daniel Bar-Tal, ‘kuşatma zihniyeti’ olarak adlandırdığı bir durum tanımlıyor. Bir grubun üyelerinin dünyanın geri kalanının kendileri hakkında olumsuz düşünceleri, niyetleri ve planları olduğuna inanması şeklinde özetlenebilecek bu toplumsal algı, insanların geçmişte sorun yaşadıkları gruplardan tamamen farklı bile olsa bugünkü sorun yaşadıkları ve hatta herhangi bir sorun yaşamadıkları toplulukları algılama ve çatışmayı yönetme şekillerini belirliyor. Siyasi aklın bu algıyı kendi çıkarları için nasıl kullanabileceğini düşünmek zor değil.

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Geçtiğimiz aylarda bir konuşmasında Netanyahu’nun ‘Özgür Filistin sloganı, yeni Nazi selamıdır’ demesinin İsrail halkının Filistinlilere karşı sürdürülen yok etme politikalarına verdiği desteği sayısal olarak arttırdığını biliyor musunuz?

Çok uzun yıllar önce yaşanmış olsa bile bir toplumun tüm üyelerini derinden etkilemiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmış, bugün gündeme getirildiğinde sanki biraz önce yaşanmışçasına bir ‘zaman çökmesi’ yaratarak topluluğun ortak duygularla hareket etmesine sebep olabilen ‘seçilmiş travma’lar vardır.

Onlarca yıllık işgal politikaları ve tarihsel olayların yeniden yeniden pekiştirdiği kuşatma zihniyeti ile İsrailli Yahudilerin dünyasında genel olarak Araplar ve özelde Filistinliler, varoluşlarına yönelik en büyük tehdit olarak algılanıyor. Bu satırlardan sonra, anlatmaya çalıştığımın hiç de amacım olmayan ‘Yahudiler başlarına çok kötü olaylar geldiği için zalim insanlara dönüştüler’ gibi bir algılamaya sebep olabileceği riskini göze alarak İsrailli Yahudi halkının toplumsal ruhuna kodlanmış yeryüzünden silinme tehdidin en gerçek hali olan Nazi soykırımı ile Gazze’deki insanlara yaşatılanları bir arada anmanın, en çok Gazze’ye zarar vereceğini söylesem, bir kez daha düşünür müsünüz?