Honduras’ta Trumpçı seçim darbesi

TeleSUR Editöryel

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyeleri Ana Paola Hall García ve Cossette Alejandra López Osorio, çarşamba günü seçim darbesini tamamlayarak Ulusal Parti adayı Nasry Juan Asfura Zablah’ı 27 Ocak 2026 ile 27 Ocak 2030 döneminin seçilmiş devlet başkanı olarak ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açık biçimde desteklenen Asfura’nın tanınması, oy sayım sürecinde usulsüzlük iddiaları, güçlü dış müdahale ve 30 Kasım seçimleri öncesinde kurgulandığı belirtilen bir komplo suçlamaları eşliğinde geldi.

Bu iddialar, iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) ile Liberal Parti tarafından ve ayrıca CNE üyesi Marlon Ochoa tarafından da desteklendi. Ochoa, diğer noktaların yanı sıra, yeniden sayım yapılmasını reddetmelerine itiraz etti.

Daha önce, Liberal Parti’nin devlet başkanı adayı Salvador Nasralla, CNE’nin seçim sonuçlarını ilan etmesini reddetmişti. Nasralla, kurumun aldığı kararı sert biçimde eleştirerek, vatandaşların çok büyük bir çoğunluğunun sürecin bu şekilde yürütülmesini desteklemediğini söyledi.

Nasralla, CNE üyeleri Ana Paola Hall ve Cossette López’e hitaben yayımladığı mesajda, seçim kurumlarının halk iradesi dışındaki çıkarlara karşılık verdiğini, sistemin yolsuzlukla bağlantılı figürleri kayırdığını savundu. Kendi adaylığının bu pratiklerden kopuş anlamına geldiğini belirten Nasralla, toplumun seçim sürecinin sonuçlandırılma biçimini reddettiğini yineledi.

TUTANAKLAR İNCELENMEDİ

Bu sırada eski Dışişleri Bakanı Enrique Reina, 24 Aralık Çarşamba günü, CNE’nin resmi oy sayımı tamamlanmadan Honduras’ta fiilen seçilmiş bir devlet başkanı ilan etmeyi hedeflediği uyarısında bulunarak seçim darbesinin bu yolla pekiştirildiğini söyledi. Reina, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Honduras güne böyle uyanıyor, seçim darbesi sürüyor ve iki gayrimeşru üyeden oluşan Ulusal Seçim Konseyi, fiilen seçilmiş bir devlet başkanı ilan etmeye doğru ilerliyor.”

Reina’nın suçlaması, 23 Aralık Salı günü yapılan CNE genel kurul toplantısının ardından geldi. Bu toplantıda, yargıçlar Ana Hall (Liberal Parti) ve Cossette López (Ulusal Parti), tutarsızlık içeren yaklaşık 10 bin tutanağın incelenmesini reddederek itirazları geri çevirdi. CNE üyesi Marlon Ochoa ise bu adımı “seçim darbesi” olarak niteledi. Ochoa, özel yeniden sayım tamamlanmadan, yaklaşık 288 itiraz karara bağlanmadan ve tutarsızlık bulunan yaklaşık 10 bin tutanak hâlâ tek tek sayım beklerken bu ilan kararının verildiğini söyledi.

Ochoa, oy sayımı tamamlanmadan sonuçların ilan edilmek istenmesi nedeniyle başkent Tegucigalpa’daki Savcılık makamında CNE’ye karşı resmî şikâyette bulundu. Şikâyetinin parçası olarak, iki partili sistemin kurguladığı seçim sahtekârlığını kanıtladığını söylediği 10 yeni ses kaydı sundu. Ochoa’ya göre bu kayıtlarda, eski bir devlet başkanının, Liberal Parti’den eski bir devlet başkanı adayının, yabancı bir devlet başkanlığı danışmanının, Arjantinli Fernando Cerimedo’nun ve kimliği tespit edilemeyen başka kişilerin sesleri yer alıyor.

TEHDİT KAMPANYASI

CNE üyesi, “ülke tarihindeki en kaba ve en açık dış müdahale” olarak nitelediği sürece dikkat çekerek doğrudan ABD hükümetini işaret etti. Ochoa, ABD’nin seçimleri ve özellikle Nasry Juan Asfura Zablah’ın adaylığını etkilemek için tehdit kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Ochoa, ABD hükümetinin üst üste müdahalelerine dikkat çekti. Buna, tercih ettikleri aday Nasry Juan Asfura Zablah kazanmazsa ekonomik yaptırım tehdidinde bulunulması da dâhil. Ayrıca, Trump’ın desteklediği aday kazanmazsa havale alıcılarının paralarını kaybedeceği uyarısını içeren milyonlarca kısa mesaj gönderildiğini belirtti. Ochoa, bunun halkın egemen iradesine saygının ihlali anlamına geldiği sonucuna vardı.

Marlon Ochoa, yüzlerce tutanak hâlâ işlenmemişken ve tutarsızlıklara dair kanıtlar varken bir devlet başkanı ilan etmenin suç olduğunu tekrarladı. Savcılık binasından ayrılırken, seçim sonuçlarını sabote etmeye dönük yasadışı düzeni ayrıntılandırarak şunları söyledi:

“Daha da ciddi olan şu: Tutanakta yazan seçmen sayısının biyometrik cihazda kayıtlı seçmen sayısıyla eşleştiği tutanaklar evreni analiz edildiğinde, seçimin kazananı şu anda cumhurbaşkanı ilan etmeye çalıştıkları kişi değil.”

Kaynak: telesurenglish.net

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ