Hoşgörü–ama kimin için?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Marcuse, “Baskıcı Hoşgörü” isimli çalışmasında, sözcük anlamının aksine hoşgörünün burjuva demokratik siyaset tarafından bir baskı unsuru olarak kullanıldığının altını çizer.1 Hoşgörü, iktidar ve muhalefet arasındaki ilişki bağlamında, bir tahammül koşulu olarak nitelenebilir. Bu ilişkide ayrıcalıklı konumda olan iktidarın, kontrolündeki baskı ve zor araçlarını muhalefeti zayıflatmak amacıyla kullanmaması beklenir. Fakat her formel burjuva ilkesi gibi hoşgörü de olgulara dayalı yan düşünceler ve uygulamalarla saf içeriğinin ilk çağrıştırdığı anlamın uzağında, sadece belirli bir insan kümesi için yararlı olacak şekilde içeriklendirilir. Bu kümede elbette ki düzen karşıtı özneler yer almaz.

BASKICI HOŞGÖRÜ

Kapitalist toplumdaki hakim ve karşıt kurucu özneler arasında, daha baştan asimetrik bir konumlanma vardır. Örneğin işçi sınıfı adına örgütlenen bir özne, başlangıçta üretim ilişkilerinden toplumsal bilinç biçimlerine kadar her noktada hep sınırlı maddi imkanlara sahiptir. Bu imkanları ancak ki örgütlenme, yaratıcılık ve mücadeleyle artırabilir. Dolayısıyla ilkece “her siyasi fikre aynı ölçüde hoşgörü tanınması” aslında daha baştan belirli bir kuruculuğun hakimiyetiyle koşullanmıştır. Kaldı ki karşıt kurucu öznenin dezavantajı sadece bu koşullamayla da kalmaz.

Bahsedilen bu asimetrik konumlanmayla beraber hakim kurucu özneler, hoşgörü kavramı etrafında düzen dışı muhalefete belirli bir sınır çizme çabasında bulunurlar. Bu çaba, güçlü tarafın verdiği bir ültimatom gibi de değerlendirilebilir. Örneğin burjuva demokrasilerinde düşünce, ifade, etkinlik, toplanma ve protesto özgürlüğü için düzenin kabullendiği sınırlar, toplumsal değişim için düşünden eyleme geçme fiillerinin eşiğine kadar uzanır. Burada tam sınır noktası, öznenin kuruculuğunu salt kendi dolayının ötesine taşımasıdır. Bu eşik aşıldığında düzeni temsilen iktidar, elindeki tüm baskı ve zor araçlarını kullanarak, söz konusu iradeye saldırır. Böylece neticede ya bu iradeyi tekrar çizdiği sınırlar içine dönmeye zorlar ya onu büsbütün ortadan kaldırmaya yönelir ya da ona yenilir ve varlığını dayatarak elde ettiği kazanım karşısında pusuya yatar.

Buna karşılık, farklı fraksiyonlara ayrılsalar da hakim kurucu öznelere ait siyasi fikirler, hoşgörü bağlamında doğal ki anti-kapitalist fikirlere göre kendi aralarında çok daha “eşittir”. Hatta otoriter ve faşist fraksiyonlar demokrasi içinde dahi daima kontrollü bir şekilde korunur ve kollanırlar. Böylece hem düzen karşıtı fikirlere karşı etkili bir siyaset yapma biçimi hazırda tutulur hem de tüm fikirlerin temsiliyeti yanılsaması sürdürülür ve pekiştirilir.

HOŞGÖRÜSÜZLÜK

İdeal bir burjuva demokrasisi, kendisinin de alacağı yaraları gözeterek, çizdiği sınırlar içinde görece kaldığı sürece düzen karşıtı muhalefetle süreğen bir çatışmadan kaçınır. Zira düzen için ikna yerine baskı ve zora başvurmak her zaman siyasi ve ekonomik açıdan daha maliyetlidir. Bununla beraber, otoriter ve faşist formlar farklı bir ajanda güderek, herhangi bir muhalefete aman vermeden saldırmayı amaçlarlar. Dolayısıyla siyaseten baskıcı bir hoşgörüyü değil, doğrudan hoşgörüsüzlük ilkesini benimserler. Bu noktada tek istisna, “itaatkar muhalefet”tir.

Bir şekilde varlığını korumak üzere iktidarın sürekli daralttığı bir sınır hattına riayet eden itaatkar bir muhalefetin hesaba katmadığı koşul, nihai bir sınır olmadığı ve en sonu iktidarın karşısında iyice güçsüzleşen öznenin ya ortadan kaldırıldığı ya da karşıtına benzeyerek soğurulduğudur. Başka bir deyişle söz konusu muhalefetin, cismen varlığını sürdürebilse dahi, zamanla aleni ya da örtük şekilde iktidarı destekler duruma düşmesi kaçınılmazdır.

Marcuse ağır baskı ve zor koşulları altında muhalefetin aksine sert bir direniş sergilemesini, kendisine kastedenlere karşı hoşgörüsüz olmasını önerir.2 Bu noktada demokratik mücadele koşulları hayli sınırlandığından ya da namevcut kılındığından, şiddet kullanımı meselesine bilhassa dikkat çeker. Sıkça savunulanın aksine, mağdurların şiddet kullandıklarında aslında yeni bir şiddet zinciri başlatmadıklarını, halihazırda yerleşik bir zinciri kırmaya yöneldiklerini vurgular.

Marcuse demokratik toplumlarda da baskıcı fikirlere karşı aynı hoşgörüsüzlüğün sergilenmesinde ısrarcıdır.3 Öyle ki otoriter ve faşist yapıların yirminci yüzyılın ilk yarısı boyunca burjuva demokrasilerinde nasıl filizlendiği, desteklendiği ve geliştiği aşikardır. Bugünkü durum da 1930’lara giderek yaklaşıyor. Bu nedenle halka karşı suç işleyenlerin ve işlemeyi vaat edenlerin değil tek bir fiil, tek bir söz hakkı dahi ne bugün ne de yarın olabilir. Burada siyasi fikirler arası hoşgörüden bahsetmek ise, belli ki sadece bu suçların önünü açmaktadır.

Eğer siyaseten hakkıyla sürdürülen bir hoşgörüden bahsedilecekse bu, başta sömürü olmak üzere her türlü yabancılaşmış ilişkiden kurtulma mücadelesi veren toplulukların kendi içlerinde ve aralarında yarattıkları hoşgörüdür. Bu hoşgörünün itkisi, verilen mücadelenin doğrulanabilir haklılığı ve hasmının kanıtlanabilir haksızlığıdır. Marcuse’nin vurgusuyla, yanılsamayı reddeden, kendini hakikate dayandıran bir hoşgörüdür bu.

1 Herbert Marcuse, “Baskıcı Hoşgörü”, Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi içinde, Heretik, 2014, ss. 122-125, 127, 138- 139.

2 A.g.e., ss. 131-135, 139-140.

3 A.g.e., ss. 134, 136, 140-141.