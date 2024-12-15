HTŞ’nin zaferi uzlaşma anlamına gelmiyor

Yusuf Tuna Koç

Geçtiğimiz hafta İdlib’den Şam’a doğru harekete geçen HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplar, Esad ailesinin ülkeden gidişi ile hiçbir zorluk yaşamadan başkenti aldı. Esad’ın başbakanı dahil olmak üzere tüm bürokratları, HTŞ ile bir geçiş hükümeti için anlaşmaya hazır olduklarını söyledi. HTŞ, örgütün önde gelen liderlerinden Muhammed el Beşir’in geçiş sürecinin başbakanı olacağını söyledi.

El Nusra’dan kopan, ABD ve Türkiye’nin yıllardır terör listesinde bulunan HTŞ’nin Şam’a girişi ile birlikte batı ve Türkiye medyasının gözünde demokrasi kahramanlarına dönüştüler. Geçmişte IŞİD için savaşmış HTŞ lideri Golani, Zelenski’nin tulumlarını giyince kendisine devrimcilik payesi veren CNN’e batının duymak istediği her şeyi söyledi. Amerikan kameralarına insanların yaşamlarına saygı duyacağız diye seslenen HTŞ lideri, hemen birkaç gün sonra ise ülkede şerri hukuka geçileceğini duyurdu.

Şam’da tüm bunlar yaşanırken, İsrail de 1967’den beri fiilen işgal altında tuttuğu Golan tepelerinden Şam’ın 25 kilometre yakınına kadar ilerledi. Filistin’de soykırım sürerken özellikle demir kubbeyi hedef alan saldırılar için de stratejik öneme sahip bölgeyi ele geçiren İsrail ordusunun buradan çıkmak gibi bir niyeti olmadığı gibi, şimdi Şam’da oturan “demokrasi havarilerinin” de İsrail’in işgaline bir itirazı olmadı. Neticede, 7 Ekim’den sonra İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırım operasyonunu genişleterek Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’ı ve lider kadrolarını hedef alması, Suriye’nin Filistin direnişine giden ikmal yollarını bombalaması ve İran’la doğrudan bir çatışma sürecine girmesi, Suriye’de yaşanan süreci hızlandırdı. Bugün Esad hükümetinin düşüşü ve İsrail’in ülkedeki varlığını artırması ile birlikte Filistin’deki direniş de en önemli destek hatlarından birini kaybederken, Golani de bu zaferi kendilerine altın tepside sunan İsrail’e karşı herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Türkiye’de ise AKP-MHP iktidarı Esad’ın düşüşünü hem bir bayram hem de kendilerine atfettikleri bir zafer olarak kutluyorlar. MİT başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi camisinde namaz kılıp Golani ve el Beşir ile görüşmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın şeriat açıklamaları yapan HTŞ ile ilgili olarak “Dışarıdan ‘örgüt’ diye nitelendirip bir köşeye atacağınız bir şey değil. Bunlar, İdlib’de yürüttükleri faaliyetlerin aynısını hızlıca Şam’a taşıdılar” sözleriyle desteklemesi ve hatta Batı’dan destek istemesi de iktidarın bu sürecin merkezine yerleşme arzusunu açıkça ortaya koyar nitelikte. Ancak Türkiye’nin esas hamilik ettiği Suriye Milli Ordusunun bu sürecin merkezinde olmaması, HTŞ’nin körfez ülkeleri ile yakın ilişkileri ve tabii ABD ve diğer batı ülkelerinin Suriye’ye yönelik kendi gündemleri ve öncelikleri, tüm bu bayram havasının ardındaki soru işaretlerini de ortaya çıkarıyor.

Suriye’de bugün yaşananlar bir devrin sonu olarak nitelense de düşen rejimin yerine neyin geleceği henüz belli değil. Neredeyse 2011’den bu yana çok parçalı durumda olan Suriye’de birliğin nasıl sağlanacağı hala soru işareti. Şu an Rusya’nın bölgedeki en önemli müttefikini kaybetmesi, İran’ın direniş ekseninin geriletilmesi gibi sonuçlar, Amerikan emperyalizminin ülkeye dair hedefleri açısından önemli ilerlemeler olsa da Suriye’nin geleceğinin IŞİD eskisi HTŞ liderliğindeki 36 cihatçı örgüt ve SDG ile nasıl kurulacağı hala soru işareti. Suriye’nin geleceğinin siyasal olarak nasıl şekilleneceğini yazar Faik Bulut ile konuştuk.

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Suriye’nin geleceğinin nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz?

Faik Bulut: Şu an rejim değişti, kansız gibi görülen bir süreç ancak bugün rejim karşıtı güçler dediğimizde 36 farklı örgüt var. Bunlar içerisinde Türkiye’nin desteklediği SMO da var, tabii ki HTŞ kadar güçlü değil. Ancak bu 36 örgütün hepsinin aynı görüşte ve siyasi bağlantılara sahip olmadığını söylemek gerekir, hepsi de cihatçı değil. Bu örgütlerin bir kısmı batıcıdır, bir kısmı başka bir ülke tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla ortada aslında şu an net olarak anlaşılamayan bir kaotik durum var. Kısacası şu zafer sarhoşluğu geçtikten sonra da kendi içlerindeki çatışmalar yeniden görünür hale gelecektir. Sonuçta aralarındaki kavgalar, jeopolitik çatışmalar kaçınılmaz. Yakında geçici hükümet toplanacak, eski anayasa feshedildiği için yeni anayasa yapmak için toplanacaklar. Daha önce batının liderliğinde Suriye rejimi ve muhaliflerin katıldığı Cenevre toplantıları oldu, Türkiye Rusya ve İran’ın buluştuğu Astana toplantıları oldu. Bunların hiçbirinde bir uzlaşma sağlanamamıştı. Ancak bu defa yönetimin bir tarafında muhatap olarak HTŞ’nin olması, ondan daha az radikal olmayan örgütleri, silahlı grupları kolay kolay uzlaşılabilir hale getirmiyor. Örneğin diyelim HTŞ’nin baskısıyla bu gruplar uzlaştılar, ancak bu da yine bir siyasi süreç yaratmayacaktır.

EMEVİ CAMİİ SİYASİ MESAJ

HTŞ’liler Arap Alevilerinin yoğun olduğu Lazkiye ve Tartus’a gittiler, Esad’ın doğduğu köyde insanları toplayıp, yeni yönetim için destek istediler, yoğun bir kamuoyu çalışması yapılıyor. Ancak burada operasyonun öncesinden bu yana topladıkları IŞİD yanlısı milislerin tavrı farklı. HTŞ bugün barışı sağlayacağız diyor ancak onların zihniyeti barışçıl bir zihniyet değil, hoşgörülü bir zihniyet de değil. Türkiye’nin desteklediği bazı gruplar batıcıdır, aralarında İngiliz yetiştirmesi gruplar da vardır, dediğim gibi hepsi aynı noktada değil. Ama tüm bunlardan daha önemlisi Golani tüm dünyaya hitap ettiği demecini Emevi camisinde vermiştir. Şimdi bu siyasi bir hamledir. Herkese tarafsız bakan bir görüntüde olabileceğini düşünemeyiz. Önemli bir söz söyledi orada; “Bu benim zaferim değil, ümmetin zaferidir” dedi. Ümmet dediğiniz nedir? Müslüman topluluklar ve devletler. Peki ümmet Yezidileri, Hristiyanları, Alevileri, diğer inanç gruplarını kapsıyor mu, hayır. Demek daha başlangıçta hem demeç verdiği yer hem de demecin içeriği yönetimin şeriata göre uygulanacağını ortaya çıkarıyor.

Amerikan CNN kanalı önünde insanların yaşamlarına saygılı olduklarını, kimsenin kıyafetine, dinine, inancına karışmayacaklarını söylediler, İslam’da da kimsenin kıyafetinde uğraşılmayacağı belirtilir, vs. dediler. Ancak öbür tarafta seçilen zat şeriatın kurallarına göre hareket edeceğiz, kadınların başı kapalı olmalıdır dedi. Biz bunu 1979’da sol, liberaller, Humeyni yanlıları birlikte Şah’ı devirdikten sonra bu sefer İslamcılar kendi şeriatlarını uygulamaya geçince gördük. Bu sürecin sonucunda da dolayısıyla benzer şekilde demokrasi, vs. olmayacağı çok açık.

AKP HAMİLİĞİNDE DEMOKRASİ GELMEZ

Seçilen yönetim kapsayıcı olsun, adaletli olsun gibi kuruntular yapılıyor. Geçici olarak belki batının ve Türkiye’nin de ağabeyliği ile böyle bir görüntü verebilirler. Ancak böyle bir süreçte bu kez de “Bizim için demokrasi istasyondur, biz gerektiğinde iner yolumuza devam ederiz” diyenlerin de başkalarına bir demokrasi getireceği yok.

Erdoğan ve AKP iktidarının bir diğer hesabı da Kamışlı, Haseke tarafında Kürt yönetimini etkisiz hale getirmek, SMO yetmezse HTŞ belki onların üzerine sürülmeye çalışılacak. Erdoğan’ın en büyük arzusu Suriye’nin bir daha tek parça olmamasıydı. Dolayısıyla orada şu anda göstermelik bir birlik olsa da Esad yönetiminden daha iyi bir yönetim gelmiş olmadı, birlik halinde kalma ihtimali de çok zayıf. Tabii ki batıdan çok yardım alacaklardır, Türkiye devrede, Hakan Fidan yaptığı konuşmada HTŞ için “Bunlar iyi çocuklardır” demeye getirdi, HTŞ için batı yanlısı, piyasacı dediler. El Cezire’de de benzer şekilde lanse edildiler. Yatırımları, Petro-dolarları bekliyoruz demeye getiriyorlar. Arapların Petro-dolarını, Türkiye’nin himayesini ve batının yatırımlarını bekliyorlar.

Ancak ben bundan sonra çok zor günler bekliyorum. Suriye’de Esad’a yalnızca Esad olduğu için ayaklanılmadı. Aynı zamanda Suriye halkı açtı, ağır bir ekonomik kriz vardı. Neoliberalizme geçişin yarattığı ağır bir ekonomik yıkım vardı. Şimdi de yine serbest piyasanın vahşi sömürüsü ile nasıl baş edebileceklerini düşünmek bile istemiyorum.

Evet Türkiye kendince bir hamilik edecektir. İbrahim Kalın cumhurbaşkanına vekaleten Emevi camiinde namaz kıldı. AKP ve yandaş medya da Şam Fatihi diye lanse edecek Erdoğan’ı. 74’te Ecevit için söylenen Kıbrıs fatihine benzer şekilde Erdoğan’a da böyle bir yakıştırma yapılacak, bu şekilde muhalefete kaybedilen oylar da geri alınmaya çalışılacak. Ancak Türkiye bütün Suriye’nin yükünü almak istese bile ülkenin kendi Kürt meselesi, yoksulluk-pahalılık meselesi, Alevi meselesi ile başa çıkamadığı bir durumda bu çok zor. Tabii ki şimdi Suriye’ye inşaat şirketleri gider, enerji santralleri satarız gibi hevesleri olsa bile kendi problemleri ile baş edemeden Suriye’nin sorunlarını yüklenmesi çok zor. Kısa vadede coşkulu olsalar da uzun vadede bu sürecin sonunu her iki ülke için de aydınlık görmüyorum.