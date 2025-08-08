Hukuk diploması için üç ülkelik macera

Türkiye sahte e-imza ile devletin damarlarına sızıldığı büyük bir skandal yaşıyor. Bu skandalda üniversite ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemine sızan çete mensuplarının, çok sayıda kişiye hukuk, mühendislik diplomaları sattığı tespit edildi. Ancak çetelerin bu faaliyetleri diploma oyunlarından ibaret değil.

Prof. Dr. Şahin, 2018 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörlüğüne atandı. Mümin Şahin, Balkanlar ve Trakya’daki üniversitelerde hâkimiyeti bilinen eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yakın bir isim.

Mümin Şahin

PROTOKOL YAPILDI

TNKÜ Hukuk Fakültesi, ilk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ÖSYM tercih kılavuzunda yer aldı ve 100 öğrenci aldı. Garip gelişmeler bu andan itibaren başladı. Üniversite yönetimi, henüz kurulan Hukuk Fakültesi için Uluslararası Balkan Üniversitesi ile protokol imzaladı. (Bir hatırlatma: 17-25 Aralık operasyonlarında ayakkabı kutularında bulunan paraların Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne gönderileceği savunması yapılmıştı.) Pandemi gerekçesiyle yapılan bu protokol çerçevesinde; Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydı yapılan yaklaşık 400 öğrenci, ‘özel öğrenci’ statüsünde TNKÜ Hukuk Fakültesi’nde ders başı yaptı. Türkiye’deki üniversite sınavında başarısız olan ve sadece para ödeyerek Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne giren bu öğrenciler, bir yıl boyunca TNKÜ’de eğitim aldı. Bu öğrenciler, Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne o dönemin parasıyla 30 bin TL ödeme yapmış ama devlet üniversitesinde eğitim almışlardı.

Ne kadar büyük bir rastlantı ki; bu sırada TNKÜ Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin’in oğlu Yiğit Şahin, Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırmıştı. Bu protokol sayesinde babasının rektör olduğu üniversitenin hukuk fakültesine özel öğrenci statüsünde girdi. Hatta ilk başvuru yapan rektörün oğlu oldu. İddiaya göre; Türkiye’de üniversite sınavında çok düşük puan almış ve hiçbir hukuk fakültesini kazanamamıştı.

Bir yıllık misafir öğrencilikten sonra Rektör ve oğlu, bu kez Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirdi. 2022 yılının başında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları üzerine YÖK savaş mağduru öğrenciler için yatay geçiş ve özel öğrencilik hakkı getirdi. Yiğit Şahin bu kez Ukrayna’da eğitim gören bir öğrenci olarak sahneye çıktı ve babasının rektör olduğu TNKÜ Hukuk Fakültesi’ne geçiş yaptı. Resmi kayıtta Ukrayna’daki Karazin Kharkiv Üniversitesi’nin ‘Uluslararası Hukuk’ Bölümü öğrencisiydi. Hatta Uluslararası Balkan Üniversitesi gibi Ukrayna’daki üniversiteye de 2020 yılında kaydolmuş görünüyordu.

BELGESİ DE VAR

TNKÜ’nün yatay geçiş belgesinde de Yiğit Şahin’in Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdiğine dair belgenin olmadığı yazıyor. Uluslararası bir sınava da girmediği belgede yer alıyor. Ukrayna’daki Karazin Karkhiv Üniversitesi’ne 2020 yılında kaydolduğu yazılan belgede bölümü ‘Uluslararası Hukuk’ olarak kaydedildi. Bu belgede son iki satır ise şöyle: “Ukrayna’daki sınıfı ve Dönemi: 2/TNKÜ halen Misafir Öğrenci. Yatay Geçiş Talep Ettiği Sınıf: 2.”

Talebin kabul edildiği belirtilen belgenin son satırında “Öğrenci eksik belgeleri tamamlamak, belge asıllarını süresinde sunmak koşulu ile şartlı geçici olarak kabul edilmiştir. Not: Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde halen 2. sınıfta misafir öğrenci olarak devam etmektedir” yazıyor.

DEKAN GÖREVDEN ALINDI

Rektörün oğlunun, eğitimine devam ettiği sırada Hukuk Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Nusret Bedük, koronavirüse yakalanmış ve entübe edilmişti. İddiaya göre; iyileşerek görevine dönen Prof. Dr. Bedük, usulsüzlüğe itiraz etti. 19 Eylül 2022 tarihinde ise görevden alındı. Yerine Ziraat Fakültesi kökenli ve profesörlük unvanını lojistik alanında alan Prof. Dr. Ertuğrul Recep Erbay getirildi. Bu olayla ilgili şikâyet üzerine YÖK tarafından soruşturma başlatıldı. Ancak herhangi bir ceza verilmeden dosya kapandı.

MEZUN OLDU DİPLOMA ALDI

Peki; misafir öğrenci olarak TNKÜ’ye kayıt yaptıran Yiğit Şahin’in eğitim hayatı nasıl devam etti?

Yiğit Şahin, 4 yıl eğitimin ardından TNKÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, diplomasını aldı. Avukatlık için başvuru yapmadı. Ama şu an yurt dışında bir şirkette çalışıyor.

REKTÖR: ETİK DIŞI DEĞİL

İddiaları TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’e sordum. Oğlunun kronik bir kalp rahatsızlığı olduğu ve stres yaşamaması için üniversite sınavına girmediğini anlattı. Bunun üzerine oğlu, hiçbir koşul istenmeyen Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne kaydettirdiklerini ifade etti. Rektör Mümin Şahin, devamında şöyle konuştu: “Pandemi döneminde sadece Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne değil, pek çok üniversite için bu hak tanındı. Benim oğlum da kalp rahatsızlığı olduğu ve doktoruna yakın olmak istediği için üniversitemize kayıt yaptırdı. Çok sayıda öğrenci bu haktan faydalandı. Büyük oğlum, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin 6 bininci sırada olduğunu söyledi. Bu nedenle Yiğit’in kaydını aynı yıl yani 2020 yılında Ukrayna Karazin Kharkiv Üniversitesi’ne aldık.”

Prof. Dr. Mümin Şahin, yatay geçiş için 2 yıl yurtdışındaki üniversitede okumak şartı olduğunu ifade etti. Ancak oğlu, birinci sınıftan itibaren TNKÜ’de eğitim görüyor. Mümin Şahin, oğlunun birinci sınıftan itibaren Ukrayna’daki üniversitede derslere girdiğini savunuyor. Ancak misafir olarak TNKÜ de kaydı var. TNKÜ’nün belgesinde de üniversitenin ikinci sınıfında misafir öğrenci olduğu ve ikinci sınıf için yatay geçiş talep ettiği yazılmış.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, oğlu için yaptıkları tüm işlemlerin yasal olduğunu savunarak “Usulsüz ve etik dışı bir şey yapmak bizi üzer. Oğlumun mezuniyeti YÖK’ün verdiği haklar çerçevesinde ve yasa dışı bir durum yok. Bu nedenle açılan soruşturmada da bu ortaya konuldu” diye konuştu.

Üniversite sınavını kazanmamış rektörün oğlu, şu an hukuk fakültesi diplomasına sahip. Gece gündüz ders çalışıp bu fakülteleri kazanmak için dirsek çürüten çocuklara bu sistemi anlatmak mümkün mü? Bu gerçekten etik mi?