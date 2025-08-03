Hukuksuzluğa ‘tanık’ olun

‘Tutuklama istisnai bir tedbirdir.’ İktidar mensupları dahil herkesin dilinde bu hukuk ilkesi var. Ama uygulamada ‘tutuklama’ bir cezalandırma yöntemine dönüştürüldü. Üstelik hukuksuz, haksız, hiçbir delil olmadan tutuklayarak bu ceza sistemi işletiliyor.

Bunun çok çarpıcı hatta absürt örneğini geçen hafta Çağlayan Adliyesi’nde gazeteci, yazar, insan hakları aktivisti Ercüment Akdeniz’in duruşmasında yaşadık. Akdeniz 5,5 aydır tutuklu. Sadece “Bazı tanıklar dinlenmedi” denilerek Akdeniz’in tutukluluğuna devam kararı verildi. Üstelik kararda dinlenilmediği yazan tanıklardan biri ölmüştü.

Boşuna absürt demiyorum.

Hepsini anlatmaya kalksak sayfalar yetmez. Birkaçını sıralayalım.

BASKIN SÜSÜ İÇİN BEKLETTİLER

Ercüment Akdeniz, 18 Şubat günü saat 05.00’de evden çıkmış, işine gidiyordu. Polis aracına alınıp 30 dakika bekletildi, saati gelince evinin basılacağı söylendi. Evinin anahtarı olduğunu, evde avukatının olduğunu söyledi. Ama kapı levye ile açıldı, evine götürülerek yere yatırıldı ve kelepçelendi.

Akdeniz, Hakların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyonda tutuklandı. HDK, sol partilerle DEM Parti’nin bir araya geldiği bir birlik. Yasal bir yapılanma ve faaliyetlerine devam ediyor. Genel Merkezi İstanbul Beyoğlu’nda, internet sitesi var. Ercüment Akdeniz’in duruşmasında HDK Eş Sözcü Meral Danış Beştaş izleyici sıralarındaydı. HDK operasyonunda tutuklanan 28 kişi tahliye edilmişti, sadece iki tutuklu kalmıştı.

Ercüment Akdeniz, ifadelerinde ısrarla Emek Parti üyesi ve eski genel başkanı olduğunu anlatıyor ama ‘PKK-KCK üyesi olmak’la suçlanıyor. Tape kayıtlarında ‘örgüt’ demesi illegal örgütmüş gibi gösteriliyor. Oysa Emek Partisi örgütünden bahsedildiği çok açık.

Ercüment Akdeniz

14 YIL ÖNCEKİ TAPELER

Dosyaya 13-14 yıl öncesinin tape kayıtları konulmuştu. Bunlar soruluyordu. Bu tapelerde hiçbir suç unsuru yok ama bir insan 14 yıl önceki konuşmasını hatırlayabilir mi?

Üstelik bu iddianameye konulan 14 tape kaydının 13’ünde Ercüment Akdeniz, Emek Partisi yöneticileri ya da üyeleriyle görüşmüştü. Bir tapede ise Hayat TV’nin sunucusu ile konuşması vardı. Tapede adı geçen 25 kişiden 24’ü de Emek Parti üyesiydi, biri ise sendika başkanıydı.

Tapelerde geçen Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin kısaltması SBKP, iddianameye MLKP olarak yazıldı.

‘FAŞİZME KARŞI BELEŞTEPE’

Dimitrov’un ‘Faşizme Karşı Birleşik Cephe’ kitabı iddianameye ‘Faşizme Karşı Beleştepe’ olarak yazılmıştı. Böyle bir özensizlik ile Ercüment Akdeniz tutukluydu.

Pek çok örnek daha sıralanabilir.

Ama asıl skandal tanıklarla ilgili bölümde. Ercüment Akdeniz, tanıkların hepsi dinlenmediği için tahliye edilmedi, tutukluluğuna devam kararı verildi.

İddianamede; 2011 yılındaki, yani 14 yıl önce İstanbul Aksaray’daki Demokratik Çözüm Çadırı eyleminden bahsedildi. Bu eylemde bir grup etrafa taşlı sopalı saldırıda bulunuyor. İddianameye göre; bu olayda yakalanan kişiler, 11 yıl önceki ifadelerinde Ercüment Akdeniz’in Demokratik Çözüm Çadırı’nda konuşma yaptığını söylemiş.

İddianamede şöyle yazıyor: “(Demokratik Çözüm Çadırı) olayında yakalanan şahıslar verdikleri ifadelerde “EMEP İl Yöneticisi Ercüment Akdeniz… tarafından sözlü açıklamalarda bulunulduğunu beyan ettikleri tespit edilmiştir.”

TANIKLARIN BÖYLE BEYANI YOK

Ancak tanıklar böyle bir beyanda bulunmamış.

Yanlış okumadınız.

Tanıkların söylemediği bir sözü, savcı iddianameye yazmış. Üstelik bu şahısların ifadesi de mahkeme dosyasında duruyor. İddianamede isimleri yazan bu kişiler ifadelerinde Akdeniz’in adını anmıyor, böyle bir tanıklıktan bahsetmiyor. Sadece polisin sorusunda Ercüment Akdeniz’in adı geçiyor. Polis fezlekesine de tanıkların ifadesine dayandırılarak yazılmış ama böyle bir tanık ifadesi yok. Yani tanıkların sözüne polis kafasına göre ekleme yapmış. Savcı da tanıkların ifadelerine bile bakmadan ‘kopyala yapıştır’ ile iddianameye koymuş. Akdeniz de duruşmada bu eyleme katılmadığını söyledi.

31 Temmuz Perşembe günü yapılan duruşmada iki tanık dinlendi. İkisi de ifadelerinde Ercüment Akdeniz ile ilgili bir beyanda bulunmadıklarını, 14 yıl önceki eylemi bile hatırlamadıklarını söyledi.

ÖLEN TANIĞA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme kararında dinlenmesi istenen 3 tanık daha vardı. Ancak biri 2017 yılında vefat etmişti. Biri ise ABD’de yaşıyordu. Doğubeyazıt’tan SEGBİS ile bağlanan tanık ise teknik aksaklık nedeniyle ifade veremedi.

Ama mahkeme 2017’de ölen, ABD’de yaşayan ve teknik aksaklık nedeniyle bağlanamayan tanıkların zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca dosyadaki iki tanığın daha duruşmada dinlenmesine karar verdi. Bu iki tanık da mahkeme dosyasında bulunan ifadelerinde Ercüment Akdeniz’in adını bile anmıyorlar.

Özetle mahkeme; tanıkların hiç olmayan beyanlarıyla Ercüment Akdeniz’in duruşmasını 23 Ekim’e erteledi. Bu saçmalıklarla Ercüment Akdeniz 3 aya yakın süre daha cezaevinde kalacak. Akdeniz’in hayatından çalınan zamanın hesabını kimse vermeyecek.

Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Ama absürt hâl artık istisnai değil.