Hukuksuzluğun takipçisiyiz

BirGün/EGE

Ekoloji mücadelesi yürüten Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman’ın yıllardır aldığı malullük aylığı, isimsiz bir CİMER başvurusu sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesildi. SGK’nın sevk ettiği üniversitenin “üçte iki iş gücü kaybı” tespitine rağmen aylığın yeniden bağlanmaması tepki çekti.

SGK’nın sevkiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, Şaman’ın mitokondriyal miyopati hastası olduğu ve üçte iki oranında iş gücü kaybı bulunduğu tespit edildi. Buna rağmen SGK, bu raporu kabul etmedi ve ikinci bir hastaneye sevk işlemi yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan raporda hastalık tanısı kabul edildi ancak çalışma gücü kaybı oranı belirtilmedi. Bu durum, raporlar arasında gerekçesiz bir çelişki yarattı. Yüksek Sağlık Kurulu kararıyla malullük oranı belirlenmedi.

Hukukçular ve ekoloji örgütleri, bu kararın kazanılmış hak ilkesini ihlal ettiğini ve idari işlemin hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Halime Şaman’ın, malullük aylığının kesilmesine karşı hukuki süreç başlattığı, itirazın yargıya taşındığı bildirildi. İklim Adaleti Koalisyonu, Ekoloji Birliği ve Muğla Çevre Platformu, “Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı. Halime Şaman, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş’ın Kızılbük Koyu’ndaki usulsüz olduğu belirtilen mega otel projesine karşı yürütülen mücadelede yer aldı.