Hükümetsizlikte Guinness rekoru

Mine YILDIZ - Dr. / Vrije Universiteit Brussel (VUB) Brussels School of Governance

Belçika, çok dilli ve çokuluslu yapısıyla Avrupa’nın en karmaşık ve özgün siyasi sistemlerinden birine sahiptir. Ülke, Flamanca konuşan Flaman Bölgesi, Fransızca konuşan Valonya Bölgesi ve iki dilli Brüksel Başkent Bölgesi ile federal bir yapıya sahiptir. Belçika’da hükümet sistemi, hem federal hem bölgesel düzeyde, koalisyonlar üzerine kuruludur; tek bir parti genellikle parlamentoda çoğunluğu sağlayamaz. Bu nedenle, partiler arası uzlaşı ve güç paylaşımı, farklı dil ve kültür gruplarının çıkarlarının dengelenmesi için zorunludur.

Başkent Brüksel Bölgesi özel bir statüye sahiptir ve bölgenin hükûmet sistemi (hem Fransızca hem Flamanca topluluklara bağlı olması nedeniyle) en karmaşık modellerden birisidir. Hükümetin kurulması, ülkenin çok dilli ve federal yapısı nedeniyle özel kurallara bağlıdır.

ÇİFTE ÇOĞUNLUK VE KADIN-ERKEK DENGESİ

Brüksel Bölgesi Parlamentosu toplam 89 milletvekilinden oluşur; 72 Fransızca ve 17 Felemenkçe konuşan milletvekili olarak iki dil grubuna ayrılır. Bu dil ayrımı, hükümet kurma sürecinde kritik öneme sahiptir. Hükümet kurulabilmesi için sadece toplam çoğunluk yeterli değildir, iki ayrı çoğunluk gereklidir. Yani hem sayısal olarak genel çoğunluk 89 sandalyenin en az 45’i hem de dil grubu çoğunluğu (Fransızca ve Flamanca konuşan grupta çoğunluk) ön koşuldur. Yani koalisyon kurulurken her iki dil grubunda da destek bulmak zorundadır.

Başkent Brüksel Bölgesi hükümetinin başındaki yönetici “Bakan-Başkan” (Minister-President) olarak adlandırılır. Brüksel hükûmeti 8 bakan (5’i Fransızca 3’ü Flamanca konuşan), ve koalisyon partileri arasında paylaşılan ve genellikle 3 kişiden oluşan devlet sekreterlerinden oluşur.

Sadece dil değil kadın-erkek dengesi de çok büyük önem taşır. Anayasal ve yasal düzenlemeler gereği hükümeti kurarken cinsiyet dengesini gözetme zorunluluğu da vardır. Hükümeti oluşturacak olan Fransızca gruptaki 5 kişiden 3 u kadın 2 si erkek (veya tersi de olabilir), Flamanca gruptaki 3 kişiden en az 1 kadın ve 1 erkek olmak zorundadır. Seçim sonrası partiler koalisyon görüşmelerine başlar, hükümet programı hazırlanır, bakanlıklar paylaşılır, yeni hükümet listesi parlamentoya sunulur, oylama yapılır, çifte çoğunluk sağlanırsa hükümet onaylanır. Bakan-Başkanın Belçika Kralı’nın huzurunda yemin etmesi sürecin son adımıdır ve böylece yeni hükümet resmen göreve başlamış olur.

HÜKÜMET KURMA KRİZLERİNİN ÜLKESİ

Belçika toplumu, özellikle federal düzeyde, hükümet kurma krizlerine alışıktır:

2007–2008 Krizi (194 gün ): Haziran 2007’den Mart 2008’e kadar Flaman-Valon gerginliği ve koalisyon pazarlıklarının tıkanması nedeniyle hükümet kurulamadı.

2010–2011 Krizi (541 gün) : 13 Haziran 2010 tarihinde yapılan federal seçimlerden sonra partiler çok uzun bir süre koalisyon için uzlaşamamış, yaklaşık 541 gün boyunca yeni bir federal hükümet kurulamamıştı. Sonunda Aralık 2011’de koalisyon anlaşması tamamlanmış ve Elio Di Rupo başbakanlığındaki hükümet yemin ederek göreve başlamıştı. Ancak eski hükümetin istifasıyla seçim öncesi dönem hesaplandığında bu süre 589 güne kadar çıkıyor.

Tüm bu süreç boyunca Belçika tamamen hükümetsiz mi kaldı? Elbette hayır. Eski hükümet geçici olarak görevine devam etti. Devlet mekanizmasında bir aksama yaşanmadı, ekonomi çökmedi.

Peki, hükûmet kurma krizlerinin yaşanmasının nedenleri nelerdi: Partilerin ekonomik çıkarları, siyasi öncelikleri ve yönetim anlayışları arasındaki derin farklılar. Örneğin Flaman tarafının en büyük partisi N-VA (New Flemish Alliance) daha fazla özerklik, konfederalizm isterken, Fransız tarafın en büyük partisi olan PS (Parti Socialiste) ülkedeki federal yapının korunmasını savunuyordu. Bu süreç, Belçika’yı barış döneminde en uzun süre hükümetsiz kalan ülke olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na soktu (Bu rekoru Kamboçya elinde tutuyordu 2003-2004 seçimlerinden sonra hükümet kurmak 354 gün sürmüştü).

* 2018–2020 Krizi (493 gün ): COVID-19 salgını döneminde hükümet krizi yaşandı; ülke geçici hükümetle yönetildi.

* 2024–2026 Krizi (613 gün) : Son Brüksel Bölge Parlamentosu seçimleri 2024 yılında yapıldı. İlki 2024 seçimlerinden hemen sonra, ikincisi Şubat-Mart 2025’te ve son olarak da geçen yaz olmak üzere üç kez hükümet kurma çabasına girişilmişti. 613 gün süren sonuçsuz koalisyon görüşmelerinin, ideolojik çatışmaların, ego savaşlarının ardından Brüksel’de hükümet kuruluyor.

613 GÜN SONRA 7 PARTİ ANLAŞTI

Haziran 2024 seçimlerinden yaklaşık 20 ay sonra, perşembe günü Brüksel Bölgesi’nde 7 partili bir koalisyon kuruldu: MR (liberal parti), PS (sosyal demokratlar), Les Engagés (merkez), Groen (yeşiller), Anders (liberaller, eski Open VLD), Vooruit (Flaman sosyalistler) ve CD&V (Hristiyan Demokratlar). Hâlihazırda ülkenin mevcut Başbakanı Bart De Wever’in partisi N-VA (Flaman milliyetçi), koalisyonun dışında bırakıldı. MR lideri Georges-Louis Bouchez, N-VA’nın yokluğundan üzüntü duyduğunu ama PS’nin N-VA ile ilgili vetosunu dikkate almak zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

Hükümet kurma krizlerinin temel nedenleri, partilerin ekonomik çıkarları, siyasi öncelikleri ve federal yapı anlayışları arasındaki derin farklılıklardır. Buna bir örnek vermek gerekirse, Flaman tarafın en büyük partisi N-VA daha fazla özerklik isterken Fransız tarafının en büyük partisi PS, federal yapının korunmasını savunur. Kısaca, dünyada barış dönemindeki en uzun süre hükümetsiz kalma süresi konusunda Belçika kendi rekorunu kırdı.

UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Belçika’da koalisyonlar, siyasi istikrar ve demokratik işleyişin temelini oluşturur. Tek bir parti genellikle parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı için, partiler arası uzlaşı ve güç paylaşımı zorunludur. Uzun ve zorlu koalisyon görüşmeleri, ülkenin farklı topluluklarının çıkarlarını dengeleme gerekliliğini ve hükümet kurma sürecinin ne kadar hassas olduğunu ortaya koymuştur. 541 günle başlayan federal krizden, 613 güne kadar uzayan Brüksel bölgesel hükümet krizine kadar yaşanan süreçler, Belçika’nın siyasi esnekliğini ve geçici hükümet mekanizmalarının etkinliğini göstererek devlet işleyişinin aksatılmadan sürdürülebileceğini kanıtlamıştır.

Belçika siyasi pratiği, gücün tek elde toplanmasının yol açacağı sorunlardan kaçınmayı, uzlaşı kültürünü korumayı ve tüm toplulukların temsilini garanti altına almayı temel ilke olarak benimser. Karmaşık federal yapısı, çok dilli ve çok kültürlü toplumsal yapısı ile Belçika, Avrupa’nın en özgün demokratik deneyimlerinden birine sahip olmaya devam ediyor.