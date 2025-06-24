‘İç düşman’ stratejisi ve otoriterliğe karşı direniş

Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başladığından bu yana Filistin protestolarına katılan öğrenciler ve göçmen işçiler başta olmak üzere sert bir sınır politikası uygulamaya başladı. Göçmen işçilere odaklanan ancak esasen toplumsal muhalefeti hedef alan bu politikalara karşı 6 Haziran’da Los Angeles’ta protestolar başladı. Trump yönetimi protestolara, Kaliforniya Ulusal Muhafızlarını federalleştirerek ve Los Angeles’a binlerce asker konuşlandırarak şiddetle karşılık verdi.

Bununla da yetinmeyen Trump yönetimi, federal göçmenlik yetkililerine Demokratların yönettiği şehirlerden sınır dışı işlemlerine öncelik vermeleri talimatı verdi. Ayrıca, 1807 tarihli İsyan Yasası’nı gerekçe göstererek orduyu iç güvenlik amacıyla kullanmaya hazırlandığı belirtildi ki bu, otoriterleşme eğilimini yansıttığı için ülke genelinde Trump’a karşı cepheyi güçlendirdi.

14 Haziran’daki ‘Krala Hayır’ eylemlerine ülke çapında milyonlarca kişinin katılması bu anlamda en can alıcı yanıt oldu. Protestolar Trump’ın ikinci dönemindeki en büyük iç muhalefet dalgası olarak tanımlandı ve göç, ifade özgürlüğü, federal gücün iç işlerde kullanımı, başkanlık yetkilerinin sınırları gibi konularda tartışmaların da merkezine oturdu. Son olarak Trump’ın yetki sınırlarını aşarak İran’a saldırı gerçekleştirmesiyle sokaklar yeniden Trump karşıtı gösterilere sahne oldu.

HUERTA’YA ÖZGÜRLÜK ICE’I KAPI DIŞARI EDİN

Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU) Kaliforniya başkanı David Huerta’nın gözaltına alınması, bölgedeki göçmenleri mobilize eden bir kırılma anı oldu. ABD’de kamu hizmetleri, temizlik, güvenlik, sağlık ve ev içi bakım gibi alanlarda çalışan yüz binlerce işçiyi temsil eden sendikanın başkanı Huerta, 6 Haziran günü gözaltına alındı. Bu görüntü kısa sürede yüz binlerce işçiye ulaştı ve onları sokağa döktü.

SENDİKADAN MÜCADELE ÇAĞIRISI

SEIU, Trump yönetimi altında ICE’ın yasadışı ve giderek artan taktiklerine karşı koymak için ülke çapında bir kampanya başlattı. Talepleri arasında işyerlerine yapılan baskınların sonlandırılması, ordunun yurt içindeki müdahalesinin durdurulması ve sendika başkanı Huerta’ya yöneltilen suçlamaların düşürülmesi yer alıyor. Bu kampanya, işçi dayanışmasını sivil haklar direnişiyle birleştirmesi bakımından önem taşıyor. Ayrıca, sendikaların gücünü yeniden inşa etmesinde demokrasi mücadelesinin rolünü de vurguluyor.

Trump yönetiminin barışçıl protestolara karşı Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini devreye sokması sadece bir güvenlik hamlesi değil, otoriter bir rejimin inşası olarak yorumlanırken, bütçe de tartışmaya açıldı. Bütçenin önemli bir kısmının ICE baskınlarına ve kitlesel sınır dışı etmeye ayrılması planlanırken; Medicaid, gıda yardımı ve konut desteği gibi sosyal programların kesintiye uğraması eleştirilerin hedefi oldu. ICE’ı Lağvedin çağrısının sadece bir kurumu ortadan kaldırma talebi olmayıp, temel hizmetlere yönelik bir karakter edinmesi otoriterliğe karşı mücadelenin, sistem karşıtı karakterine bir başka işaret olarak önem arz ediyor.

DEMOKRATLAR NEREDE?

Trump yönetimi, ICE operasyonlarıyla gündemi belirlerken, Demokrat Parti göçmen işçilerin yanında açıkça yer almaktan kaçınmakla eleştiriliyor. Bu bağlamda özellikle kimi sol çevrelerce krizin bir temsil krizi olduğu vurgulanırken demokratlar da sessizliğini bozmaya, göçmen emeğinin yanında durmaya çağrılıyor. Öte yandan Bernie Sanders gibi Parti içerisindeki bazı figürler ise eylemlere katıldığı biliniyor. Ancak Los Angeles’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi simge figürlerin asıl hedefin Trump olduğunu vurgularken “taş atma gibi eylemlere Demokratların sahip çıkmak zorunda olmadığını” ifade etmesi tepkilerin arka planını oluşturuyor.

MEKSİKA’DAN DESTEK

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’deki Meksikalı göçmenlerin haklarını savunma konusundaki kararlılıklarını vurguladı ve göçün kriminalize edilmesini eleştirdi. ABD makamlarına, tüm göçmen işlemlerinin hukukun üstünlüğü ve insan onuruna saygı çerçevesinde yürütülmesi çağrısı yaptı. Sheinbaum, göçün daha insani ve bölgesel sorumluluk temelinde ele alınması gerektiğini vurguladı. ABD’deki Meksikalıların büyük çoğunluğunun çalışma iznine sahip olduğunu ve yıllardır orada yaşadıklarını hatırlatarak, “Onlar, ABD ekonomisine vergi ve tüketim yoluyla katkı sunan, dürüst işçiler” dedi.

FAŞİZME KARŞI DAYANIŞMA

Trump yönetiminin politikaları, ABD’deki sosyalist çevreler tarafından otoriter, ırkçı ve işçi düşmanı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Baskınlar yalnızca göçmenlere değil, sendikal örgütlenmelere, toplumsal muhalefete ve yerel yönetimlerin bağımsızlığına karşı doğrudan bir saldırı olarak görülüyor.

Socialist Project ve Jacobin gibi kaynaklar, ICE baskınlarının zamanlamasını ve içeriğini, işçilerin, göçmenlerin ve ilerici örgütlerin sesini bastırmaya yönelik sistematik bir stratejinin parçası olarak yorumladı. Özellikle Huerta’nın gözaltına alınması ve protestolar sırasında Ulusal Muhafızların devreye sokulması, sosyalist hareket tarafından işçi sınıfı mücadelesine yönelik doğrudan bir gözdağı olarak değerlendirildi.

DSA üyeleri, Los Angeles’ta “Hızlı Müdahale Ağı” gibi yerel dayanışma platformlarıyla ICE baskınlarına karşı anında müdahale eden bir hat oluşturmaya çalıştı.

Sol-sosyalistler bu gelişmeler karşısında kapitalist sistemin ve güvenlik aygıtlarının sorgulanması, gerçek bir halk egemenliği için taban hareketlerinin inşası ve dayanışmacı bir siyasal zemin oluşturulması gibi köklü bir dönüşüm çağrısı çerçevesi sundu.

ICE ve DHS (Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı) gibi kurumların lağvedilmesi, federal düzeyde göçmen haklarının güvence altına alınması ve sendikalarla göçmen örgütleri arasında daha güçlü bir direniş ortaklığı kurulması gibi talepler de ifade buldu.

Dahası solda tepkiler belirgin bir şekilde sadece Trump’a değil, onun bu kadar güç kazanmasına zemin hazırlayan Demokrat Parti’nin pasifliğine, neoliberal siyasetin tıkanmışlığına yöneliyor.

Sosyalist Eşitlik Partisi (SEP-US) gibi yapılar bu bağlamda Demokrat Parti’nin rolünü görmeyen çevreleri güçlü bir şekilde eleştirerek sol içi bir tartışmayı da gündeme getiriyor.

“AMERİKA’DA KRAL YOK!”

14 Haziran’daki "Krala Hayır" protestoları, ABD tarihindeki en büyük tek günlük protesto olarak tarihe geçti. Trump’ın 79. doğum günü ve ordunun 250’inci yıl dönümü askeri geçit töreniyle aynı zamana denk gelen 14 Haziran’daki protestoları yüzlerce taban hareketi iş birliği içinde organize etti. "Amerika’da Kral Yok!" sloganıyla, gücün halktan geldiği ve demokrasinin savunulması gerektiği mesajı verildi.

Kadınların öne çıkan rolü dikkat çekiciydi; Kadın Yürüyüşü ve 50501 Hareketi gibi örgütler koordinasyonda önemli rol oynarken, katılımcıların çoğunluğu kadındı. Öğrencilerin dinamik katılımı, genç neslin demokratik haklara bağlılığını gösterdi.

SEBEPSİZ BOMBARDIMAN AÇIKÇA BİR SAVAŞ SUÇUDUR!

22 Haziran günü halk yeniden sokağa dökülerek bu kez Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını karşı geniş kitlesel protestolar gerçekleştirdi. Protestolar savaşı reddederken, saldırı kararı arkasındaki otoriter mekanizmayı da hedefe koyarak Trump yönetiminin istifası talebine yeni bir ivme kazandırdı.

Ulusal İranlı Amerikalılar Konseyi, Filistin Gençlik Hareketi, Halkın Forumu (The People’s Forum) gibi savaş karşıtı gruplar, 28 Haziran’da başta Washington DC olmak üzere çeşitli şehirlerde yapılacak eylemlerle Trump politikalarına karşı tepkilerini örgütlü biçimde sürdürmeyi planlıyor.

OTORİTERLİK TERS TEPİYOR

Son iki haftalık gelişmeler, geniş toplum kesimlerinin emperyalizme, savaşa, ırkçılığa, otoriterleşmeye, neoliberalizme razı olmadığını açıkça ortaya koydu. Trump yönetiminin iç düşman yaratma stratejisi, toplumu bölmek bir yana, farklı kesimleri ortak bir demokrasi talebi etrafında birleştirmeye yaramış görünüyor. Göçmen işçilerin ve sendikaların başlattığı direniş, gençlerin, kadınların, sosyalist örgütlerin ve yerel inisiyatiflerin katılımıyla kitlesel bir karşı duruşa dönüştü.

Protestolar açıkça Trump’ın rejimi kendi istediği doğrultuda değiştirme projesini sarsmış durumda. Bu anlamda birleşik mücadelenin yeni bir dinamik yaratma potansiyeli ortaya çıkıyor. Farklı kesimlerin ortak taleplerle bir araya gelmesi, daha güçlü bir karşılık bulursa, Trump’ın dayattığı otoriter rejime karşı etkili bir toplumsal eksen oluşabilir. Bu eksen, hem içeride temel hakların savunulması hem de küresel düzeyde faşizme karşı dayanışma için bir zemin yaratabilir.

Los Angeles’ın bu protestoların merkezindeki yeri de rastlantı değil. Kenti neoliberal küreselleşmenin hem krizi hem de alternatifi olarak görmek mümkün. Göçmen emeğine dayalı yapısıyla, sosyal eşitsizliklerin ve direniş pratiklerinin iç içe geçtiği bir yer olarak Los Angeles, 21. yüzyılın önemli bir mücadele sahnesini temsil ediyor.

Son olarak, tarihsel olarak ABD’de doğan Occupy ve Black Lives Matter gibi toplumsal hareketlerin sınır ötesi yayılma gücü dikkate alındığında, bugünkü mücadelenin yalnızca Trump’a karşı değil, küresel otoriterleşmeye karşı ortak bir ses olma potansiyeli taşıdığı söylenebilir.