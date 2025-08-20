İç perde

Jacques-Alain Miller bir yazısında aşk için şöyle demişti:

“Ben kimim sorusuna verilen yanıtı veya yanıtı barındıranı seviyoruz.”

Ayrılığın verdiği acı da bu sözde gizlidir aslında: Ben kimim sorusuyla yeniden baş başa kalmak. Kayıp sevdiklerimizi farklı durumlarda, farklı şekillerde, farklı ruh hallerinde, farklı yerlerde ve farklı bağlamlarda tekrar tekrar düşünmemizin nedeni de bu arayıştır. Parçaları birleştirip kim olduğumuzu yeniden hatırlamak isteriz. Yastan farklı olarak melankoli burada devreye girer: Gerçekte neyi kaybettiğini, yani kim olduğunu bilemedikçe yas da bitmez. Bu derinden acı veren umutsuzlukta özsaygı, sevilebilir ve değerli olma hissi kaybolur. Kayıp kişiyle özdeşleşen ego, kendisini terk edilmiş nesneye dönüştürüp sürekli yargılar.

BEN KİMİM?

Bugün en yakıcı soru bu değil mi: "Ben kimim?"

Geçmiş çağlarda da önemliydi ama şimdi cevabı iyice kaybolmuş durumda. Günümüz ruh hali ironi, melankoli ve karamsarlıktan ibaret. Bağımlılıkların bu denli artması da aslında melankoliden kaçış yolu. Çünkü kimse içine bakmak istemiyor. Baktığında ya bir boşluk görecek ya da karşılaşmak istemediği bir hakikat. Bu yüzden içe bakma korkusu yaygınlaşıyor.

Dijitalleşen dünyada, çözülmüş sosyal bağların ortasında "sıradan psikoz" artık neredeyse normal hale geldi. Kapitalizmin "Zevk al!" emrine uygun olarak herkes kendi arzusuna yönelik çözümler bulmak zorunda, dijital teknolojilerin de yardımıyla. Bu, psikotik ve gerçeklikten kopuk bir yönelime işaret ediyor. Ultra lüks hayatların tuhaf biçimlerde gözler önüne serilmesinden, gündüz kuşağı televizyon programlarındaki garipliklerden, sosyal medyadaki çılgınlıklardan “sıradan psikoz”un nasıl yaygınlaştığını gözlemlemek mümkün.

AKIŞKAN KİMLİKLER

Lacan “sıradan psikoz” kavramını, klasik psikotik tabloların (şizofreni, paranoya, melankoli gibi) dramatik belirtileri olmadan da psikotik yapıların var olabileceğini anlatmak için geliştirmişti. Referanslarını kaybetmiş ve simgesel düzeni çökmüş biri, halüsinasyon görmese de psikotik bir sürece girebilir. Semptomlar günlük hayat içinde tuhaflık, alışılmadık düşünme tarzı ya da kırılgan özneleşme olarak kendisini gösterebilir. Artık “yasa”ya karşı suçluluk değil, boşluk ve kayıtsızlık baskın bir hal aldı. Tuhaf bir yüzsüzlük, umursamazlık…

Bugün herkes, Lacan’ın “sinthome” diye kavramsallaştırdığı, özneyi bir arada tutan bağları kendi bulmak ya da yaratmak zorunda. Bu yüzden yüzlerce terapi ekolü ve kişisel gelişim endüstrisi, sonsuz kurslar ve öğretiler alıp başını gitmiş durumda. Hep aynı ihtiyacın işareti: Bir yere tutunma arayışı.

DOĞANIN PERDESİ

Jacques-Alain Miller, The Real in the Twenty-first Century adlı kitabında, gerçekliğin daha önce doğayla bağlantılı ve hem öznelliğin hem de sosyal söylemlerin çekirdeğini oluşturduğunu, ancak bilim ve kapitalizmin birleşiminin bu çekirdeği bozduğunu ve doğanın perdesini kaldırdığını yazmıştı.

Ama belki de asıl mesele doğanın değil, kendi içimizin perdesinin açılması. Kim olduğumuzu bilmeden hayata tutunmaya çalışıyor; melankoliyle, bağımlılıklarla, akışkan kimliklerle oyalanıyoruz. Oysa “ben kimim” sorusu hiçbir yere gitmiyor. Yalnızca öteleniyor ve her seferinde daha sert bir şekilde geri dönüyor. Bugünün en radikal eylemi, bu sorudan kaçmamak olabilir. Çünkü kim olduğunu bilmeyen insan, başkalarının yazdığı senaryoların figüranı olmaktan öteye geçemez. Gerçek özgürlük, kendi kırılganlığımızla yüzleştiğimizde başlayacak.