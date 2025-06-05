İçeriden dışarıya mektuplar: Endonezyalı Bulaşıkçılar

Ercüment AKDENİZ

Hürriyet gazetesinin 31 Mayıs baskısına göre turizm sektöründeki işletmeciler Türk çalışan bulamamaktan şikâyetçi. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya şu demeci vermiş: “Türk insanı bulaşıkhanede çalışmak istemiyor, çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bu yüzden bulaşıkhanede çalışanların yüzde 80’i Endonezyalı. Asgari ücretin üzerinde maaş veriyoruz ama ev kiraları zorluyor. Endonezyalılar ise para harcamıyor, lojmanda kalıyor.” Antalya’yı merkez alırsak ülke genelinde 2 milyon turizm emekçisi çalışıyor. Endonezya, Bangladeş, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden devasa sayıda işçi ithalatı söz konusu. Oysa Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik ve iş aramaktan umudunu kesmiş büyük bir işsizlik ordusu bulunuyor. Peki, bu çelişki nereden kaynaklanıyor?

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Turizm işletmecisi Alkaya diyor ki, “Okul bitirip direkt yönetici olmak istiyorlar. Ancak dünyanın en iyi otel müdürleri çekirdekten yetişirler.” Öncelikle şunun altını çizelim, ülkemizde üniversite binalarının sayısı arttı ama diplomalı işsizler de arttı! Nitelikten yoksun, meslek ve bilim edindirmeden uzak, öğrencilere müşteri gözüyle bakan üniversite kampüsleri gerçekte geniş tanımlı işsizliği büyüttü. Diploma var ama iş yok. Diploması olanlar ucuz emek pazarında işsizliğe mahkûm edildi. Öyle ya, üniversite mezunu gençleri bulaşık yıkamaya nasıl ikna edeceksiniz? Bu çelişkinin sorumlusu Türkiyeli gençler değil, çarpık ve ticari eğitim sistemi. Ve elbette ucuz emek rekabetine dayanan kapitalist sermaye birikimi. Tekstil, saya/sareciye, tarım ve inşaattan sonra şimdi de turizm sektöründe göçmen işçi transferini görüyoruz. Durum yeni değil ama boyut büyük. Bu öykü aslında Türkiye’nin hızla Bangladeşleşmesinin bir devamıdır. Zira Bangladeş, iş cinayetleri, ucuz emek sömürüsü ve güvencesiz çalıştırmanın prototip bir modelidir. Son yıllarda Uzak Asya ve Türki Cumhuriyetlerden yapılan işçi transferi Türkiye’yi de aynı rotaya sokuyor. Türkiye kapitalizmi, AB ülkelerinin hemen yanı başında Bangladeş ile yarışarak bir sömürü sahası oluşturuyor. Dolayısıyla her yaz öngörülen turizm hedefleri veya “rekorları” bu sömürü mekanizmasından bağımsız tartışılmasa gerek.

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Patronların göçmen işçi tercihi, onların yani göçmenlerin ucuz, güvencesiz, sendikasız olmalarından kaynaklıdır. Şikâyet veya sınırdışı edilme korkusu göçmen emekçiyi koşulsuz itaate zorlar. Dolayısıyla burjuvazi için bu durum bir zorunluluk değil, bilinçli bir tercihtir. Ayrıca sektöre sokulan göçmen işçiler yerli işçilerin ücret ve çalışma standartlarını baskılamak için de kullanılır. Haklar sürekli aşağıya çekilir. Böylece yerli-göçmen rekabeti körüklenir ve ayrımcılık başlar. Ücretler ve çalışma koşulları gerçekten insana yakışır olsa yerli işçiler neden turizm sektöründe çalışmasın? Bir diğer soru: İddia edildiği gibi turizm sektöründe çalıştırılan Endonezyalı bulaşıkçılar gerçekte hangi, lojmanda kalıyorlar? İşin aslı, yüz binlerce göçmeni barındıracak lojman kompleksler yok. Göçmen işçiler ya bekâr odalarında ya da topluca kiralanan evlerde balık istifi yaşıyorlar. İşyerinin çatı katı veya bodrum katları da “barınak” oluyor bazen. Emlak spekülatörleri de bu durumu fırsat bilip konut kiralama fiyatını fahiş düzeye çekiyorlar. Kaldı ki, gerçekten sözü edilen lojmanlar olsa yerli işçilerin de önünde bir büyük engel kalkmış olur. İşveren temsilcileri şikâyetçi: yerli işçiler para harcıyormuş, göçmenler ise harcamıyormuş! Bu doğru değil. Daha ötesi göçmen işçilerin ne yediğine (yiyemediğine) bakmak lazım. Hijyen maddeleri bile satın alamayanları var. Zira modern köleler olarak göçmen işçiler ailelerine para göndermek zorundalar. Bırakalım sosyal hayatı, şehri dolaşmayı; yetersiz beslenme ve oda içinde esaret, prangalı bir kabul onlar için. Turizm sektöründe, asgari ücretin biraz üzerinde maaş verilmesi de derde derman değil. Çünkü turizm emekçileri mevsimlik çalışıyor, 12 ay düzenli maaş alamıyor.

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Hâl böyle iken bir sorumluluk da sendikalara düşüyor. Turizm işkolunda, yerlisi göçmeniyle 2 milyon kadar emekçi nasıl örgütlenecek? Sendikal ve sosyal haklar ayrımsız bütün işçiler için nasıl insanca bir seviyeye yükseltilecek? Sendikal hareketin ve elbette siyasetin üzerinde düşünmesi gerekmez mi? Bulaşık yıkayan, otelleri temizleyen emekçilerin de beklentisi bu yönde olsa gerek. Suriye’nin yeniden inşası ve Suriye’ye dönen göçmen işçilerin durumu bugün daha çok öne çıksa da “Endonezyalı bulaşıkçılar”, yeni araştırma-inceleme ve tez çalışmalarının konusu olmaya aday.