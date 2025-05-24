İçeriden dışarıya mektuplar: Müteahhitler, holdingler sistemi

Doç. Dr. Buğra GÖKCE / Silivri 9 No’lu Cezaevi

Kıymetli Dışişleri Bakanımız İsmail Cem olması gerektiği kadar yararlanamadığımız değerlerimizden. Cezaevinde daha önce okuduğum kitabını “Türkiye’de Geri kalmışlığın Tarihi” isimli kitabını tekrar ve derinlemesine okuma fırsatı buldum. Rahmetli Bakanımızın Osmanlı’dan bu yana toprak-ekonomi-devlet düzenimizi birçok boyutuyla inceliyor. Eşsiz tespitlerinden istifade ederken bir özel değerlendirmesi üzerinde fazla düşünme fırsatı da buldum.

Kıymetli bakanımız , “Kültür, insan ve güç birikimi açısından zenginlikle nitelenebilen Türkiye’nin geri kalmışlığı yenmesi için, 18.yy’dan beri süregelen ve toplumun temellerinde yatan bir bozukluğun giderilmesi gerekmektedir” saptamasını yapıyor. Peki nedir bu toplumun temelinde yatan bozukluk? “Önceleri bürokrat-tüccar-eşraf üçlüsünün kurduğu sonraları bürokratın yerine sanayicinin aldığı hakim zümreler kadrosu, Türkiye’nin kalkınmasını gerçekleştirememiştir.” Kıymetli Bakanımız bürokrat ve eşrafın evrensel özelliklerinin zaten bunu yapmaya uygun olmadığı, tüccar ve sanayicinin yapamamasının da ülkemizin özelliklerinden kaynaklandığını düşünmektedir.

KENTSEL RANT EKONOMİSİ

İsmail Cem bakanımızın, ömrünün vefa edip deneyimleyemediği son 23 yıllık süreç daha önceki sıralama ve unsurların biraz daha farklı biçimde görev aldığı bir dönem yaşattı. Daha önce devreden çıkan eşraf gibi sanayici de son 20 yılda sistematik olarak küçüldü, evrildi ya da başka alanlarda yatırıma yönlendirildi. “Erken Sanayisizleşme” adı da verebileceğimiz bu dönemde batının sanayi devrimini ıskalamış bir ülke olarak sanayimizi geliştirerek kalkınmak yerine ağırlıkla rant ve tüketim ekonomisine yöneldi ülkemiz. Az masraf, az yatırım ve az riskle kısa sürede büyük getiriler sağlayabilen “Kentsel rantlar ve inşaat” sanayicinin de önemli bölümünün yöneltildiği karlı faaliyet alanı haline geliverdi.

Kentsel rantlar pay edilirken, kentler bir emlak pazarı gibi verilen inşaat emsalleri, arttırılan kat sayısı, değiştirilen imar planları ile inşaat ve rant ekonomisinin emrine sunuldu. Böylece burjuvazinin kalkınma da ve kültür oluşumunda etkin rol oynayabilecek bir diğer unsuru olarak oyuna giren sanayici de rolünü oynayamadan üstelik ülke sanayi devrimini yapıp, teknoloji ile birleşen atılımları yapmadan sanayisizleşmeyi, kentlerdeki sanayi alanlarının AVM’lere, rezidanslara dönüşümünü tartışır, hatta hızla uygulayıverir oldu.

Böylece hem kentlerimiz “obez” bir kentleşme ile “travmatik” bir kentleşme süreci yaşadılar hem de ekonomimiz olması gerekli atılımı yapma fırsatını ıskaladı, hem de burjuvazi kendisine biçilen rolü yerine getirmek bir yana bürokrasi ile beraber “yolunu bulma” ile meşgul oldu. Olması gerekeni başarmak, ülkeyi kalkındırmak yerine bir grup yada zümrenin “kendisini kurtardığı” bu 20 yılı aşkın süreç yeni başka aktörler üretti kanımca.

Daron Acemoğlu’nun ısrarla üzerinde durduğu kurumların sistematik olarak çökertildiği bu dönemde ayağa bağ görülen ve verilen kararların hızla uygulanmasında gecikmeye dahi mahal vermeyecek biçimde ülkenin tüm kadim ve stratejik kurumları kapatıldı ya da dönüştürüldü. Devlet planlama teşkilatı bu anlayışın en stratejik kapatma kararlarının başında yer alıyorsa, yargı ve bürokrasinin “ayağa bağ” olmayacak biçimde dönüştürülmesi de diğer başı çeken unsur olarak tarif edilebilir. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz diye yola çıkan iktidarın üstünlerin hukukunu en acı ve tatsız bir biçimde yaşattığı ifade edilen bu dönemde “Bürokratik Oligarşi” diye kendileri tarafından tarif edilen yapı, bırakın bürokratları, siyasilerin dahi istifa edemediği, affını istediği Bakanların bile inisiyatif alamadığı Cumhurbaşkanlığı etrafında kümelenen bir merkezileşmeye dönüştü. Kurumlar çöktü, yargı dönüştü, yürütme tek merkezde toplandı, tüm yetkilerin tek kişi üzerine verilmesi süreci “karar vericiye yakın olma” savaşlarını ve eğilimlerini de güçlendirdi. Bu dönemin kalkınmayı sağlayabilecek sermaye unsuru ise “müteahhitler” oldu kanımca. Sanayi yatırımlarının fizibl ve anlamlı olmaktan uzaklaştığı, kentsel rantlar üzerinden tatlı ve kısa sürede para elde edebilme seçiminin kolaylaştığı bir dönemde yükselen aktör müteahhitler olacaktı elbette! Burada müteahhitlere eşlik eden iki temel aktör ise bürokrasi ve siyaset mekanizması oldu diye düşünüyorum.

SİYASETÇİ, BÜROKRAT, MÜTEAHHİT

Bir başka deyişle İsmail Cem bakanımızın bürokrasi, eşraf, tüccar diye başlayıp sanayiciyi eklediği zümre bu dönem bence “Siyasetçi, bürokrat ve müteahhit” biçiminde hayata geçti. Yatırımın inşaat ve kentsel rantlar bazında algılandığı bu yapıda yatırımı yapan müteahhittin yerel ve merkezi karar vericiler olan bürokrat ve siyasilerle işbirliği yapması ise kaçınılmazdı. Üstelik bu dönem söz konusu müteahhitler Kamu Özel İşbirliği Projeleri’ne kadar uzanan dev girişim ve yatırımlarla “Holding” haline geldiler. Yani “müteahhiti” temel faaliyeti ya da orijini inşaat olarak başlayıp, holding haline gelen yeni sermaye olarak ele alırsak yanılmış olmayız. Üstelik bu yeni ve bağımlı holdinglerin bu dönemin güçlü karar verici aktörleri olarak burjuvazinin temel unsurları haline geldiklerini de söyleyebiliriz. Karar süreçlerinin ta odağında yer aldıklarını, Vali, Genel Müdür hatta Bakan atamasına vesile olduklarını iddia edebiliriz.

Peki bu yeni sermaye ve kalkınmanın kaldıracı olabilecek holdingler-müteahhitler ülkenin geri kalmışlığına niye son veremediler? Ne diye geniş toplum kesimlerinin zenginliğe, refaha ve yüksek yaşam kalitesine erişmesine, kültürel kodları anlamında gelişmesine aracılık edemediler?

Çünkü içinde yaşayan kesimlerin işçinin, memurun, emeklinin, öğrencinin olduğu bir refahı tabana yayan dengeli bir gelir dağılımını önemseyen bir “tasa” hiç taşınmadı. Bu tasayı taşımakla görevli hükümet dahi “Cumhurbaşkanı Kabinesi“ adıyla yanlış verilmiş, deneme yapılmış ekonomi kararları ve onların düzeltilmesi için harcanan son 5 sene içinde kendini kurtarma gayretine düştüğünden yoksullaşan halk kesimlerinin ağırlaşan dertlerini, derinleşen yoksulluğunu göremedi! Görse bile müdahale edecek güç ve önceliği olamadı! Faizin sebep görüldüğü bu ekonomi bilimine aykırı denemenin yarattığı tahribat giderilmeye çalışılırken yeni zenginler, müteahhitler, holdingler bedel ödemekten ari tutuldu. Fatura çalışan kesimlere çıkarıldı. İşçi, memur, emekli, öğrenci yoksullaştı.

Böyle bir yapıda ekonomik anlamda burjuvazi ve bürokrasi toplumu ileriye taşıyacak asli unsur ve kaldıraç olma şansını kullanamadıkları gibi kayıp da ettiler. Siyaset mekanizması ise yaşadığı ağır tahribata rağmen ekonomiyi de kültürü de ayağa kaldırmak zorunda. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin kritik belirleyici aktörlerinin siyaset mekanizmasından doğacağını öngörebiliriz ama esas belirleyici aktörler, yeni unsurlar ne olacak?

Önümüzdeki süreçle burjuvazi ve bürokrasi tarihsel ve sınıfsal özelliklerine bağlı yardımcı roller üstlenecekler kanımca. Ama devletin kaynaklarının israf edilerek tüketilmediği, yanlış yatırım ve projeler başta (KÖİ) olmak üzere çar-çur edilmediği (DPT bu anlamda çok kritik), milyonlarca vatandaşın milli gelirden komik paylar, sefalet ücretleri almadığı, dengeli bir gelir dağılımı kurulduğu, kalkınmanın halktan güç alan bir nitelikte nimetlerini halkın tüm dezavantajlı kesimlerine sunduğu bir düzenin kurulması zorunlu. Bu da ancak bu değişimden dolayı sefaleti-yoksulluğu sona erecek, değişimden en büyük yararı sağlayacak geniş halk kitlelerinin katılımı ve öncülüğü ile mümkün.

İşçinin, memurun, emeklinin, öğrencinin yeni dönemin kaldıraç unsurları olacağını, değişimin öncüsü olacağını, burjuvazinin “ kendine yarattığı” bürokrasinin “parmağını yaladığı” sistemin yerine geçeceklerini düşünüyorum. Bugün sokaklara çıkan , mikrofon uzatıldığında ses veren dertleri yüksek olan kitleler, bu halkın kitleleridir. Ne eğitimde, ne istihdamda olmayan milyonlarca genç, sefalet maaşı ile açlığa ter edilen emekli, ürettiğinin karşılığını alamayan memur, işçi ve çalışan kesimler yeni dönemin belirleyici unsurları ve milli ekonomiyi yüceltecek kaldıraçlar olacaktır.

Müteahhit- holding-inşaat ya resulallah anlayışının ülkemizi, kentlerimizi getirdiği nokta ortada! Yüzümüzü bir de “emek”ten yana dönsek ya.