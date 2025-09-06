İçeriden dışarıya mektuplar: Üç mevsim, 200 gün

Ercüment AKDENİZ

“Düşünüyorum öyleyse varım” demişti Descartes. Ama haksızlıklar dünyasında düşünmenin, düşünceyi sözle yazıyla ifade etmenin bedeli hep ağır oldu.

“Düşüyorum öyleyse vurun” diye bir başlık atmıştı köşe yazısında İlhan Selçuk. Düşünceyi sayfalara taşıyan gazetecilerin vurulduğu zamanlardı.

“Düşünüyorum öyleyse tutuklayın” denecek zamanlardayız şimdi. Hakikatin peşinden koşan gazetecilerin “ödülü” bir cezalandırma sistemine dönüşen uzun tutukluluklar artık.

Üç mevsim, 200 gündür dört duvar arasında ve demir parmaklıklar arkasındayım.

Aziz Nesin hikayelerine, Nasreddin Hoca fıkralarına esin kaynağı olacak absürt suçlamalar nedeniyle özgürlükten mahrumum. İkinci duruşmam 84 gün uzağa, 23 Ekim tarihine ertelendi. “Çok istisnai haller dışında tutukluluğa” itirazın yahut uzun tutukluluklara popüler siyasetçilerden gelen itirazın pratikte karşılığı yok.

Her şeye, tüm zorluklara ve yaşadığımız ağır hak ihlallerine rağmen hakikatin gün yüzüne çıktığına ve kazanacağına eminim.

Talebimiz; sadece benim değil, tutuklu bulunan tüm gazetecilerin ve elbette haksız, hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutulan siyasetçilerin (vicdanı daha fazla karatmadan) serbest bırakılmasıdır.

Karda kışta yağmurda, kimi mevsim kızgın güneşin altında, kimi zaman adliye koridorlarında, haber ve köşe yazılarında; beni/biz gazetecileri yalnız bırakmayan, isimlerini saymakla bitiremeyeceğim herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Halkın haber alma hakkı için; adalet, demokrasi, emek ve barış için, tüm dostlarım ve meslektaşlarımla birlikte hakikatin peşinden koşmaya devam edeceğiz.

Sizleri Goethe’nin dizeleriyle selamlamak istiyorum:

“Işık, ışık, daha çok ışık…”

Sağlıcakla kalın.