İçsel çokluk

Hava çok sıcak. Adada sıcak yüzünden köpekler halsiz; havlamaya bile takatleri yok. Kediler gölge bir yer bulup ortadan kaybolmuş. Bir tarihin içinden geçip giderken, hep beraber serin bir rüzgârın gelişini bekliyoruz. Aslında havada tuhaf bir sessizlik var. Herkes bir parça şaşkın, özellikle bugünlerde. Çay bahçesinde bir çınarın gölgesine sığınmış Zadie Smith okuyorum.

Smith, ‘Feel Free’ adlı kitabında devlete olan borcundan uzun uzun söz ediyor. Dişlerini devlet yaptırmış, küçük kardeşi bir kamyon tarafından ezildiğinde sağ elini devlet kurtarmış, okul masraflarını yine devlet karşılamış... Sonra işler değişmiş. Birçok insan gibi onun da kişisel tarihi ani ve köklü biçimde değişmiş. Üniversiteye ücretsiz gitmek ya da bedava diş tedavisi görmek, yeni nesiller için artık birer masala dönüşmüş.

MELODİ

Smith, şimdiye kadar tanık olduğu en karanlık siyasal dönemi yaşadığımızı söylüyor, ama yine de umutsuz değil. "Romancıların bildiği bir şey varsa," diyor, "o da bireylerin içsel olarak çoğul olduğudur. Her birey, tüm davranışsal olasılıkları kendi içinde taşır. İnsan, belirli melodilerin öne çıkıp diğerlerinin bastırıldığı bir nota dizisi gibidir; bu da büyük ölçüde şefin kim olduğuna bağlıdır. Bugün, dünyanın birçok yerinde -son olarak Amerika’da- bu orkestra önünde duran şeflerin aklında sadece sıradan ve karanlık melodiler var. Almanya’da bu savaş şarkılarını hatırlarsınız; çok uzak bir anı sayılmazlar. Ama aslında bu karanlık melodiler, yeryüzünün hemen her yerinde bir zamanlar çalındı. O eski ve daha iyi melodileri hatırlayan bizler, şimdi onları yeniden çalmaya çalışmalı, mümkünse başkalarını da şarkı söylemeye teşvik etmeliyiz."

YANILSAMA

Smith, ne iyimser ne de karamsar. Birey olarak hepimizin içsel olarak çoğul olduğumuzu, önemli olanın içimizdeki doğru melodiyi yakalamak olduğunu söylerken çok haklı. İyimser ya da kötümser yorumları, analizleri dinlerken Philippe Djian’ın ‘Betty Blue’ adlı romanındaki şu sözleri aklıma gelir: "Ve bundan sonra insana sadece ümitsizliğin kaldığına inanmak, bir kere daha yanılmaktır. Çünkü ümitsizlik de bir yanılsamadır." Bu sözünü yıllardır mendil gibi yanımda taşıyorum. Geçenlerde Baudrillard’ın ‘Cool Anılar III-IV’ kitabında da benzer bir yaklaşıma rastlamıştım: “İyimser söylemler elbette en umutsuz olanlardır, çünkü, iyimserlik, İyi’nin varlığı konusunda en kötü belirsizliği, Kötü’nün varlığı konusunda en büyük olasılığı belirten ruhun hareketidir. Eğer İyi var olsaydı, ona ne inanmaya ne de iyimser olmaya gerek kalırdı (zaten kötümser olmaya da gerek kalmazdı), iki kategori de eşit olarak depresif ve kötüleyici anlamdadır.”

YARATICILIK GÜCÜ

Franco Bifo Berardi, ‘Sonun Fenomenolojisi’nde "artık umutlanacak idealleri olmayan sırtı eğik köleler" olmadığımızı yazmıştı. Gücümüzün farkında olmalıyız. Bu güç, bir ateş gücü değil; yaratıcılık gücü. Ve bu gücü mükemmelleştirmekten başka bir yol yok. Smith’in bahsettiği o doğru melodiyi yakalayınca ortaya çıkacak bir güç. Eğer yaratmazsak, hayal kurmazsak, içimizdeki o melodiyi bastırmış oluruz; geriye sadece umutsuzluk melodisi kalır. İyimserlik ya da karamsarlığın ötesinde bir duruşa ihtiyacımız var.