İçtenlik değerli ve güçlüdür, kazanır...

Gece güne mi evrilecek yoksa gün geceye doğru mu koşuyor, alacakaranlıkta mıyız yoksa şafağın ilk ışıkları mı geceyi gündüze çevirecek olan? Henüz bilmiyoruz. Tarih yapmaya soyunmuş eylemli öznenin işi de başarısı da ne istediğine, neden istediğine, hangi yöntemle istediğine, nasıl sorusuna verdiği yanıtta, gecenin gündüze neden dönüşmesi gerektiği konusundaki ideolojik kararlarına bağlıdır. Bilmek için Marx’ın ünlü tarih ve insan eylemine ilişkin yorumuna başvurmak gerekiyor böyle durumlarda. Sık sık da yapıyoruz bunu. Şöyle yazıyordu Marx 18 Brumaire’de: “İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar, ama onu serbestçe kendi seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil, dolaysızca önlerinde buldukları, geçmişten devreden verili koşullarda yaparlar.” Devamı da var bu sözlerin ama onu sonraya, yazının sonuna bırakalım.

Bu özlü sözlerde insan eylemine ağırlık verildiği ortadadır. Ya da şöyle söyleyelim, bu sözlerin öznesi insan ve onun eylemidir. Amaçlı insan eylemine ağırlık verilirken, tarihin önümüze çıkan verili koşullar altında gerçekleşeceğine dikkat çekiyor, eylemimizin koşullarını bilmeye, irdelemeye zorluyor bizi. Burada belki sözü edilen verili koşulların yalnızca güç kaynaklı maddi, nesnel engeller gibi anlaşılmaması gerektiğini söylemekte yarar var. Düşünüyorum da bu sözler, insanı, eylemli politikacıyı kaba determinist tarih yorumlarından koruyan bir tür kalkandır. Bu tarih yorumu politikacıya, yapmaktan, eylemekten, amaçlı eylemden vazgeçmemeye, süreklilik isteyen bu eylemin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini de bilmeye zorlar. Bu iki ucu birbirini yok eder gibi görünen koşullu tarih yapıcılığının öznesi insansa eğer, pratikte sırtını sınıflara dayayan ve onların çıkarlarına tabi olan insandan ya da güncel pratik içinde yol yordam arayışındaki politika yapıcılarından söz ediyoruz demektir. Soyut bir insan eyleminden değil, teorinin grisinden değil, hayatın yeşilinden güç alan insanın eyleminden söz ediyoruz öyleyse. Bu insan eyleminde determinist hayallere yer yoktur. Eylemin, izlenen yolun başarısının garantisi de bu nedenle olmayacaktır. Amaç, “yola çık” der eylemli politikacıya, yola çık ki önüne çıkacak, seni yönlendirecek engelleri aşabilesin. Belki de bu koşullar yalnızca engel değil, harekete geçirici ya da hareketi güçlendirici koşullardır, öngörmeye çalış ve sınırlandıran, engelleme gücüne sahip olanları, değiştirilebilecek bir mücadele kararlılığı ile hareket et. Hayal kur ama bu hayal determinist yanılgılardan, “öyle olursa böyle olur” kolaycılığından beslenmesin, koşulları görmenin kabul etmenin, değiştirmeyi denemenin ve yenmenin hayali olsun. Unutmamalı tarih yalnızca geçmiş değil, devam eden bir süreçtir.

Kimi zaman verili koşullar yaşanan koşullara dönüşür; seni engelleyen değil, tam tersine hayalini somutlaştıran, kitlelerin kendiliğinden güçlenen eylemi de olabilir. Bugün Türkiye’de kitlelerin ısrarlı eylemliliği politikayı belli bir yönde şekillendiriyor. Kısaca bugün kitlelerin eylemliliği onları yalnızca tarihin öznesi olarak kavramakla yetinemeyeceğimizi, aynı zamanda koşullar olarak da ortaya çıktıklarını gösteriyor. Yani bu özgün durumda kitleler hem özne hem de verili koşullar olarak ortadadırlar. Kendini kitlelerin eylemi olarak gösteren koşullar donuk hareketsiz olgular değildir. Bu yeni ve canlı koşullar politikayı bilinçli insan eylemini belirleme gücüne sahiptirler ve gelişmenin ne yönde olabileceği konusunda yine determinist yanılgılardan uzak durmak politika yapıcıları için bir zorunluluk olarak kendini gösteriyor. Kitlelerin hareketi kendi içinde çok yönlü bir ilişkiyi birlikteliği ama aynı zamanda hızla farklı yönlerde gelişebilecek ayrışmaları da potansiyel olarak içeriyor. İyimser yorumlara güç veren gelişmelerin başında tek bir hedefe yönelmiş itirazların farklı kesimleri birleştirdiği siyasi olarak geçen süre içinde farklılıkları değil ortak noktaları öne çıkarma eğiliminde olduğu saptaması geliyor. Karşılaşılan her türden olumsuzluk, kötü uygulama halkın büyük kitleler halinde itirazı ile karşılaşıyor. Ana muhalefet partisinin büyük bir farkla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tutuklanması ile birlikte başlattığı kitleleri demokratik eylemlere, mitinglere çağrısı geniş kitlelerde olumlu yanıtlandı. Üniversite gençliğinin kitlesel katılımı ise yalnız nicel değil nitel bir değişikliğin önünü açtı. Bu kitlesel çıkışların sürekliliği ise yalnız iktidar çevrelerinde değil, muhalefetin tümünde etkili oldu. Çeşitli illerde ve İstanbul’un ilçelerinde süregelen mitingler giderek daha da kitleselleşti. Bu eylemli kitlesel demokratik itirazın sürekliliği politikanın dar alanını genişletmekle kalmadı kitlelerin politikaya doğrudan müdahale edebileceğini de gösterdi. Burada önemle altının çizilmesi gereken bir olgu da ağır ithamlarla tutuklanmış belediye başkanları ve belediye bürokratları ile ilgili suçlamaların halkta karşılık bulmaması oldu. Ana muhalefet partisinin ve özellikle liderinin halktaki tepkileri büyük bir samimiyetle dile getirmesi, muhalefet etmeyi bir politik eylem olmaktan çıkartarak samimiyet ölçüsüyle değerlendirilebilir bir itiraza dönüştürmesi fark yarattı. En son bir kaza sonucu hayatını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın cenaze törenindeki samimi gözyaşları farklı bir politikacı portresi çizdi. Bu yeni tip politikacının halkta bir karşılığı olduğu yine benzer bir politikacı olduğunu herkesin kabul ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın cenaze törenine on binlerin katılımı ile de kanıtlanmış oldu.

Belki bu tür bir genel değerlendirme için erken denilebilir, ama bir farklılaşmanın kapılarının açıldığını görmemek doğru olmayacaktır. Yukarıda sözün ettiğimiz Marx alıntısının devamını aktarmaya ve anlamaya çalışmanın zamanıdır. Şöyle yazmıştı Marx: “toplumsal bir devrim, heyecanını geçmişten değil, yalnız gelecekten alabilir. Geçmişle ilgili her türlü boş inancı tamamen ortadan kaldırmadıkça bu devrim başlayamaz. ... Eskiden söz, muhtevayı aşıyordu; şimdi ise muhteva sözü aşmaktadır.” Bugünlerde Türkiye siyasetinde olan da budur. Eğer sürdürülebilirse muhteva değişikliğinin sözü de değiştirdiğini görebileceğiz. Koşulların hiçbir zaman unutulmaması gereken hareketlilikten soyutlanamayacağı, onların da değişimden paylarını alacaklarını göreceğiz. Koşulları değiştiren insan eylemi yalnız muhalefeti değil iktidarda olanları da etkiler. Kitlelerdeki süreklilik gösteren eylemliliğin iktidarda olanları da etkileyeceğini, bugün egemen olan ve örnekleri her geçen gün artan baskıya devam anlayışına karşın, ayakta kalmanın kitlelere rağmen olabileceği yanılgısının ömrünün uzun sürmeyeceğini herkes anlayacaktır. Demokratik kitle eylemlerini ve siyaseti artan bir baskı ile karşılamanın çıkar yol olmadığını anlayanların etkinliğinin artması da beklenmelidir. Fazla iyimser mi buldunuz? Olabilir ama politikada içtenlik öne geçti, açıklık özlemi kitleleri sardı, adalet duygusu kitleselleşti, artan yoksulluğa çözüm bulma isteği de kitleselleşti, öyleyse muhalefet de iktidar da kitlelerdeki bu isteğe yanıt vermek gerektiğini anlayacaktır. İyimserliğimizin kaynağı budur.