İdealistlerin materyalizmi

Afiş çözümlemesiyle başlayalım: Bir düğünde çekilmiş bir fotoğrafa bakıyoruz. Düğün olduğu, arka plandaki çok katlı pasta ve resmi giyimli konuklardan belli. Ön planda, hikayenin kahramanı olan iki erkek bir kadın var. Okuma yönünde -soldan sağa doğru- bakıyoruz: En solda, ayakta duran bir genç adam; siyah pantolonlu beyaz gömlekli, kirli sakallı, kravatının durumuna bakılırsa o ortama yabancı -ya da yabancılaşmış- biri. Kadrajın merkezinde, masaya dayandığı için başı genç adamdan daha aşağıda görünen, mavi straples elbiseli genç bir kadın var. Bu kompozisyonda gözleri ufuk çizgisine denk getirilen tek kişi olduğuna göre, bu kadının öykünün temel karakteri olduğunu söyleyebiliriz. Kadrajın sağında, bir iskemlede oturduğu için başı diğer iki karakterden daha aşağıda görünen bir başka genç adam var. Oturuşu, tavırları ve kıyafeti, bu adamın zengin ve ‘stil sahibi’ olduğunu imliyor.

Kadrajın sonunda -en sağda- başlangıçtaki genç adamın başıyla aynı hizada görünen, kırmızı kalp şeklinde bir balon var.

Aslında bir grafiğe bakıyoruz: Çizgi en yüksek noktadan (başlangıç noktası, başarı noktası, optimal nokta vs.) sağa doğru giderek alçalıyor, her şeyin merkezindeki kadını geçip ikinci genç adamda en aşağıya indikten sonra birden hızla yükselip kırmızı kalpte başladığı yere dönüyor, tekrar zirveye çıkıyor.

Bu gösterenler üzerinden çözümlersek, bunun bir aşk öyküsü olduğunu, merkezdeki kadının ortama ait değilmiş gibi görünen adamla ‘ideal nokta’da başlayan aşk macerasının, ortamla bağlantılı zengin adamla ‘hedef’e -kadınla zengin adam arasında yükselen düğün pastasına dikkat!- doğru ilerlerken yere çakıldığını, sonunda yine başlangıçtaki ilişkisine, ideal aşkına döndüğünü görüyoruz.

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Afiş, haziran ayında gösterime giren Materialists/Tam Bana Göre adlı filme ait. Ne yazık ki bir ay gecikmeyle izleyebildiğim filmde, bir çöpçatanlık firmasının en başarılı elemanı olan Lucy’nin aşkı kaybedip tekrar bulmasını izliyoruz. Lucy, tüm havalı görünümüne rağmen ortalama bir gelirle New York’ta hayatta kalmaya çalışan bir kadındır. İki ev arkadaşıyla yaşayan eski sevgilisi John ise, garsonluk yaparak geçinen, ‘henüz’ başarılı olamamış bir tiyatro oyuncusudur. Genç çift, parasızlıktan dolayı tartışarak ayrılmıştır. Lucy, iki müşterisinin düğününde Harry adlı borsa zenginiyle tanışır. Adam Lucy’yi ilk gördüğü anda evleneceği kişi olarak belirlemiştir bile.

Lucy önce Harry’nin ideal erkek olduğunu düşünür, ama sonra en önemli şeyin aşk olduğunu, hayatının aşkının fakir John olduğunu anlar. Biraz kalp kırıklığı, ardından mutlu son...

Film ilerlerken, orijinal adındaki ‘materyalistler’ sözcüğünün, Lucy’nin ideal damat adayında istedikleriyle ilgili olduğunu öğreniriz: Çok zengin, çok eğitimli, çok yakışıklı ve seksi, çok kültürlü, ilgi alanları çok çeşitli bir adam olmalı... Yani filme göre, Lucy bir materyalisttir ve ‘materyalist eşittir paragöz’dür!

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Romantik filmler pek ilgimi çekmiyor, bu filmi sırf adı yüzünden izledim. Gerçi afişinden bu Hollywood yapımının materyalizmi ne denli yanlış anladığı ve aktardığı belli oluyordu, ama yine de şansımı denemek istedim.

Materyalizm dendiğinde, mantıksal olarak akla ilk gelen şu olmalı: Dünya tarihini en gerçekçi ve akılcı biçimde açıklayan görüşün temelinde diyalektik, diyalektiğin temelindeyse insanlığın tüm maddi pratikleri bulunmaktadır. Oysa, materyalizmin felsefi bir yöntem olarak geliştiği 18. yüzyıldan itibaren, kilise filozoflarının başını çektiği bir grup, sözcüğü ‘maddi çıkarların peşinde koşmak’ anlamında kullanmaya, böylece koskoca bir felsefi görüşü bulandırmaya çalıştı. Eh, materyalist sözcüğü 2025’te yapılan bir filmin adında bile bu anlamda görünüyorsa, amaçlarında belli ölçüde başarılı olmuşlar demektir.

Ama bu başarı, diyalektiğin ve felsefi bir bütün olarak materyalizmin akılcı ve gerçekçi yapısını gölgeleyemiyor. Filmin gösterime girdiği pek çok ülkede adının değiştirilmiş olması da -hayalî bir dağıtımcı: ”Bu ne saçma ad böyle?! Filmin öyküsüne uygun doğru dürüst bir ad uydurun şuna!”- bunun minik bir kanıtı olarak değerlendirilmeli: Yunanistan’da ‘Eşleşiyoruz’, Macaristan’da ‘Çoklu Aşk’, İtalya’da ‘Maddi Aşk’, Portekiz’de ‘Mükemmel Eşleşme’, Almanya’da ‘Aşkın Değeri Nedir’, Türkiye’de ‘Tam Bana Göre’...

Bir de şunu anlıyoruz: İdealistler, her şeyi ‘ideler’le dönüştürebilecekleri yanılsamasını sürdürüyor. Öyleyse sorun yok; bu ‘tam onlara göre’ bir şey...