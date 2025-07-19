“İfadeni satır satır okuyorum”: Erkek devletin gölgesinde kadın olmak

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz maruz kaldığı şiddetten ötürü eski polis memuru olan Cemil Koç’tan ayrılmak istedi. Cemil Koç karşı çıktı, Ayşe’yi darp ve tehdit etti. Ayşe, eski polis memuru olan Cemil Koç tarafından canice katledildi. Cesedi 13 Temmuz’da, Eyüp Sultan'da cesedi valiz içerisinde yol kenarında bulundu.

Şüpheli Cemil Koç, 2024’te polislikten ihraç edilmiş. Uyuşturucu kullanmak, gasp ve ölüme sebebiyet vermek gibi suçlardan sabıkalı, suç ile iç içe geçmiş bir erkek.

Ayşe’nin daha önce de Cemil Koç tarafından tehdit edildiğini ve şiddete maruz kaldığını söyleyen Esra, kardeşi hayattayken defalarca polisten yardım istemesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını ifade etti. Esra; bir başına uğraşmış, çalmadığı kapı kalmamış. Polise gitmiş, adres vermiş, kurtarın demiş. Ciddiye alınmamış. Ezcümle, Esra’ya yıldırma politikalarının hepsi uygulanmış. Polis yalnızca görevini ihmal etmekle de kalmamış, Ayşe’nin kardeşinin ifadesini failin eline geçirecek şekilde davranmış. Cemil Koç, Esra’ya “İfadelerini satır satır okuyorum, kardeşini bulamayacaksın.” demiş. Şüphelinin eski polis olduğu için Ayşe’nin kardeşinin ifadelerine ulaşması akıl alır gibi değil Bu yalnızca bir güvenlik açığı değil, aynı zamanda bir kadın düşmanlığıdır. Kadın beyanının değersizleştirilmesi, yaşam hakkının yok sayılmasıdır. Organize şekilde suçluyu kayıran her polis memuru yargılanmalı ve açığa alınmalıdır. Cemil Koç, devletin kolluk kuvvetleriyle olan geçmişi nedeniyle hâlâ kayırılmakta mıdır? Yahu biz kime güveneceğiz? Korunmak için gittiğimiz karakollara mı, yoksa ifademizi failin eline ulaştıranlara mı? Bu sistem kadınları baştan aşağıya savunmasız bırakmaktadır. Erkek adalet değil, gerçek adalet derken tam da bu durumu kast ediyoruz. Şüpheli Cemil Koç polislikten ihraç edilmiş bir sabıkalı. Ağır suçlarla anılan bu kişinin sokakta serbestçe dolaşıyor olması başlı başına bir güvenlik skandalıdır. Ayşe’nin katli, aynı zamanda devletin ihmaller zincirinin de bir sonucudur.

DEVLET, ERKEK ŞİDDETİYLE MÜCADELE ETMİYOR

Ve bir gerçek daha var: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkmenistan uyruklu Ecegül Övezova’nın ölümüne ilişkin de Cemil Koç hakkında soruşturma başlatmış. İsteyince oluyormuş değil mi? Aynı adam! İki kadının şüpheli ölümü! Yalnızca bir tesadüf mü?

Bu nasıl bir cezasızlık zinciridir? Bu nasıl bir kurumsal körlüktür? Ve bu nasıl kötülüktür?

Eğer kız kardeşi Esra mücadele etmeseydi, Ayşe de istatistiklere faili meçhul cinayet olarak eklenecekti ve dosya kapatılacaktı.

Ecegül Övezova’nın ölümü başta “intihar” olarak değerlendirildi. Ama şimdi anlıyoruz ki, gerçek çok daha karanlık. Eğer Ecegül’ün dosyası ciddiyetle araştırılsaydı, kapatılmasaydı, belki de Ayşe bugün yaşıyor olacaktı. Bu yüzden her ihmal, her görmezden geliş, yeni bir cinayete davetiye çıkarmaktır.

Ülkemizde kadınlar IŞİD yöntemleriyle, İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çıkıldığı ve her konuda kadın düşmanlığı körüklendiği için katlediliyor.

Ülkemizde kadınlar, devletin erkek şiddeti ile mücadeleyi bir devlet politikası olarak görmemesi ve bunun sonucunda kolluk kuvvetlerinin rahatlıkla görevini ihmali etmesiyle canından oluyor. Şiddetin gölgesi büyürken, kılını kıpırdatmayan polislerin bu soruşturmaya dahil edilmesi, tedbiren açığa alınmaları ve yargılanmaları şarttır.

Ayşe Tokyaz’ın bir erkek tarafından yaşam hakkının elinden alınması, münferit bir “olay” değil, kurumsal bir kayıtsızlığın, körleşmiş bir bürokrasinin ve kadına yönelik erkek şiddetinin “fıtrat” olarak gören bir anlayışın sonucudur.

Bu yazı sadece Ayşe için değil, korunamayan, dinlenmeyen, susturulan tüm kadınlar için kaleme alındı. Yaşam hakkı, kimsenin lütfuna bağlı olmamalı. Kadınların yaşam hakkı, devletin anayasal güvencesi altındadır. Ama kâğıt üzerindeki Anayasa, gerçek hayatta iktidarın faillere cesaret vermesi yüzünden Ayşe gibi kadınları koruyamıyor.

Sessiz kalmak, bu düzenin sürmesine razı olmak demektir. Sessizlik suç ortaklığıdır.

Ayşe’nin adını unutturmamak, onun maruz kaldığı şiddeti gündemde tutmak ve sorumluları hesap vermeye çağırmak hepimizin görevi. Erkek şiddeti ile mücadele edilecek ve kadınlar yaşayacaksa, iktidarın görevi Anayasayı ve yasaları değiştirmek değil, mevcut Anayasa ve yasaları uygulamak, kadını yaşatmaktır.