İfadesi alınamayan başkan

6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan 8 katlı Kupik Apartmanı yıkılmış ve 55 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra nihayet iddianame tamamlandı. Binayı 1996-1998 yılları arasında inşa eden müteahhit Ziyadin Kupik ve inşaat mühendisi Nezir Günay’ın ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan 15’er yıl hapsi istendi. İddianamede binanın beton ve demir kalitesinin yapıldığı dönemdeki yönetmeliklere göre bile düşük olduğu, zemin etüdünün yapılmadığı, kaçak kat çıkıldığı belirtildi.

Ancak soruşturma dosyası incelendiğinde vahim bir iddia dikkat çekiyor. Depremde yakınlarını kaybedenler ve enkazdan yaralı çıkarılanlar, şikayetçi olarak verdikleri ifadede 8 katlı apartmanın altındaki iki marketin kolon kestiğine dair duyum aldıklarını söyledi. Bu marketlerden biri BİM diğeri ise yerel marka KİMPAŞ’tı. KİMPAŞ’ın sahibi AKP Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik’ti.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET

Depremden hemen sonra binada ölenlerin yakınları ve yaralananların ifadeleri şöyleydi:

Binada eşi ölen Bekir Mutluer: Binamızın zemin katında iki market vardı. Birisi KİMPAŞ diğeri ise BİM’di. Duyduğum kadarıyla marketler kolon kesmiş. Kolon keserek binamızı depreme dayanıksız hale getiren market yönetiminden, binamızın müteahhidinden davacı ve şikayetçiyim.

Kupik Apartmanı’da annesi ve babası hayatını kaybeden Mevlüt Kafadenk: Duyduğum kadarıyla iki markette kolon kesilmiş.

Binada iki kardeşi, yengesi ve yeğeni ölen Mert Bugay: İki marketin kolon kestiğine yönelik iddialar vardır.

Annesi Kupik Apartmanı’nda ölen Talip Genç: Binanın zemin katındaki iki markette kolon kesildiğini duydum.

Annesi ve babası hayatını kaybeden Büşra Yüksel: Binamızın zemin katında iki adet market vardı. Bu marketlerde kolon kesildiği yönünde etrafta konuşmalar vardı.

Kupik Apartmanında kızını kaybeden eşinin kolu, kendisinin ise bir bacağı kesilen Yusuf Eroğlu: Depremden sonra çevreden birçok kişiden KİMPAŞ Market sahibi Ömer Çelik’in dükkanını genişletmek maksadıyla kolon kestiğini duydum. Bu hususta binanın enkazının örnekler alınarak incelenmesini ve kimin kusuru varsa gerekli cezayı almasını istiyorum.

Apartmanda kızı hayatını kaybeden Mahmut Buğa: Depremden sonra çevreden birçok kişiden KİMPAŞ market sahibi Ömer Çelik’in dükkanını genişletmek için kolon kestiğini duydum.

Kızı ölen Feride Buğa: Binamızın zemin katında bulunan marketin kolon kestiği yönünde bilgiler duydum. Makamınızın bu bilgiyi araştırmasını talep ediyorum.

Kupik Apartmanı’nda eşi ve kızını kaybeden Selvi Deli: Binamızın altında bulunan marketlerin kolon kestiği ile ilgili duyumlarımız var. Eğer bu iddialar doğruysa marketlerin yetkililerinden ve binamızın yıkılmasından sorumlu tüm kişi ve kurumlardan davacı ve şikayetçiyim.

Bu ifadelerin çoğunun duyuma dayalı olduğu aşikar, ancak araştırılmak zorundaydı.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Soruşturma sürerken AKP İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde AKP’nin Kırıkhan Belediye Başkan Adayı oldu ve Kırıkhan Belediye Başkanı seçildi.

8 Eylül 2024’te tamamlanan Kupik Apartmanı ile ilgili iddianamede Ömer Erdal Çelik’in adı bile geçmedi, şüpheliler arasında yer almadığı gibi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bile yoktu. Yani hiç araştırılmamıştı.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Bu iddianameyi iade eden Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçelerinden biri kolon kesildiği iddialarının araştırılmamasıydı. İddianamenin iadesi kararında marketlerin kolon kestiği iddialarının araştırılması için Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karşın yanıt beklenmeden iddianame düzenlendiği anlatıldı. Arama kurtarma ekibinde bulunan ve binadaki kolonların kesildiğine dair sosyal medyada paylaşım yapan kişinin tanık olarak ifadesinin alınmaması da iddianamenin iade gerekçelerinden biriydi.

İddianamenin iade edilmesine itiraz eden savcı ise “Her ne kadar ‘kolon kesilmesine yönelik’ iddialar olsa da bu husus birçok deprem dosyasında karşımıza çıkmaktadır” diye yanıt verdi. Beyana dayalı dava açılamayacağını anlatan savcı, bu konuda kollukla şifai ve yazılı görüşmeler yapıldığını ifade etti. Ağır hasar ve çökme nedeniyle binanın taşıyıcı unsurlarının incelenemediğini savundu. Emniyetten yanıt gelince yeni suç duyurusu yapılabileceğini anlattı.

BİLİRKİŞİ BİLEMEDİ

Bilirkişi raporunda da “Apartmanın ağır hasar alarak yıkılmış durumda olduğu belirlenmiştir. Zemin katta bulunan taşıyıcı sistem incelemesi yapılamamıştır. Zemin kat kolonlarının uygulama projesine uygunluğu incelenememiştir. Heyetimizce somut delil bulunmadığından beyana dayalı kolon kesilme iddiaları hususunda değerlendirme yapılamamıştır” deniliyordu.

Savcının iddianamenin iadesine itirazı üst mahkeme kabul etti ve dava bu iddianameyle açıldı. Sonuçta Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik’in adı iddianamede geçmedi, ifadesi bile alınmadan yargılama başlayacak. Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan müzekkereye ise halen yanıt gelmedi.

‘SİYASİ OLDUĞUMU İÇİN’

Telefon ile ulaştığım Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik’e “Kolon kestiniz mi?” diye sordum. Kesinlikle kolon kesilmediğini, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi. İddialarla ilgili şöyle konuştu:

“Beni siyasi olarak zor duruma sokmaya çalıştılar. Siyaseten bir darbe vurmaya çalıştılar. Vatandaşların tam acılı anında dedikoduyu ortaya koydular. Tabii orada oturan insanlarda böyle bir algı oluştu. ‘Acaba… acaba…’ demeye başladılar. Ama bilirkişi raporlarıyla beton ve demir kalitesinin bozuk olduğu, kaçak kat çıkıldığı ortaya çıktı. Siz hala kolon diyorsunuz.”

Elbette binanın yakılmasında birden fazla etken olabilir ve bilirkişi raporunda zeminde kolon kesilip kesilmediğinin tespit edilemediği anlatılıyor. İfadelerde görgüye dayalı değil, duyuma dayalı tanıklıklar olduğu aşikar. Ancak bu iddiaların yine de araştırılması gerekiyordu. Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik’e “Sizin ifadenizin bile alınmaması anormal değil mi” diye sordum.

Ömer Erdal Çelik “Bu tür şeylerde her tür iftira atılır. Birileri bir şey karıştırma derdindeydi. Benim ne bir müdahalem ne de olumsuzluğum var. Mahkeme gerek duysa bizi çağırırdı, savcılık gerek duysa ifademizi alırdı” diye yanıt verdi.

Akılda şu soru kaldı:

“Ömer Erdal Çelik, siyasi kimliği olmasa ifadesi bile alınmadan davanın dışında tutulur muydu?”