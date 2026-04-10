İGC, öldürülen meslektaşlarını andı

BirGün/EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında Basın Müzesi’nde anma töreni gerçekleştirdi.

Kalemini hakikatten yana kullandığı için yaşamını yitiren meslektaşlarını saygıyla ve minnetle andıklarını ifade eden İGC Başkanı Dilek Gappi, şunları söyledi: “Mesleğimiz dünyanın en onurlu mesleklerinden biri olarak kabul ediliyorsa, bunda doğrudan taviz vermemenin bedelini yaşamlarıyla ödeyen meslektaşlarımızın payı var. Onlar, halkın gözü, kulağı, vicdanıydı. Hasan Fehmi’den bu yana 67 gazeteci öldürüldü. Yurtdışında katledilenler de eklenirse kayıplarımız çok daha yüksek. Hâlâ çoğu faili meçhul. Günümüzde ise gazeteciler değil ama açıkça gazetecilik öldürülmek isteniyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan gazetecilikte gerçekleri yazmanın bedeli hâlâ çok ağır. Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı hâlâ demir parmaklıklar ardında. Yaşadığımız baskılara, dijital tufana rağmen etik değerlerden vazgeçmeyeceğimize ve kalemimizi ne olursa olsun güçlü tutacağımıza yemin ediyoruz” dedi.

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu da, “Bütün belleğimiz kanla yazılı. Bu kanlı belleği diri tutmamız lazım” dedi.

Rahşan Anter de, özgür gazetecilik için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Abit Dursun da gazetecilerin artık öldürülmektense cezaevlerinde çürütüldüğünü vurguladı.

Çiğdem Toker, gazeteciliğe sahip çıkılması gerektiğini, baskılar ve engellerin arttığını belirtti.

Zafer Arapkirli, gazetecilerin iyilerden yana oldukları için hedef alındığını, demokrasinin sonunda kazanacağını söyledi.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, gazeteciliğin katledilmesinin hedef haline geldiğini, kaybedilen meslektaşlarının mirasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.