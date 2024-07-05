İhmal onlarca hektara mâl oldu

Orman yangınlarındaki insan kaynaklı ihmal vakaları artış gösterdi. İzmir ve Muğla’da çıkan yangınlar, piknik veya sigara gibi ihmallerin dahi doğal yaşamı ve orman ekosistemlerini tehdit ettiğini gösteriyor.

Mahir KANAAT

2020 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının yaklaşık yüzde 18’i anız yakma, avcılık, çoban ateşi, sigara, piknik ve çöplük yangını gibi nedenlere bağlı ihmalden kaynaklanırken, 2022 yılında bu oran yüzde 32’lere yaklaştı. Bu yaz mevsiminde Ege Bölgesi’nde çıkan orman yangınlarının neredeyse tamamı yine insan etkisinden dolayı çıktı. 2022 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler ihmal ve dikkatsizliğin onlarca hektara mâl olduğunu ortaya koyarken, ormanlarda çıkan yangınların büyük bir kısmının insanlar tarafından çıkarıldığı vurgulanıyor.

Türkiye’de, son 25 yıldaki orman yangınlarının çıkış sebebinin yalnızca yüzde 12’sinin doğal, yüzde 88’inin ise kasıt, ihmal ve kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanması yangınlarda insan etkisinin büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Geçen hafta İzmir’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları onlarca hektarlık alanı küle çevirdi. Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde 29 Haziran Cumartesi günü başlayan yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle ve saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes’teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme’deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

SEBEP TERS MANGAL

Öte yandan aynı gün içerisinde İzmir’in Bornova ilçesi Homeros Vadisi Çameli Köyü mevkiinde ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Gölge Koyu’ndaki ormanda, 1 Temmuz Pazartesi günü yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının, bölgede piknik yapan kişilerin yaktığı mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. Alana piknik yapmaya gittikleri iddia edilen 3 şüphelinin mangal yaktıkları sırada kıvılcımların yangına neden olduğu anlaşıldı.

Türkiye’de 2017 yılında 2.411, 2018 yılında 2.167, 2019 yılında 2.688, 2020 yılında 3.399 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 2017 yılında 11.993 hektar, 2018 yılında 5.644 hektar, 2019 yılında 11.332 hektar, 2020 yılında ise 20.971 hektar alan zarar gördü. 2020 yılında meydana gelen 1.859 yangının (yüzde 55) nedeni ise belirlenemedi. Bunlardan 312’si yıldırım düşmesi nedeniyle ortaya çıkarken 607 yangın anız yakma, avcılık, çoban ateşi, sigara, piknik ve çöplük yangını gibi nedenlere bağlı ihmalden kaynaklandı.

OGM verilerine göre ise 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yalnızca Muğla ve Aydın’da sırasıyla 369, 281 ve 323 orman yangını çıktı.

Bu yangınlarda en büyük tahribat ise 2021 yılındaki Muğla’nın birçok ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında ortaya çıktı. 2021 yılında toplam 52 bin 219 hektar alan yangınlardan etkilendi.