İhtiyaç sahibi yurttaşa bir ton sebze desteği

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi, 2024 yılında ihtiyaç sahiplerine 1 ton sebze dağıttı. Yerel seçim öncesinde birbiriyle ilişkili tarım, turizm, ticaret ve teknoloji başlıklarından oluşan kavramlara yönelik çalışmaları paralel eksen içinde yürüttüklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, şu bilgileri verdi:

“2024 yılında belediyemize ait tarım arazilerinde ata tohumlarından yetiştirdiğimiz 1 ton domates, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahibi birey ve ailelere ulaştırdık. Ata Tohum Merkezimizde şu an itibariyle Menteşe yöresine ait 105 çeşit ata tohumu bulunuyor. Ayrıca yine belediyemize ait zeytinlik alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından toplanan yaklaşık 5,8 ton zeytinden 550 litre zeytinyağı elde ettik. Elde edilen zeytinyağının bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık, bir kısmını da belediyemize ait işletmelerde kullanmaya başladık. İhtiyaç sahibi birey ve ailelere desteklerimiz devam edecek.”

Başkan Köksal, “Yerel üreticimize tohum, fide ve tarım aletleri desteğimizi artırdık. Yerkesik Mahallesi’nde 20 dönümlük alanda yapılan çalışmalarda toplam 5 ton karakılçık buğdayı hasat ettik. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz bu projenin amacı da kaybolmaya yüz tutmuş olan karakılçık buğdayının üretimini yeniden artırmaktı” dedi.