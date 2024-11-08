İhtiyaç sahipleri için zeytin hasadı yapıldı

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi, zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte geleneksel hale getirdiği zeytin hasadına başladı. Hasada başlanan zeytin ağaçlarının bulunduğu alanların mülkiyeti Turgutlu Belediyesi’ne ait. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Avşar, Selvilitepe ve Ergenekon mahallelerinde gerçekleştirilen hasatta 10 gün içerisinde 2 bin 500 kilogram zeytin toplandı. Zeytin hasadının tamamlanmasının ardından üretilecek zeytinyağı, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak ulaştırılan yemeklerde kullanılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geleneksel hale getirdiğimiz zeytin hasadımıza başladık. Toplanan zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdığımız yemeklerde kullanıyoruz. Aynı zamanda bu uygulamamızla hem tasarruf ediyoruz hem de kaynaklarımızı en doğru ve en verimli şekilde kullanıyoruz. Bu toprağın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum” dedi.