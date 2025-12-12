İhtiyaç sahiplerine umut

BirGün EGE

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kardeş Eli Projesi, kentte dayanışma kültürünü büyütürken ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı sürdürüyor. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, Kardeş Eli Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kıyafet ve eşya desteğini aralıksız sürdürüyor.

Her gün kapısı çalınan yeni bir aileye destek ulaştırılırken, yapılan yardımlar kentte umut ve güven duygusunu güçlendiriyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in vizyonuyla yol alan Kardeş Eli Projesi, Efeler’de sosyal belediyeciliğin yükselen modeli olarak öne çıkıyor.