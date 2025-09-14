İki görevli

Hafta başında Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Yönetimi’nde “kayyum” olarak göreve başladı.

Özel hukukta “belli bir malın belli bir süre yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için resmi makamlarca görevlendirilmiş kimse” anlamında bir teknik terim olan kayyum, AKP iktidarında sık kullanılan siyaset sözcüğü oldu. Kayyum “seçilmişin yerine atanmış” anlamına geliyor.

Kısaca “görevli” denilebilir. Tekin ilk görevli, ikincisi de görev bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu!

“KARA ÇARŞAFLA” PARLAYAN

Gürsel Tekin’in siyasette parlamasının ilginç bir öyküsü var.

Tekin İstanbul İl Başkanlığı sırasında 10 Kasım 2008’de düzenlediği bir törenle kara çarşaf giyinmiş bir kadının yakasına, kurtuluşun, kuruluşun, dünya görüşünün ve CHP’nin simgesi ya da rozeti olan “altı ok” taktı. Ben de o günlerde yazdığım Cumhuriyet’te 18 Kasım 2008 tarihinde “CHP’de Değişimin Pusulası Kara Çarşaf mı?” başlıklı bir yazıyla yapılanı eleştirdim. Tekin, yaptığı uygulamanın partinin oylarını artıracağını öne sürdü.

Sonrasında Tekin, CHP’de Genel Başkan Baykal’ın ünlü kaset olayı nedeniyle görevini bırakmasından sonra yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile “ben onun beyninin yarısıyım” diyerek siyaset ikizi oldu.

İkili birlikte, bir taraftan CHP içindeki gerçek partilileri, özellikle de Kılıçdaroğlu’nun “İktidara Yürüyüş” girişiminde birlikte olduğu 30 milletvekili arkadaşını ve diğer Cumhuriyetçileri partiden uzaklaştırmayı, AKP ve destekçilerinin alkışları arasında başardı ve CHP’nin, “helalleşme” diye özetlenebilecek söylem ve eylemiyle sağcılaşmasına girişti.

Ancak, Kılıçdaroğlu- Tekin ikilisi katıldıkları tüm seçimleri kaybettiler. Ülke için gerçekten yaşamsal olan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nin Altılı Masa kurgusuna karşın kaybedilmesi ülkede de, partide de bir dönüm noktası oldu.

Ülke çok daha baskıcı bir ortama sürüklendi, CHP’de ise “değişim” başladı.

UYKULARI KAÇIRAN

5 Kasım 2023’te Özgür Özel 2. Turda Genel Başkan seçildi. CHP, çok kısa bir süre sonra Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde, büyük başarı gösterdi ve birinci parti oldu.

Bu süreçte CHP, yeniden Cumhuriyet’in değerlerinden söz etmeye, giderek onları daha güçlü bir biçimde sahiplenmeye başladı; yüzünü yeniden Avrupa Birliği’ne döndü; kısaca, “kendine geldi”. Buna yerel yönetimlerde “uygulama” başarısını da ekleyen CHP’nin güçlenerek iktidar seçeneği konumuna gelmesi ve İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığına aday göstermesi ve adayın “dik duruşu” karşısında AKP iktidarı tüm oklarını CHP’ye çevirdi. Ancak sonuç iktidarın beklediğinin tam tersi oldu; CHP, giderek yoksullaşan ve özgürlük, hukuk ve demokrasi özlemi çeken toplumun büyük çoğunluğunun desteğini alarak daha da güçlendi.

Güçlenen CHP, aslında bir değil, iki sarayın, Ankara’daki Saray’ın ve Washington’daki Saray’ın uygun deyimiyle “uykularını kaçırıyor”.

Nasıl kaçırmasın ki? Ankara’daki Saray yapılacak ilk seçimde iktidarının son bulacağını iliklerine dek duyumsuyor. Türkiye’ye siyasal İslam’ın Orta Doğu’daki “örnek ülkesi” olma “görevi vermiş olan” ABD’deki Saray da, bu görevin ve şimdilerde de “Lozan’ı tanımayan”; Türkiye’nin “ulus devlet” niteliğini yadsıyan Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi T. Barrack’ın çizdiği çerçevenin CHP iktidarında asla uygulanamayacağını biliyor.

KARA GÖMLEKLİLERLE GELEN

Ülkenin seçim yasalarına göre “yetkisiz bir mahkeme” CHP’nin “iki yıl önce” yapılmış olan İstanbul seçimlerini yok saydı ve Tekin’i görevlendirdi. İstanbul’un altı ilçesinde her türlü toplantı ve gösterinin yasaklandığı, sanal iletişimin sınırlandığı pazartesi günü, CHP’nin “kuruluş haftasının kutlanacağı sırada, Tekin, beş binden fazla polisin ve kim oldukları açıklanmayan “kara gömleklilerin”, biber gazlı ve coplu korumaları altında geldiği, CHP düşmanı sanal yayın yapan bir kişinin eşliğinde, içeriği bilinmeyen ya da karanlık telefon görüşmelerinden ve uzunca bir bekleyişten sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girebildi.

İki gün sonra, kendisini oraya getiren kararın Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nce “geçersiz” kılınmasına karşın Tekin, “ görevimizin başındayız” diyebiliyor.

Yarın, 15 Eylül’de yine seçim sonuçları konusunda yetkisiz bir mahkemenin vereceği CHP’nin şimdiki yönetiminin seçiminin “hukuken hiç gerçekleşmemiş olduğu” kararı bekleniyor.

Beklenen yalnızca bu karar değil, CHP’nin “102’nci Yıl Kuruluş Etkinliklerine” katılmayan Kılıçdaroğlu da bekleniyor. Gerçekte, “Kara Gömleklilerle” gelen Tekin, Kılıçdaroğlu ve giderek bunları “görevlendirenler” “Godot”yu bekliyor. Ancak, kongre ve kurultayla parti içi seçimlerin yinelenmesi için verilen delege imzalarının ve Özgür Özel yönetiminin halkla bütünleşerek sürdürdüğü çalışmalarının da kanıtladığı gibi CHP, karanlıklardan bulunup getirilen bu iki görevliyi tümüyle “dışlıyor”.

CHP’nin çarşamba günü o görkemli Kadıköy mitinginde otobüsün üstünden on binleri selamlayan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da simgeleştiği gibi, sürece demokratik muhalefetin de katılmasıyla oluşan büyük toplumsal güç kanıtlıyor ki, Godot gelemeyecek, bu halk artık uyandı; Cumhuriyet ve demokrasi kesinkes kazanacak!