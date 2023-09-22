İkili eğitimde namaz ayarı

Depreme dayanıklı olması için güçlendirme gerekçesiyle kapatılan Karabağlar İyiburnaz Ortaokulu’ndan Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gönderilen öğrencilerin cuma günleri çıkış saatleri 21.30’u buluyor. Sebebi ise imam hatip öğrencilerine tanınan bir saatlik cuma namazı izni.

Berkay SAĞOL

İzmir Karabağlar’da bulunan İyiburnaz Ortaokulu’nun binası depreme dayanıksız olduğu için yıkılıyor. Ortaokul öğrencileri iki farklı okula dağıtıldı. 5. ve 8'inci sınıf öğrencileri Eserkent Ortaokulu'na, 6. ve 7'nci sınıf öğrencileri ise Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gönderildi. Aynı aileden iki kardeş farklı farklı okullara giderken, okulun öğretmenleri de iki okul arasında sürekli gidip gelmek zorunda kalıyor.

İkili eğitime geçilen Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde geçici olarak gelen öğrenciler öğlenci oldu. Ortaokul öğrencilerinin çıkış saati cuma günleri hariç akşam 20.00’yi buluyordu. Cuma günleri ise öğrencilerin derse başlangıç ve çıkış saatlerinin cuma namazı sebebiyle bir saat sarktığı öğrenildi. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine tanınan bir saatlik cuma namazı süresi sebebiyle ortaokul öğrencilerinin akşam çıkış saati 21.30’u buluyor.

Okullarda ilk haftanın tamamlanmasından sonra öğrenci velilerinin şikâyetleri sonucunda cuma günü hariç diğer günlerde öğrencilerin çıkış saatinin 19.30’a çekildiği öğrenildi. Cuma günü için ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

OKUL DIŞINDAN KİŞİLER ENDİŞELENDİRİYOR

Öte yandan Bilal Erdoğan’a yakınlığıyla anılan İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği’nin (İMHAD) okulda açtığı kurslar nedeniyle sürekli okul dışından kişilerin çocuklarla aynı ortamda olması da öğrenci velilerini endişelendiriyor. Öte yandan imam hatip lisesinin binasında da okulların açılmasına rağmen tadilatın sürdüğü öğrenildi.

Benzer durumlardaki okullarda genel olarak ilk dersler öne çekilerek sabahçılar 07.30-13.10 saatleri arasında, öğlenciler ise 13.30-19.10 saatleri arasında eğitim alıyor.

Edinilen bilgiye göre Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de başlangıçta böyle bir planlama yapıldığı, saatlerin yeniden değiştirildiği iddia edildi. İMHAD'ın okul içerisinde odası olduğunu ve okul yönetimini, “Zaten zor öğrenci buluyoruz, saatleri değiştirirsek öğrenci kaybederiz” diyerek idareyi ikna ettiği ileri sürüldü.

Okul çıkış saatlerinden şikâyetçi olan bir öğrenci velisi şunları dile getirdi: “Çocuklarımızın dersi akşam 20.30’da bitiyordu, bu hafta 19.30’a çektiler. Cuma günleri ise çıkış saatleri 21.30’u buluyor. Cuma namazı nedeniyle lise öğrencilerinin dersi 1 saat geç bitiyormuş. Bizim çocuklarımız onlara göre daha küçük. O saate kadar ders yapsalar ne anlayacaklar, çıktıklarında eve nasıl gelecekler.”