İkinci bakış

Bir şeye defalarca baktığınız halde hep aynı şeyi görüyorsanız, sakın şeylerin kalıcı oldukları sanısına kapılmayın. Birileri mutlaka algınızın ayarlarıyla oynamıştır. Bin yıl öncesinden Arap bilgin İbnü’l-Heysem (965-1040) bizi uyarmıştı: “Görülebilen tüm nesneler oluş ve yok oluş dünyasındaki değişimlere tabidir ve bu değişim algımızı da belirler; bu nedenle hiçbir şeyi aynı biçimde göremeyiz, ikinci bakışta farklı görürüz”. İlk önce algınızın ayarlarını kontrol edin. Yine mi değişmedi? Yerinizi değiştirin ve o şeye farklı bir açıdan bir kez daha bakmayı deneyin. Hâlâ değişmediyse yapacak bir şey yok. O şey zamanın dışına yerleştirilmiştir, tıpkı kutsal hakikatler gibi. Fakat zamanın içine yerleşmiş Oscar Wilde gibi biri, o şeyi artık tanımayacaktır: “Kusura bakmayın, o kadar değiştim ki sizi tanıyamadım”. Zaman dışılık nesneleri, şeyleri, kişileri, değerleri, kavramları kalıcı kılmak isteyenler tarafından zamanın yıkıcı ve dönüştürücü etkilerinden koruyan bir mahfaza olarak icat edilmiştir. Mahfazanın içi tahnit edilmiş şeylerle doludur. İktidarın yıl içinde düzenlediği ritüellerde tahnit edilmiş şeyler mahfazalarından çıkarılır ve zamanın yıkıcı etkilerine maruz kalanlara kalıcı hakikatler olarak sunulur. İktidarların kalıcılığı da tahnit edilmiş şeylere bağlıdır. Çoğunluk bu numarayı, amiyane tabirle yer; zira zaman acımasızdır, zamanın açtığı yaraları ancak zaman dışı olan sarabilir. Fakat yemeyenler de vardır. Yiyenler yemeyenleri kâfir olarak niteleyecek ve onlara düşman kesileceklerdir.

Doğrusu, onlar zamanın düşmanlarıdır. İnsan zamanı yenemediği için zaman dışı diye bir âlem icat etmiş ve ölülerini oraya yerleştirmiştir. Orada zaman akmaz. Oysa dünya zamanın, oluşun ve yok oluşun mekânıdır. Dünyada bedenler durmaksızın zamana yenik düşer, sürekli belirir, yok olur ve başka bir biçimde yeniden var olurlar. İkinci kez baktığınızda onları mutlaka değişmiş olarak görürsünüz. Bedenin aksine ruh yok olmaz ve değişmez, zamanın dışına yerleştirilmiştir. Sadece ruh mu? Platon’un ideaları; kavramlar ve değerler. Ve yeryüzünde beliren ve yok olan her şey, zaman dışına yerleştirilmiş bu şeylerle değerlendirilir. Zaman dışı, dünyanın yargılandığı sonsuz bir mahkemedir. İnsan zamanı zaman ile değil, zaman dışı ile, yaşayan varlıkları hayat ile değil, ölülerle yargılar. Bakmayın siz “düşünüyorum, o halde varım” dediğine, düşüncesi zamanın içine değil, zamanın dışına yerleşmiştir. Düşünmesi, hayatı tahnit edilmiş şeylere göre yargılamaktan öteye geçmez. Böyle biri bırakın düşünmeyi, nasıl var olduğunu iddia edebilir ki?

Varlık, zamanda ve mekânda beliren bir şeydir, fenomendir. Kant, Descartes’in zamansız ve mekânsız düşünen varlığının karşısına zamanda ve mekânda düşünen varlığı çıkarmıştır. Ancak salt zamansal koordinatlara göre belirlenmek pasif bir belirleniştir. Özne zamanın akışı ve düzeni içindeki değişimlere maruz kalan pasif bir beliriş olsa da yine de düşünme edimi sayesinde kendini aktif olarak belirleyebilir. Aktif varoluş, bir varlığın koşullara rağmen kendini belirleyebilmesidir. Düşünen varlık, düşünülemez olanı düşünmek görevini üstlenmiştir. Bu yüzden özne gerilimli bir hayat sürer; bir tarafta zamansal ve mekânsal pasif bir belirleniş, öte yandan düşünme edimi sayesinde zaman içinde aktif olarak beliriş. Fenomen kavramına Kant’ın yüklediği anlam günümüzde fenomen olarak adlandırılan sosyal medya kahramanlarında da yankılanıyor. Beliren herhangi bir şey, onun belirişinin koşulları olan koşullar altında belirir. Fenomen, öz ile ilişkili bir görünüş değildir. Görünüş öze gönderme yaparken, fenomen belirişin koşullarına gönderir (Deleuze, Kant üzerine Dört Ders, Öteki).

Çok değiştiniz; defalarca baktığınız halde hiç değişmeyen ve dokunduğu her şeyi tahnitleştiren iktidarı artık tanımayabilirsiniz. Fakat sosyal medya fenomenleri gibi, zamanın koşullarına göre edilgen bir şekilde beliriyorsanız, düşündüğünüz pek söylenemez; oradan oraya, bir biçimden diğerine savrulursunuz. Aktif bir beliriş, düşünme edimini, yeni özneleşmeler icat etmeyi gerektirir; düşünülemez olanı düşünmek. Özne, belirişin koşulları altında pasif bir belirişle yetinmez. Düşünmeye cüret edecek ve mekânda aktif bir özne olarak belirecektir. Mutlaka onun da zamanı gelecek.