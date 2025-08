İkinci ergenlik

“Ben üniversiteyi ilk bin içine girerek kazandım. En zor mühendislik bölümünü hiç dönem kaybetmeden tam zamanında ve dereceyle bitirdim. Babamın ısrarıyla işletme master’ı yaptım. Mezun olunca işim hazırdı ve annemin ustaca kurguladığı bir operasyonla hemen evlendim ve bu durumu sorgulamama fırsat bile kalmadan ilk çocuğum doğdu. O sesler o zaman gelmeye başladı, ses dediğim düşünce. Dünyanın en temiz evinde, dünyanın en ütülü gömleklerini giyip işe giderken içimde bir lağım büyüyordu ve daha yirmi dokuz yaşındaydım. Sonra bugüne geldim.”

Salih’in bugün nereye geldiğini ilerleyen satırlara bırakalım ve benzer sayısız örnekten bir sonuç çıkarmaya çalışalım. İnsan denilen varlığın ilk yirmi yılını çözümlemekle ilgili o kadar çok araştırma, kitap bulabilirsiniz ki hemen herkes bilgi sahibidir. Bebek ilk başta uysaldır, iki yılı devirdikten sonra huysuz bir döneme girer, dört yaşında cinselliği keşfeder, altı yaşında bu keşiflerini unutur gibi olur ve bir uyku dönemi başlar, onlu yaşlarla beraber yeniden uyanır ve bedeninin değişim hızına yetişmeye çalışırken ergenlik denilen bunaltıcı döneme dalar. Bazen öyle dibe dalar ki çıkması yıllar alır. Hiç çıkamayanlar da olur ama genellikle yirmili yaşlara ulaştığında ebeveyn, okul, mabet ve devlet dörtlüsü galip gelir ve çocuk “adam olur” veya “kadın olur”. Bu noktada araştırmalar azalır, insanın yirmili yaşlarından sonraki evrimiyle ilgili nispeten daha az inceleme vardır. Nihayet sorunlar çözülmüş ve birey vergi mükellefi olmuştur, daha fazla kurcalamaya lüzum yoktur.

Oysa araştırmaların oransal azalışından çok daha yaygın bir durum var: Genellikle erkeklerde görülen ve genellikle otuzlu yaşlarda başlayan “erken orta yaş krizi” veya benim daha beğendiğim bir tanımla “ikinci ergenlik” Daniel Levinson “Erkek Hayatının Mevsimleri” adlı referans kitabında bu dönemi yaşam yapısının yeniden değerlendirilmesi olarak tanımlar. Ressamı olmadığını anladığın resminden kaçma gayreti. İnsanların neredeyse tamamı ömürlerinin ilk otuz yılını, okul bitirme ve işte tutunma mücadelesiyle geçirir. İyi eğitimli birinin yirmi beş yaşında başladığı koşu, ilkokul mezununun on yıl önceden başlayan yürüyüşüne yine bu yaşlarda erişir. Eğitim durumu ne olursa olsun sosyal düzen ve biyolojik saat gereği çoğunluk aynı yaşlarda evlenir ve aynı yaşlarda anne baba olur. Devlet, toplum ve ailenin inşa ettiği aşırı disiplin ilk bakışta çok farklı gibi görünen milyonlarca otuzlu yaşlarda insanı aynı soruyla baş başa bırakır: “Ben bu yaşıma kadar kendi kararımla ne yaptım?”

İkinci ergenliğin ağırlıkla erkeklerde görünmesinin nedeni de biyoloji ve biyolojinin şekillendirdiği toplumsal düzen. Yuvayı yapması öğretilen dişi kuş şimdi yuvasında yavrularına bakmakla yükümlü. Erkeğe verilen görevse dışarıya ava çıkmak ve yuvaya yemek getirmek. Otuzlu yaşlarda bir erkek için kumaş bir çadıra dönüşen ev sınırları, kadın için çelik kafes gibi sertleşir. Bu duvarın kalınlığı o kadar barizdir ki, çoğu kadın kırmaya teşebbüs bile etmeden kaderine razı olur ve ev içindeki hayata ister istemez (istemese bile bunu deşelemez) uyum sağlar. Kadın çalışsa da bu durum değişmez.

Otuzlu yaşlar kadının evliliği devam ettirme gayreti, erkeğinse ev dışındaki büyük av sahasında özgürce at koşturmasının yarattığı gerilimle geçer. Bu savaşta ekonomik zorluklar bir anlamda kadının mücadelesine destek verir. Erkeklerin çoğu kaçacaksa televizyon dizilerine, tiktok videolarına, futbol maçlarına veya en fazla akşamları kahvede maça kızına kaçabilir. Kendini yemeye vurup hızla şişmanlayan ve hayatını “nerede ne yenir”e endeksleyen tombul erkekler de bu yaşlarda çoğalır. Şehri kaplayan yüzbinlerce apartman dairesinin, milyonlarca penceresinin ardında istemedikleri bir hayatı sevdiklerine inanmaya çalışan felçli insanlar yaşar. Ama hepsi değil, bazılarına hayat daha uzaklara kaçma olanağı sunar.

Hasan Sabbah Alamut Kalesi’nde sahte ve gizli bir cennet yaratır. Kaleye kabul ettiği ergen yaşta delikanlıları önce haşhaşla uyuşturur, sonra bunları bu “cennet”e sokar. Kalenin içindeki gizli cennette Sabbah’ın müridi genç kadınlar huri rolü oynar, şarap akan dereler tıpkı cennet tasvirlerindeki gibidir. Burada bir gece geçiren delikanlı ertesi gün kendisinin de öleceği bir cinayeti işleyip tekrar cennete dönmeye hazırdır. Haşhaş sözcüğünden türetilen assasin (suikastçi) terimi, bu sahte cennetin ürünüdür.

İşini bilen şirketler, ikinci ergenliği yaşayan erkekleri pirimler, geziler, özel araçlarla sahte bir cennete sokarlar. Antalya’daki otelde yapılan bayi toplantısı gecesi zil zurna girilen otel odasında nadiren tek başına yatılır. Maaş farkları sınırlı da olsa, rütbe dağıtımı sonsuzdur. Otuz üç yaşındaki ikinci ergenin aldığı her rütbeyle hem poposu hem pipisi kalkar. Bu sahte cenneti sürekli kılmak için üstlerine yalaklanmak, altlarına efelenmek şarttır. Ergen bulunduğu yeri kaybetmemek ve mümkünse daha da yukarı çıkmak için şirkete ruhunu teslim eder. Performans ölçümlerinin sayıya indirgenen sonuçları, giyilen giysiye, sıkılan parfüme, takılan saate kadar yansır. Ergen şimdi tepeden tırnağa madde odaklıdır. Çalıştığı şirket alkol de satsa, zemzem de satsa bu materyalist çark değişmez. Tanrı artık patrondur. Şirketin bekası için her yol mubahtır. Neticede bu erkek evine ekmek götürüyordur ve kimsenin onu yargılama hakkı yoktur.

Gün boyu cangılda ayakta kalmaya ve avlanmaya çalışan erkek, eve geldiğinde dırdırla uğraşamaz. Toplum kadına “Aman kocanı eve bağla, aman fazla denetleyip sıkma” diye nasihatler etse de, bazı kadınlar bu nasihatlere uymaz ve iş boşanmaya kadar gider. Erkek için değişen pek bir şey olmaz, olan yine kadına olur.

On beş yaşındaki ukala ergenin sevimsizliği canınızı sıkıyorsa, bir de otuzlu yaşlardaki ikinci ergenle tanışın. İnsan soyunun en karanlık örnekleri, sahte bir cennetle tanışma fırsatı bulmuş bu ikinci ergenlerden çıkar. Bunlar bile bile ve belki zevk alarak her tür acımasızlığı yapar, her suikastı işlerler.

Bazı ülkelerde şirket gibi yönetilen siyasi partiler çıkar. Bu partilerin başarılarının arkasında, parti lideri için her ahlaksızlığı yapmaya hazır ikinci ergenler ordusu yatar.

Sayın Bakanımızın defalarca vurguladığı gibi Türkiye bir hukuk devleti ve bir hukuk devletinde şirket gibi siyasi oluşumlara izin vermek mümkün değil. Bu yazıyı yerli ve milli bir yazar olarak, dünyadaki kötü örneklerden ibret almamız için yazdım.

Başlangıçtaki Salih’in bugün nerede olduğuna gelince. O şimdi bir başka ülkede, böyle bir partinin üst düzey yönetiminde. Yaşı elliye dayandı ama lağım kokan ikinci ergenliği hâlâ bitmedi.