İklim krizi: Sorumlular belli, bedeli halklar ödüyor

Suzan Şönger - Ekolog

İklim krizi artık geleceğe dair bir tehdit veya bir komplo teorisi değil, bugünün ve dünyanın her bir yanının sert gerçeği. Salgın hastalıklar, her yıl mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar, artan doğal afetler, doğayı, tarımı ve sağlığı tehdit eden zararlı türler…

İklim krizinin boyutunu anlayabilmek için bilimsel verilere değil, günlük hayatımıza bakmamız yeterli hale geldi. Bu krizin sorumlusu kim, faturayı kim ne ile ödüyor?

FOSİL YAKITLAR

BBC’nin haberine göre, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ExxonMobil’in özel araştırma şirketi fosil yakıtların küresel ısınmaya sebep olacağını 70’li yıllarda ortaya koyduğu, fakat şirketin bu haberi gizlediği iddia ediliyor. Benzer biçimde petrol devi Shell’in ise 1991 yılında iklim değişikliğine yönelik raporlar hazırladığı biliniyor. Bu veriler, iklim krizinin “öngörülemez bir felaket” değil, sermaye tarafından yıllardır bilinen ama kâr uğruna gizlenen bir yıkım olduğunu gösteriyor.

KARBON YAKALAMA PROJELERİ

İklim krizinin başlıca nedeni olan karbon salımı, fosil yakıt kullanımıyla ortaya çıkıyor. Ancak devletler ve çok uluslu şirketler, bu krize yapısal çözümler getirmek yerine, “karbon yakalama ve depolama” (CCS) gibi yöntemleri sübvansiyonlarla ayakta tutmaya çalışıyor. Kanadalı ekososyalist Ian Angus1 ise karbon yakalama istasyonlarının iddia edildiği gibi verimli olmadığını, hatta yakaladıkları karbon miktarından daha fazlasını çalışırken atmosfere salacaklarını söylüyor.

Bir diğer karbon yakalama stratejisi olarak ağaçların ve diğer bitkilerin kullanımı ise başka soru işaretleri doğuruyor: ağaçların ekiminde ve bakımında harcanacak enerjinin oldukça yüksek olması, bu stratejinin suistimal edilmesi ve karbon yakalama bahanesi ile sermayenin ele geçirebileceği araziler. Afrika’da karbon yakalama bahanesiyle elde edilen tarım arazileri var olan gıda krizini daha da derinleştiriyor.

G20 ülkeleri, 2022 yılında fosil yakıt sübvansiyonlarına 1 trilyon dolardan fazla kaynak aktardı. Devletler, kamu bütçelerini kullanarak doğayı tahrip eden sektörleri ayakta tutuyor. Bu miktar, fosil yakıt endüstrisinin hâlâ ne kadar güçlü desteklendiğini ve karbon teknolojilerinin aslında bu endüstrinin ömrünü uzatmak için kullanıldığını açıkça ortaya koyuyor.

KİM KİRLETİYOR, KİM BEDEL ÖDÜYOR

İklim krizinin sorumluluğu açıkça belirli bir kesime ait: Dünyanın en zengin %1’lik nüfusunun karbon ayak izi, en yoksul %50’nin toplam karbon ayak izinin neredeyse iki katı. Hatta 36 fosil enerji devi tüm dünyanın karbon salınımının yarısından fazlasından sorumlu. Buna karşın, küresel ısınmanın etkilerini en sert şekilde yaşayanlar, tarihsel sorumluluğu neredeyse yok denecek kadar az olan küresel güney halkları.

Mozambik’te art arda gelen siklonlar, üç milyondan fazla insanı etkilerken; Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da “yeşil büyüme”, “net sıfır”, “karbon ticareti” gibi kavramlarla kriz bir tür sermaye fırsatına çevriliyor. Pakistan’daki 2022 sel felaketinde 33 milyon insan evinden olmasına rağmen; ülkenin toplam tarihsel karbon salınımındaki payı yalnızca %0,4. Bangladeş’te her yıl binlerce kişi, yükselen deniz seviyesi ve artan fırtınalar yüzünden yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalıyor. Bu halklar, sermayenin ve devletlerin hırsının bedelini öderken, göz göre göre yaratılan bu felakette “iklim göçmeni” adı altında ötekileştiriliyor.

ZEHİRLENEN MAHALLELER

Küresel Güney’in yaşadığı felaketler kadar görünür olmayan ama aynı derecede yapısal bir başka gerçeklik de işçi sınıfının dünyanın dört bir yanında zehirli bölgelerde yaşamaya zorlanması. Türkiye’deki termik santrallerin çoğu işçi sınıfının yoğun yaşadığı bölgelerde yer alıyor. Dilovası’nda hava kirliliği, suya karışan kimyasallar ve endüstriyel atıklar nedeniyle kanser oranları ülke ve Avrupa ortalamasının çok üstüne çıkmış durumda. İzmit Körfezi’nde, kirlilikten dolayı balık popülasyonları yok oluyor. Bu tür bölgelerde çocukların astım oranı ve erken yaşta ölüm riski dramatik biçimde artarken, sermayenin yatırımları halka “kalkınma” olarak sunuluyor. Oysa bu kalkınma, işçilerin soluduğu havaya, içtiği suya ve çocuklarının geleceğine mal oluyor.

BİREYSEL ÖNLEM İLÜZYONU

İklim krizinin sorumluları bu kadar açıkken, yıllardır medya, şirketler ve bazı devlet kurumları krizi bireysel “tercihlere” indirgemeye çalışıyor. “Karbon ayak izi” terimi bile petrol devi BP’nin sorumluluğu topluma yüklemek amacıyla 2003 yılında hazırladığı bir reklam kampanyasına dayanıyor.

Bu yaklaşım yalnızca bir aldatmaca değil; aynı zamanda politik sorumluluğun üstünü örten bir araç. Karbon borsaları, çevreci etiketli ürünler ve “net sıfır” vaatleri, yalnızca çevreci bir göz boyama işlevi görüyor. Bu esnada dünyanın en zengin %1’i 2025 yılında kişi başına düşmesi gereken yıllık karbon bütçesinden paylarına düşeni yılın ilk 10 gününde tüketmiş durumda.

İklim krizi, yalnızca bilimsel ya da teknik bir mesele değil; kolektif mücadelemizi ve politik irademizi gerektiren yapısal bir sorun.Kâr üzerine kurulu bu sistem içinde iklim krizinden çıkmanın yolu, ancak bilimsel ve kolektif mücadeleden geçiyor.

1https://climateandcapitalism.com/2025/06/29/can-carbon-dioxide-removal-save-the-climate