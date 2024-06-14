İktidar halkı değil ‘hava’yı seviyor

Tasarruf önlemleri açıklanıyor ama bakanlar özel uçaklardan vazgeçmiyor. CHP İzmir Milletvekili Polat, "Tasarruf önlemleri vatandaşa işliyor, iktidar temsilcileri ve yandaş şirketler için değişen bir şey yok” dedi.

BirGün EGE

AKP iktidarı tarafından tasarruf tedbirleri açıklanmasına rağmen bakanların özel uçak seyahatleri devam ediyor. Öte yandan yolcu garantili havalimanları da zarar etmeyi sürdürüyor.

50 milyon euro maliyetle 2012 yılında hizmete açılan ve yapımcı firma tarafından 2044 yılına kadar işletilecek olan Zafer Havaalanı için sadece 11 yıllık süreçte 66 milyon 350 bin euronun ödendiğinin altını çizen CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mahir Polat tablonun 2024 yılının ilk 5 ayında da değişmediğini söyledi.

2024 yılı için yıllık 1 milyon 317 bin giden yolcu garantisi verildiğine dikkat çeken Polat, ilk 5 ayda 548 bin giden yolcu garantisi verilen havalimanından sadece 11 bin yolcu sayısının gerçekleştiğini ve bu dönem için yapılan garanti ödeme tutarının da 2 milyon 750 bin euro olduğunu söyledi. Güncel kurla 95 milyon lira ödemenin yapıldığına vurgu yapan Polat, 12 ay sonunda garantilerden kaynaklı ödemenin 230 milyon lirayı aşabileceğini söyledi.

Yap-İşlet-Devret projeleri için karayolu, havayolu, demiryolu fark etmeksizin garantilerin euro ve dolar Kuru üzerinden verildiğini belirten Polat, 2019 yılında euro 6 lira iken havalimanları için yapılan garanti ödeme tutarının 133 milyon euro olduğunu o gün TL bazında 798 milyon lira olan yolcu garanti ödeme tutarının artan kur artışı ile birlikte 2023 yılında beşe katlandığını söyledi. Sadece 2023 yılında bu tutarın 4 milyar lirayı bulduğunun altını çizen Polat, 2023 yılında 200 milyon euro olan havalimanı garanti ödeme tutarının 2024 yılında 220 milyon olarak gerçekleşeceğini bunun da bugünkü kur ile 7 milyar 500 milyon lirayı aşacağını söyledi.

İktidara yap-işlet-devret projelerinde kur garantilerinden vazgeçilerek bunun tekrar değerlendirilmesi ve TL bazına dönülmesi gerektiğini defalarca hatırlattıklarını belirten Polat, bu konuda adım atmayan iktidarın sözde tasarruf tedbirlerinin de sadece göz boyamaktan ibaret kalacağını söyledi.