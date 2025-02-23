İktidarın cebinde havuç kalmadı

Yusuf Tuna Koç

HDK ve TÜSİAD operasyonları ile iktidarın baskı dalgasının hız kazandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Önce TÜSİAD başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras, Erdoğan’ın “Haddinizi bileceksiniz” açıklamasının peşi sıra gözaltına alındı. Uzun yıllardır iktidarla gerilimli ilişkisi kimi gündemlerde somutlaşan TÜSİAD ve temsil ettiği sermaye kesimleri, ilk kez bu kadar sert bir karşılığa maruz kaldı.

Ardından, İstanbul merkezli düzenlenen HDK operasyonuyla sosyalist partilerden, muhalif gazeteci ve sanatçılardan 52 kişi gözaltına alındı. Cuma akşamı itibariyle gözaltına alınanların 30’u tutuklandı. Operasyonun arka planında, 12 yıl öncesine dayanan dinleme ve konuşmalar yer alıyor, savcılık, kurulmasından on yıldan fazla süre geçtikten sonra HDK’nın “terörle iltisaklı” bir alternatif meclis olduğuna hükmetti! İktidar bir taraftan Bahçeli eliyle çözüm süreci sürdürülürken, İmralı heyeti Avrupa’dan orta doğuya süreç için görüşmeler yaparken muhalefete yönelik baskı dalgası da aynı hızla yükselmeye devam ediyor.

Yaşanan son gelişmeleri, gazeteciler Murat Yetkin ve Hakkı Özdal ile konuştuk.

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HAKKI ÖZDAL: MUHALEFETİ BÖLME STRATEJİSİ

Sözde yeni süreç ile siyasal nitelikli operasyonlar çelişkili değildir. Gerek Ortadoğu ve bölge siyasetinde, gerekse doğrudan iç siyasette rejimin pozisyonlarını tahkim etmeyi ve karşı pozisyonları tahrik ve tahrip etmeyi amaçlayan bileşik bir strateji kapsamında görünmektedir.

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MURAT YETKİN: İKTİDARIN B PLANI YENİ BİR BASKI DÖNEMİ

TÜSİAD soruşturmalarının doğrudan MÜSİAD ile bağlantılı olduğunu sanmıyorum. Daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Yeni Türkiye” dediği, her türden ve her kesimden eleştirileri hizaya sokma gayreti olarak görünüyor. Bu iktidarların TÜSİAD ile ilk çatışması değil, Erdoğan’ın da ilk çatışması değil. Ancak ilk kez siyasetten sivil topluma, sendikacılardan öğrencilere dek diğer bütün kesimleri uygulanan tahsisin “kuvveden fiile” geçmiş halini Türkiye’nin “patronlar kulübü” de denilen en büyük iş oluşumuna uygulanması da bunu gösteriyor.