İktidarın İzmir’e müdahalesi

HÜSEYİN SAYGILI

Son yıllarda AKP iktidarının izlediği siyasal hat, Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve kamu yönetimi anlayışı açısından yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle 2017 anayasa referandumu sonrasında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yürütme gücünün merkezileştiği ve denetim mekanizmalarının zayıfladığı bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bu dönüşümün etkileri yalnızca siyasal alanda değil, hukuk, ekonomi, çevre ve yerel yönetimler üzerinde de hissedilmektedir.

Bu süreçte eleştirilerin yoğunlaştığı başlıklardan biri, hukuki ve idari işlemlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşmasıdır. Kamu kaynaklarının kullanımı, doğal alanların korunması ve yerel yönetimlerin yetki alanlarına yönelik müdahaleler, kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Özellikle muhalefet partilerine ait belediyeler üzerinde artan idari ve hukuki baskılar, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki gerilimi derinleştirmiştir.

Bu bağlamda İzmir özelinde yaşanan gelişmeler dikkat çekicidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve uzun yıllardır “Meslek Fabrikası” olarak kullanılan Halkapınar’daki tarihi binaya yönelik müdahale, bu tartışmaların somut bir örneği haline gelmiştir. İzmir tarihinde izler bırakmış bir yapıdan bahsediyoruz. Binada yaşananlar pek iyi izler bırakmamış olsa bile, İzmirlilere emanet edilmiş mülkiyeti İzmir Belediyesi'ne geçmiş bir mülktür. Bir dönem DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ olarak kullanılan ve benim de yargılandığım bir yapıdır. Söz konusu yapının Osmanlı dönemine ait bir vakfa ait olduğu iddiasıyla el konulması, sürecin hukuki dayanakları ve uygulanma biçimi açısından kamuoyunda ciddi eleştirilere yol açmıştır.

İddialara göre, bu işlem sırasında yargı kararlarının ve idari süreçlerin yeterince şeffaf işletilmediği, hatta sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla fiili bir durum yaratıldığı, el koyma ve çökme işleminin yapıldığı belirtilmektedir. Yerel yöneticilerin ve kamu temsilcilerinin sürece dahil edilmemesi, Cemil Tugay ve bürokratlarının, milletvekillerinin binaya girişinin engellenmesi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle alanın kontrol altına alınması gibi gelişmeler, demokratik teamüller açısından kabul edilemez bir durumdur.

Bu tür uygulamalar, yalnızca mülkiyet meselesi olarak değil, aynı zamanda yerel demokrasi, halk iradesi ve kamu yönetimi anlayışı açısından da değerlendirilmelidir. Yerel yönetimlerin seçilmiş temsilciler aracılığıyla görev yaptığı bir sistemde, merkezi idarenin bu alanlara müdahalesi, demokratik meşruiyet tartışmalarını beraberinde getirir.

Öte yandan, bu gelişmeler karşısında toplumun farklı kesimlerinden yükselen tepkiler, Türkiye’de demokratik duyarlılığın tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir. Yurttaşların hak, hukuk ve adalet taleplerini dile getirmesi, sivil toplumun, meslek örgütlerinin ve yerel aktörlerin sürece dahil olması, demokratik bir toplumun temel dinamikleri arasında yer alır. Bütün bunlar, toplumun mücadelede sorumluluk almakta istekli davrandığını göstermektedir.

Bugün gelinen noktada, iktidarın bu haksız ve zalim uygulamalarına karşı, Türkiye’de siyasal ve toplumsal muhalefetin en önemli ihtiyacı, yeni ve etkili mücadele yöntemleri geliştirmektir. Bu mücadele yalnızca siyasal partiler üzerinden değil, aynı zamanda hukuk, medya, sendikalar, akademi ve sivil toplum alanlarında da yürütülmelidir. Demokratik hakların korunması ve genişletilmesi, ancak çok yönlü ve kararlı bir toplumsal çabayla mümkün olabilecektir.

Unutulmamalıdır ki, adaletsizliğe karşı ortak bir vicdan üretilebildiği ölçüde umut vardır. Küçük bir yanlışı düzeltme iradesi, zamanla büyük bir değişimin kapısını aralayabilir. İzmir’de yaşananlar da bu anlamda yalnızca yerel bir mesele değil, Türkiye’nin demokratik geleceğine dair, daha baskıcı bir anlayışa işaret etmektedir. İzmir’de yaşananlar, daha geniş bir tartışmanın parçası olduğunu düşünüyorum.

Sonuç olarak, hak ve hukuk mücadelesi, yalnızca belirli bir kesimin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye’nin demokratik birikimi ve toplumsal hafızası, bu tür süreçlerden çıkış yolları üretebilecek potansiyele sahiptir. Önemli olan, bu potansiyeli harekete geçirecek ortak iradeyi ortaya koyabilmektir.

Unutulmamalıdır ki, insanı insan yapan en temel özellik, başkasının uğradığı haksızlığı dert edinebilmektir.

Cumhuriyet ve bütün değerleri bizlere, gelecek nesillere bırakılmak üzere emanet edildi. Bu mirasa sahip çıkmak her yurttaşın görevi ve sorumluluğu altındadır.