İktidarın kent üzerindeki yeni gözetimi: Karakollaşma

Etki Can Bolatcan

19 Mart’la başlayan sürecin ardından muhalefet kadar iktidarın yöntemleri de değişir hale geldi. Belediye Başkanlarının, protestocuların tutuklanmasıyla, bini aşkın gözaltıyla, sayısız adli kontrol ve ev hapsiyle yargıyı muhalefete karşı sopa olarak kullanan rejim, denetleme ve yargılama yöntemlerini karakollarla ve adliyelerle sınırlı tutmuyor.

19 Mart’ın ardından her sokağın köşesinde gördüğümüz gözaltı araçları, çevik kuvvet ve kontrol noktaları iktidarın sokaktaki hareketlenmelerden ne kadar tedirgin olduğunu gösteriyor.

19 Mart darbesinden hemen önce Emniyet tarafından ihalesi açılan 13 bin yüz tanıma sistemi kamerası, 2.500 kamera montaj aparatı ve 2.500 saha ağ anahtarı temini de rejimin denetleme yöntemlerini distopik öykülerdeki gibi ceza mekanizmasına çevirdiğinin göstergesi. İktidarın kamusal alanları karakollaştırma sürecini, bu sürecin nedenlerini ve sonuçlarını, kuşatılmış kentlerin hissettirdiklerini araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Ankara ve İstanbul sakinleriyle konuştuk.

GÖZETİM İKTİDARININ KARAKOLLAŞMIŞ HALİ

İstanbul’da yaşayan Deniz: İstanbul, özellikle 19 Mart darbesinin ardından, gerçekte daha uzun süredir kent meydanlarının, sosyal alanların, üniversite kampüslerinin ve toplu taşıma duraklarının polis tarafından açık ve yarı-açık biçimlerde ablukaya alınmış bir şehre dönüştü.

Üstelik durum bununla sınırlı kalmıyor. Kapitalizmin gözetim toplumu stratejisi özellikle teknolojinin olanaklarını kullanarak yaşamın her alanını artan biçimde kontrol ederken Türkiye özelinde fiziki kontrol aparatlarının da artan derecede kullanıldığına şahit oluyoruz.

KAMERALAR HER YERİ SARMIŞ DURUMDA.

Teknolojik imkânların da elvermesiyle egemenlerin halk üzerindeki izleme tutumu sözde “güvenlik ihtiyacıyla” tanımlanıyor. Uzun erimli sürdürülen bu tutum gündelik hayatımızı her an, her biçimde gözlem altında geçer hale büründürmüştür.

Artık en olur olmadık yerlerde, günlük hayatımızın en mânâsız anlarında bile bir yerlerden izleniyor ve “takip ediliyor” olmak hepimizin mustarip olduğu bir durum.

Bir öğleden sonra arkadaşlarla buluşmaya giderken, bir metro durağından çıkarken yahut bir sabah okula gitmek üzere kaldırımda yürürken karşılaştığım manzaralar, ablukaya alınmış anıtlar, meydanlar ve sokaklar günlük yaşamın parçası oluyor. Günler geçiyor, olaylar geçiyor ama en sıradan günde bile değişmeyen tek şey, günlük hayatımızda karşılaştığımız abluka ve karakollaşmış köşe başları oluyor.

Üstelik her zaman bu abluka ve karakollaşma halinin yanından yahut etrafından öylece geçip gidemiyoruz. Bazen keyfi bir şekilde bir kontrole takılıyor, adeta “içeceğimizde kaç buz istediğimize” dair şube dışı bir sorgudan geçiriliyoruz.

Tabii bu hal sadece “rutin kontrollerle” sınırlı kılamıyor, polisin günlük yaşamımızdaki rolü yer yer devletin zor aygıtının hayatlarımızda iz bıraktığı uygulamalara dönüşüyor. “Rutin kontrol” ve “düzenleme” adı altında zor gücü ile hayatımıza karışılıyor.

Aynı durum, bilimsel birer üretim alanı olan ve bu yapısından ötürü öğrencinin “özgür”, “bağımsız” yaşam ve üretim alanı olması gereken kampüslerimize girdiğimizde de devam ediyor, eklenen şey; bu defa daha farklı üniformalar biçiminde görüyor oluşumuz.

Bu durum neyi sağlamaya yönelik? Günlük hayatımızın en olağan hallerine bile bu neyin müdahalesi ve bu şekilde ne amaçlanmakta? Gerçekten de kendi halinde bir üniversite öğrencisi olarak cevabını merak ettiğim sorular. Belki de içten içe hepimizin merak ettiği sorulardır.

KESİNTİSİZ BİR OLAĞANÜSTÜ HAL

İstanbul’da yaşayan Elis: İstanbul’a geleli neredeyse bir yıl oldu. Sokaklarda dolaşırken en çok dikkatimi çeken şey, kalabalıktan çok polis araçları, bariyerler ve sürekli bir “hazırda bekleyiş” haliydi. Özellikle şehir merkezlerinde rahatça yürümek bile neredeyse imkânsız.

Taksim, Şişli, Kadıköy gibi semtlerde yürürken bir köşede çevik kuvvet otobüsü görmek artık sıradanlaştı. Kamusal alanlarımızın elimizden alınmasına ne yazık ki alıştık.

19 Mart’tan sonra başlayan süreçle birlikte bu durum daha da belirginleşti. Günler öncesinden metro durakları kapatılıyor, meydanlara çıkan yollar bariyerlerle örtülüyor, yoğun bir polis yığınağı yapılıyor. Eylem olmasa bile şehirde sürekli bir olağanüstü hâl atmosferi oluşturuluyor.

Yaklaşık bir yıldır İstanbul’da yaşıyorum ama Taksim Anıtı’nı hiç açık göremedim. Ne zaman Taksim’e gitsem, etrafı bariyerlerle çevrili oluyor. Ya çevik kuvvet orada ya da TOMA. Anıt hep kapalı. Hâlâ önünde bir fotoğraf bile çektiremedim.

İstanbul’un en kalabalık noktalarında bile bir boşluk hissi var. Kalabalığın, bariyerlerin ve polislerin arasında insan kendine yer bulamıyor.

ANKARA ABLUKA ALTINDA

Ankara’da yaşayan Alp: Ben ODTÜ’de okuyorum. Eskiden okulumuz kitlesel eylemlerde, şenliklerde, Devrim Yürüyüşlerinde kolluk tarafından izleniyor olsa da bu “izlenme” hali 19 Mart’tan sonra daha görünür hale geldi. Okulumuzun kapılarına konan kameralarla kampüsümüze giriş çıkışlarımız bile kontrol edilen bir duruma geldik. Sürekli okulumuzun çevresine yığılan çevik kuvvet ekipleriyle, TOMA’larla öğrencilere hem ideolojik hem de psikolojik bir savaş açılıyor. Sivil polisler de sürekli okulun içinde bulunuyor. İnsanların güvenliği için var olduğunu iddia eden kolluk, insanları daha güvensiz ve rahatsız hissettiren bir konuma evriliyor. Elinde silahlarla A1-A4 Kapıları önünde bekleyen çevik kuvvet öğrencilerin gözünde tedirginlik oluşturuyor. Bu durum sadece ODTÜ’de ya da kampüslerde geçerli değil. Hacettepe Üniversitesi de düzenli aralıklara abluka altına alınırken sürekli açılan soruşturmalarla nasıl izlendiklerini öğrencilere hissettiriyor. Ankara Üniversitesi’nin merkez kampüsü Tandoğan’da kapıya dikilen demir parmaklıklar da “güvenliğin” iktidarı koruma üzerinden sağlandığının bir göstergesi. Şehrin içi de farklı değil. Kızılay’ın tarihsel hafızadaki önemli tüm konumları gözaltı araçlarıyla ve çevik kuvvet ekipleriyle dolu. Güvenpark abluka altında. İnsan Hakları Anıtı her gün “fiilî” bir gözaltında. Bu kadar “güvenlik” önleminin 19 Mart’tan sonra alınması güvenlik tanımının iktidarın güvenliği olduğunu hatırlatıyor.

19 MART’TAN BERİ GÖZ HAPSİNDEYİZ

Ankara’da yaşayan Emre: Ankara’nın merkezi tüm mekânlarında göz hapsindeyiz denebilir. Şehrin herhangi bir yerinde işi olan tüm öğrencilerin, emekçilerin uğrayacağı tüm konumlarda yoğun bir denetleme var. Kızılay’da her adımınızda izlendiğinizi hissedebiliyorsunuz. Şehrin merkez, Kızılay’dan herhangi bir yere gitmek için bineceğiniz otobüs parklarının bulunduğu Güvenpark’ın çevresi 19 Mart’tan beri polis bariyerleriyle çevrili, belli aralıklarla gözaltı araçları ve çevik kuvvet konumlanmış. Gençlerin günlük aktiviteleri için tercih ettiği Tunalı’da her an bekleyen bir polis aracı var. Yüksel’de düzenli olarak bekleyen çok sayıda polis aracı ve sivil polisler de cabası. Halkın güvenliği elbette ki önemli ama 19 Mart eylemlerinden sonra Yüksel’e onlarca yeni Mobese koyulması konunun halk güvenliği olmadığı hissi yaratıyor. Yine Yüksel’de bulunan, sonradan dikilmiş karakol da Gezi eylemlerinin ve Yüksel Caddesi’nde popülerleşen eylemlerin ardından dikilmişti. Keza bu kadar yoğun “güvenlik” önlemlerine rağmen ismini geçirdiğimiz sokaklarda son zamanlarda şiddet, taciz, uyuşturucu gibi suçların artması eylemlerde atılan “Kadınlar ölürken polis neredeydi?” sloganını bize hatırlatıyor.

***

CİHAN UZUNÇARŞILI BAYSAL YAZDI: HAPSETME DEVLETİ VE KENTSEL MEKÂNIN ASKERİLEŞTİRİLMESİ