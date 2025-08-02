İktidarın sunduğu gündem büyük yıkımı saklıyor: Oyun Cumhur’un sahasına yıkılmalı

Aylardır gündem bombardımanı altında yaşıyoruz. Her gün “İsrail saldıracak, Ortadoğu’da büyük oyun var, Türkiye yüzyılı başlıyor, yeni anayasa lazım, komisyon kuruldu kimler girdi kim girmedi, İmralı iyi Kandil kötü, CHP’ye kayyım atanacak mı, İBB’ye yeni operasyon ne zaman” gibi onlarca başlığı kucağımızda buluyoruz. Memleket gerçek anlamda yangın yeri ve ülkede bunlar konuşuluyor.

Son 100 yılın en kötü, en başarısız, en zalim, en emek ve doğa düşmanı iktidarının yönettiği bir ülkenin gündeminin yukarıdaki başlıklar olması akıl alır gibi değil. Bununla birlikte kabul edilmeli ki bu fotoğraf bir iktidar başarısıdır. Ama yine biliyoruz ki bu başarının mimarı tek başına Saray’da oturanlar da değil. Ülkeye istikamet biçen emperyal güçlerin iktidara çok fazla destek attıklarını Saray şürekası bile itiraf etmiş durumda. Öyle ya da böyle, siyaset ve ülkenin gündemi onların belirlediği başlıklar üzerinde dönüyor. Futbol terimiyle söylersek top bir türlü Erdoğan’ın sahasına geçmiyor.

TABLO ÇOK VAHİM

Memleketin hali ve ülke insanın konuştukları yukardaki başlıklardan çok farklı. Tek adam rejimi Trump’ın yarattığı konfor alanının keyfini sürerken, ülkenin yüzde 80’in canıyla boğuşuyor.

Eğitim, sağlık çökmüş durumda. LGS skandalı bile tek başına herhangi bir ülkede hükümet düşürür. Enflasyon durmuyor. İstanbul Temmuz ayında 12 ayın zirvesini yaşadı.

Tarımı öldürdüler. Buğday, fındık, çay, patates üreticisi hepsi birden “yandık” diye feryat ediyor. Aynı anda marketlerde incirin tanesi 25 liraya satılıyor. Çocuklar birçok meyvenin tadını bilmeden büyüyor.

İşçilerin elindeki tek silah olan grev Erdoğan’ın imzasıyla yasaklanıyor. İktidarın önerdiği rakamın kabul edilmesi için sendikalara baskı yapılıyor. Memurlara sadaka gibi toplu sözleşme öneriliyor.

Bir memleket düşünün çalışabilir durumda olan her üç kişiden biri işsiz olsun ve bu rakam 12 milyonu aşsın. Her doğa olayı afete dönüşüyor. Ormanlar yangınlarda yok ediliyor. Yangından kurtulan ağaçlar (zeytinlikler dahil) iktidarın rant iştahına kurban gidiyor.

Askerler ölüyor ve anne babaları nedenini bile öğrenemiyor. Çocuklarımızı kaybetmiş durumdayız. Son dört yılda suça sürüklenen çocukların oranı yüzde 80 arttı.

MAKAS DEĞİŞTİRMEK

Adaletten, yargının geldiği durumdan bahsetmiyoruz bile. Bu ağır tabloda iktidarın gündem belirlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan İBB dolayımlı operasyonlarla muhalefeti tek bir noktaya hapsederken diğer yandan Bahçeli ve Öcalan’ın desteği ile gündemi çözüm süreci üzerine yıkmaya devam ediyor. Anlaşılan o ki iktidar ortakları deyim yerindeyse işim suyunu çıkarana kadar bu çizgiyi sürdürecekler. Bu kurulan oyun ancak bir yolla bozulabilir. Halkın gündemi, talebi ve amacıyla siyasetin yolunu çakıştırmak.

CHP, haftada iki kez yaptığı halk buluşmalarıyla muhalefetin enerjisini bir yere kadar yukarıda tutmayı başardı. Ama artık CHP’li kurmaylar da yeterli olmadığının farkında ve yollar arıyor.

Muhalefet içinde SOL Parti’nin sürdürdüğü eğitim kampanyası ve Doğu Karadeniz’de iki yerde gerçekleştirdiği mitingler böyle bir arayış için yol gösterici nitelikte. Çok açık ki muhalefet iktidarın dayattığı gündemden değil memleketin acil sorunları üzerinden inşa edilen mücadele çizgiden ilerlemek durumunda.

YOL AYRIMINDAYSAK...

Yaklaşık bir aydır cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin yeniden inşası üzerinden bir tartışma yürüyor. Trump ve sözcülerinin yaklaşımı ile, Bahçeli, Erdoğan ve Öcalan’ın değerlendirmeleri kuşkusuz tesadüf değil. Türkiye, içinde Erdoğan’ın yeniden seçilmesini de içeren Ortadoğu merkezli bir iktidar yönelimiyle karşı karşıya.

Bu durum görülmeden ve karşısına geçilmeden muhalefet etmek, başarıya ulaşmak imkânsız. Bir yandan memleketin gerçek meselelerinin çözümüne ilişkin mücadele yükseltirken diğer yandan da yeni bir cumhuriyet çağrısının at başı sürdürülmesi gerekiyor.

Gençlerin memlekete dair umudunu artıracak, kadınları cesaretlendirecek, üreticinin direncini yükseltecek, emekçiyi büyük bir cüretle öne çıkaracak bir muhalefet çizgisi ülke iklimini topyekûn değiştirecektir.

Halkın talepleri üzerinden kendini ifade ettiği her eylem iktidarın kâbusu oldu. Tek adam rejimin Aşil topuğu tam da burasıdır.

İşe siyaseti yukarıdan dizayn etmeye alışık, halktan korkan bu iktidarın gündemini yerle bir etmekle başlamak gerekiyor.