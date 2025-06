İktidarın zeytinle kan davası var

Murat NARİN*

Ülke gündeminin ilk konusu İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar ve savaş ihtimali. Etrafımızdaki ateş çemberi bizi de kuşkusuz derinden etkiliyor. Ekonomik durum, geçim sıkıntısı, gelecek endişeleri yetmez gibi bir de kapıya dayanan savaş ve BOP sürecinden bizim payımıza düşenlerin bilinmezliği ile sürdürülmeye çalışılan endişeli bir yaşam!

Bu ahval ve şerait içindeki ülkenin meclisinde, TBMM Sanayi Komisyonu’na, 19 Haziran 2025 tarihinde Maden Yasası’nda kaçıncı kez yapılacağı artık hesaplanamayan bir değişiklik, altın madencilerinin “dikensiz gül bahçesi” isteklerine yönelik bir düzenleme getiriliyor. Kanun teklifini verenler, AKP’nin çoğu maden işletmecisi milletvekilleri. İsimleri belli…

Kanun teklifinin sacayağını oluşturan üç boyutu dikkati çekici…

İlki, maden işletmek isteyen başvurucuya dört ay içerisinde her ne olursa olsun izin süreçleri tamamlanmasa bile işletmeye geçebilmesi için “kanunla” izin verilmesi isteniyor. Öylesine gözü dönmüş bir teklif ki sömürge ülkelerde bile böyle bir teklifte bulunulamaz! Nerede kuvvetler ayrılığı ilkesi, Anayasa’ya, yasalara uyarlılık, demokrasi, sosyal devlet? Kabile devletlerinde bile olmayacak bir teklif. İsteyen, istediği yerde, istediği gibi maden işletecek…

Diğer bir öneri de bütün madencilik işlerinin Cumhurbaşkanlığı’nın yetkisine bırakılması… Her türlü izin ve yetki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak bir kurula devrediliyor. Bu “süper izin kurulu”, bırakın Türkiye Cumhuriyeti’ni, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş bir şey değil. Ukrayna, savaş içinde, her şeyiyle başta ABD emperyalizmi olmak üzere Batı’nın kucağında bir ülke iken, değerli madenler imtiyazını isteyen ABD ile böyle bir anlaşmayı imzalamadı… Bizde böyle pervasız bir teklifte bulunulması nasıl bir mecburiyettir? Nasıl bir yağma, talan ve işbirlikçilik ruhudur?

Sacayağını tamamlayan üçüncü boyut ise, bir kez daha her dönemde muktedirlerin Zeytin Yasası’nı değiştirmek istemeleri… İlki Ecevit-Hüsamettin Özkan hükümetinin girişimi ile başlamıştı. 23 yıllık iktidarı döneminde AKP ile de dokuzuncusu olan bu son girişimle birlikte toplamda 10 kezdir değiştirilmek isteniyor. Zeytine karşı bir kan davası güdüyor iktidar ve şirketler. Başta da altın madencileri…

Zeytin, değil kan davası gütmek, sadece yaşatmaya programlanmıştır. Başta İliç olmak üzere Elbistan’da, Soma’da insanların canına zeytin ağaçları kıymadı… Yağma ve talanın adı olan Maden Yasası ile işletilen madenler kıydı yüzlerce insana… Ve daha ağır sonuçlar ortaya, bu sömürge ülke Maden Yasası yürürlükte kaldığı sürece…

Zeytin Yasası değiştirilmek istendiği her defasında Meclis’e getirildiğinde, ülke kamuoyu ayağa kalktı. Bütün yurttaşların tepkisiyle her seferinde maden şirketlerinin zeytine saldırıları püskürtüldü. Ama durmadılar, zeytin ağaçlarını sökmeye devam ediyorlar. Çünkü yürütme izin veriyor. Ülkenin her yerinden, neredeyse hemen her gün zeytin ağaçlarının söküldüğüne dair haber ve görüntüler geliyor…

Getirilen teklifte, ÇED süreci bitiriliyor; bütün ormanlar, her türlü arkeolojik ve doğal sit alanlarında madenciliğin önündeki her türlü engel kaldırılıyor. Yetmezmiş gibi, ruhsatlarda da yüzde 30 indirime gidiliyor…

Kısaca talanda sınır tanımıyorlar…

2022 yılında aynı gerekçelerle Zeytin Yasası’nı bir kez daha değiştirme girişiminde bulunmuştu iktidar partisi. Bugün de söyledikleri gerekçeler aynı. Öncekiler gibi, 2022’de yine halkın barikatına çarparak vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Bu kez de yine öyle olmalıdır.

Anadolu toprağı, tarih boyunca sayısız işgal ve yağmaya maruz kaldı. Ama hiçbirinde toprağı, suyu ve havayı şimdiki gibi yok edecek hiçbir şey yapılmadı. Ardında binlerce yıl sürecek ölüm ve yok edişler bırakmadı o barbar saldırılar…

Ülkemizi sömürge ülke haline getiren Maden Yasası’nın iptal edilerek ülke çıkarlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi, emperyalist yağma ve talanın derhal durdurulması düne göre bugün daha da acil görevdir.

*Zeytin üreticisi