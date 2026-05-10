İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile söyleşi: Emek Karşıtı Politikaların Sorumlusu Saray Rejimi

İrem Yıldırım

Türkiye’de derinleşen yoksulluk, yüksek enflasyon ve emek karşıtı politikaların toplumsal etkilerini İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.

Kozanoğlu, iktidarın ekonomi politikalarının emekçiler üzerindeki sonuçlarını ve muhalefetin izlemesi gereken hattı değerlendirdi.

Rejimin iktidarını tahkim edebilmesi açısından mevcut iktisadi politikalarını nasıl anlamak gerekiyor? İktidar açısından enflasyonun toplumu kontrol ve şiddet aracı haline geldiğini söylemek mümkün mü?

Geçmişte Türkiye ekonomisinde çoğunlukla keskin devalüasyonlarla patlak veren derin krizler yaşadık. Bu kez yavaş yavaş gıdım gıdım sade yurttaşın satın alma gücünü düşüren, yaşam standardını gerileten yüksek enflasyon eşliğinde uygulanan kemer sıkma politikalarına tanık oluyoruz. İnsanlar bazen fark etmeden tüketim alışkanlıklarını aşağı çekiyorlar. Haftada bir dışarıda yemeğe giden iki haftada bir gidiyor. Evine soktuğu et miktarını azaltıyor veya kırmızı etten beyaz ete geçiyor, taze sebze-meyveyi daha az ve en ucuz olduğu dönemde alıyor vb. Geniş tanımlı işsizlik işgücünün %31,5’ine yükselmiş durumda.

Tam zamanlı çalışan kısmi zamanlı çalışmadığına, eksik zamanlı çalışan işsiz kalmadığına şükredebiliyor. Sendikalaşmanın zayıfladığı, mevcutların da önemli bölümünün iktidar kontroluna girdiği bir dönemde emekçilerin örgütlenme ve mücadele olanakları daralmış durumda. İstihdamda hizmetler sektörünün ağırlığının artarak %60’ı bulması da örgütlenme olanaklarını sınırlıyor. Borçlanma kanallarının özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle genişlemesi de özellikle orta ve alt orta gelir gruplarının geçim sorunlarını erteleyebilmesini getiriyor. Toplumun büyük bölümü muhalefete yönelik operasyonlara tepki duysa da bu zamanla geniş halk kesimlerinde hiç olmazsa, özgürlüğümden yoksun değilim geçim koşullarım kötüye gitse dahi şeklinde bir avunma refleksi yaratabiliyor. İnsanlar ikinci bir işte çalışarak veya emekliler tekrar işgücü piyasasına dönerek geçim sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyor. AKP iktidarının 24 yılda becerdiği kadrolaşma ve menfaat ağları azımsanmayacak bir kesimin ekonomik sıkıntılardan daha az etkilenmesini sağlıyor. Zaten CHP’li yerel yönetimlerin sınırlı da olsa yurttaşlık temelinde hizmet sunduğu halkçı belediye uygulamaları kent lokantaları, öğrenci yurtları ve bursları, kreşler, sanat merkezleri vb. kısa sürede etki yarattı. Operasyonlarda rol oynadı.

İşte bu koşullarda akut bir kriz yaşanmaksızın ekonominin %2-3 civarında potansiyelinin altında büyümesi, işsizliğin tek hanede kalmasının başarı olarak sunulması, refah düzeyinin sinsi bir biçimde düşmesine, gelir ve servet dağılımının kademeli bir biçimde bozulmasına insanlarımızın sessiz kalmasının önüne geçmek gerekiyor. Sürekli pompalanan “kişi başına gelir şu kadar doları aştı” türü başarı öyküleri; neoliberalizmin “piyasa süreçlerinde kaybediyorsan sorun sendedir ya beceriksiz ya da tembelsindir” şeklindeki öğretisinin yaygınlığı insanları içine kapanmaya yöneltiyor. Son zamanlarda bıçağın kemiğe dayanmasıyla yaygınlaşan yoksulluğu, borç sorununun derinleşmesini yandaş medya “ Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın” yanlış politikalarına bağlayarak tepkileri Saray rejiminden, AKP’den uzak tutmaya çalışıyor. Tüm bu nedenlerle öncelikle ülkenin potansiyelinin daha iyi yaşam koşulları sunmaya elverişli bulunduğuna, uygulanan yanlış ve emek karşıtı politikalara mahkum olmadığımıza, sorumluluğu AKP ve Erdoğan’da aramak gerektiğine insanları inandırmak, sonra da çözüm yollarını sunmak gerekiyor.

Bu ekonomi politikaları karşısında muhalefetin mevcut durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Tabii ki öncelikle uygulanan ekonomi politikalarını teşhir etmek lazım. En son getirilen kurumlar vergisinin %12,5’e indirilmesi sermaye kesimine tanınan önemli bir ayrıcalıktır. Bütçe açığının artmasına ve sosyal harcamaların kısılmasına yol açacaktır. 2023 seçimindeki gibi son aylarda halka küçük tavizler vererek ve döviz rezervlerini tüketme pahasına döviz kurunu sabit tutarak işlerin yolunda gittiği yanılsaması yaratmalarına olanak tanınmamalıdır. Hala hizmet enflasyonu ile mal enflasyonu arasında 12 puan fark var. Çünkü kurlar yoluyla hizmet fiyatları denetim altına alınamıyor. Eğitim, sağlık, taşımacılık gibi alanlarda fiyat kontrolleri uygulanmasına gerek vardır. Ayrıca emekliler ve asgari ücretlilerin maaşlarının arttırılarak biraz nefes almalarının sağlanmasının enflasyona etkisi çok sınırlı olacaktır. Çünkü bu kesimlerin derdi günlük geçimlerini sağlamaktır. Dövize yönelmeleri söz konusu değildir. Bu sayede büyüme bir parça hızlanır, bireysel borç sorunu hafifler. Tarım ürünlerindeki fiyat artışlarının ana nedeni de arz yani üretim eksikliğidir. Küçük çiftçilere destekleri artırarak üretimi sıçratacak politikalar uygulamak zor değildir. Ancak asıl önemli olan kamucu bir iktisat politikası anlayışıyla bir ekonomi programı tasarlamaktır. Bu anlamda seçimlere bir prova niteliği de taşıyan; tüm toplumsal muhalefetin kolektif enerjisini açığa çıkaracak, birikimini yansıtacak bir tasarım gereklidir. Gerçek muhalif partilerin yanı sıra, sendikalar, meslek örgütleri, toplumsal hareketler ve uzmanlar bu çabaya dahil edilmelidir. Öncelikle sanayi dahil kamunun üretim faaliyetleri içerisinde bir demokratik planlama çerçevesinde aktif biçimde yer alacağı; eğitim, sağlık, bakım hizmetlerinin parasız ve nitelikli bir biçimde kamu tarafından sağlanacağı bir zihniyet benimsenmelidir. Emeğin örgütlenmesini kolaylaştıracak, hakkını almasını sağlayacak bir sistem kurulmalıdır. Giderek ekonomik bir sorunun ötesinde toplumsal bir yaraya da dönüşen bireysel borçlar faiz indirimleri de dahil yeniden takvimlendirilmelidir. Vergi sistemi servet vergisi uygulamasını da içeren kar, rant ve emlak gibi dolaysız vergilerin ağırlığının arttığı, harcamalardan alınan dolaylı vergilerin azaltıldığı bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Yerel yönetimlerin halkçı belediyecilik uygulamalarının yaygınlaşacağı; ulusal, yerel ve kooperatif mülkiyetinin bir arada bulunacağı bir yapı düşünülmelidir. Elektrik, su, taşımacılık benzeri kamu hizmetlerinin kamu tarafından sağlanması ilkesi benimsenmelidir.

Tüm ekonomik karar mekanizmalarının o karardan yaşamı etkilenen çalışan, hizmet alan, yöre halkı ve mesleki kuruluşlar dahil bütün bileşenlerin katılacağı bir biçimde düzenleneceği ilan edilmelidir.