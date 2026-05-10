İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Şişman ile söyleşi: Ekonomik sorunlar gündeme taşınmalı

İrem Yıldırım

Türkiye’de derinleşen yoksulluk, artan eşitsizlik ve emekçilerin sırtına yüklenen ekonomik krizi İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Şişman ile konuştuk.

Şişman, iktidarın ekonomi politikalarının sermayeyi güçlendirirken toplumun geniş kesimlerini daha fazla güvencesizleştirdiğini söyledi.

Rejimin dezenflasyon anlatısının sonuna gelirken enflasyonun faturası emekçi halkın omuzlarında. Öte yandan iktidarın toplumsal rıza ürettiği sosyal yardım anlayışına dayalı politikaları da giderek sınırlanmış gözüküyor. Bu atmosferde mevcut iktisadi politikaları, rejimin ayakta kalabilmesi anlamında nasıl bir işlev görüyor?

Şimşek programı bugünlerde, “krizi fırsata çevirmek istiyoruz” diyor. Bu aşamada fırsat eşitliğinden bahsedilemez. Fırsatı yakalayanlar servet sahipleri ve şirketlerdir (plütokrasi). Asıl sorun bu “fırsatların” yabancı sermayeyle paylaşılması ve kapitalist sermayenin üretim araçlarında cisimleşerek istihdam üretmesi. Bu paylaşımın maliyeti büyüyor. Türkiye teknoloji ve sermaye birikiminde geniş nüfus, arazi ve kaynaklarına rağmen Güney Kore’nin yarısı kadar kişi başı milli gelir üretebiliyor. Dolayısıyla sermaye üretmekte ve verimlilik analizinde sınıfta kalındı. Şimşek programı bu tespiti yapamadığı gibi, nedenlerini de analiz etmekte zorlanıyor. Yine Ortodoks bir programla “Heterodoksi” algısıyla sunulan Nebati programının alternatifi olamazsınız. Bütçe zorlanıyor, zira 2,7 trilyonluk faiz yükü (önemli bir kısmı Nebati politikasından gelen), baştan çaresizliğin teslimiyeti gibi adeta. Şöyle de düşünebiliriz: Nebati programı olmasaydı da pandemi sonrası duran üretimin faiz yükü yine halkın omuzlarına binecekti ama bu miktarın yarısı bile olmazdı. Halkın gücüne giden pozitif reel faiz yükünü de sırtlıyor olmak. Geçtiğimiz Nisan enflasyonunda gıda dışında giyim, ayakkabı ve konut fiyat artışları da dikkat çekiciydi. Silah sanayinde ihracatı yükseltirken ithalatı ne kadar yükselttiği belirsizleştirilerek tartışılmaz hale getiriliyor. Bunların yanı sıra serveti 30 milyon doları geçenlerin sayısı son 5 yılda %93.5 artarak 4 bin 208’e çıktı. Türkiye, ultra zenginlerin en hızlı arttığı 3. ülke oldu (The Wealth Report 2026). Son olarak dünya iktisat kültürü bize kapitalist sermaye birikiminin bu topraklarda başarısızlığını ve halkın bu başarısızlığı mevcut büyük eşitsizlikle birlikte -artık- gördüğünü net olarak anlatıyor. Resim budur.

Rejimin toplumun en geniş kesimini daha fazla yoksullaştıran ve güvencesizleştiren, sermayeye ise açık davetin koşullarını sunan politikaları karşısında muhalefetin mevcut durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

İlk olarak beni asıl üzen; bu büyük eşitsizlik, yoksullaşma ve güvencesizleştirme yükünü kavrayamayan, görmezden gelen birtakım iktisatçıların mevcudiyeti. Önemli bir iktisatçı kesimi “sessiz çığlık” bile atmıyor, seyrediyor ne yazık ki… Halbuki iktisat toplum içindir. Muhalefet ise siyasetin çarkı içerisinde, mevcut soruşturmaların etkisiyle ekonomideki sorunların ancak bir kısmını tartışabiliyor. Oysa sorunlar acil. Geniş muhalif kesimler iş bölümüyle bu sorunların üzerine giderek güç birliği yapabilir. Halkın sabrı tükeniyor. Demokrasi sadece gidip sandıkta oy kullanmaktan ibaret değil, üstelik sandık gecikiyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakları oldukça sınırlı bir çerçevede gerçekleşiyor. Bunlara rağmen halkın bilinci kendi yaşadıklarıyla zaten yerinde. Ana muhalefet partisi enerjisini belediye soruşturmalarına yoğunlaştırırken birleştirici rolünü yeterince yerine getiremiyor, bu nedenle muhalefetin hukuki sorunların ötesinde ekonominin getirdiği çelişkileri daha fazla gündeme getirmesi ve uygun zeminlerini bulması gerekiyor.

Toplumdaki değişim talebini göğüsleyecek ekonomi politikaları nedir?

Değişim talebi toplumdan geldiği zaman değerli ve istikrarlı olabilir. Bugünlerde bu değişim talebini görmek mümkün ancak yurttaşların bir kısmının mevcut iktisat politikalarının bir biçimde sonucu olarak değişime kapalı olduğunu görüyoruz. Çünkü toplumun bir kısmı borçlu ve tüketim kültürünün yabancılaştırıcı etkisi altında. Bu nedenle, yeni bir yurttaşlık bilinci oluşturulmalı ve öncelikle “geminin su aldığı” anlatılabilmeli. Örneğin, ihtiyaç duyulan para yurtdışından getirilse bile, bunun 6 aylık bir süre sonra enflasyonu yeniden yükselmesine neden olacağını herkes bilmeli. Öte yandan, servet eşitsizliğine neşter atmadan hiçbir sorunumuzu gündeme alamayız. Rant kollayıcı politikalardan hızla vazgeçerek, rantın sermaye yaratması için zorlanması ve vergilenmesi gerekiyor. Toplumun, uygulanan politikanın iyi bölüşüm politikasıyla taçlanacağına inancının olması ve üretimde yeni bir motivasyona kavuşması gerekiyor. Bunun için hukukun ve adaletin üstünlüğü şart!

Somut talep ve politikalara ilişkin, enflasyonu önlemek için öncelikle planlama yaparak tarımı yeniden yönetilebilir hale getirmeniz gerekir. İstanbul’un tersine göçle rahatlatılması “etkin” ve verimliliği öne alan tarım politikasıyla mümkün. Bu hayali görüyor ve gerçekçi buluyorum. Sanayi kuralların ötesine geçemez, ekolojik yıkıma dur denilmeli. Yeşil tahvil benzeri finansman modeliyle sanayinin Batı Avrupa’da dönüşen sanayiyi örnek alması sağlanabilmeli. İhraç malları içinde ithal edilen malların oranı zaman içinde uygulanan etkin sanayileşme ve planlamayla düşürülmeli. Dış ticaret açığını düşürmeden ne cari açığı düşürebiliriz ne de kalkınabiliriz. Portföy giriş ve çıkışına küçük de olsa vergi konulmalı ve bu eşit olmalı. Döviz sorunu değil, dövizin kullanımı sorunu olduğunu hatırlatmak isterim. Aşırı döviz girişine değil TL’nin üretimden gelen gerçekçi değerine ihtiyacımız olduğu da unutulmamalı. Devlet Planlama Teşkilatı tekrar açılmalı, TÜİK ve TCMB’ye hiçbir müdahale olmamalı. Onların kurumsal bağımsızlığı, toplumun esenliğidir.