İlayda Zorlu’nun ölümü ve kolluk yetkisinin sınırı

Etki Can Bolatcan

Geçtiğimiz haftalarda önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta birbiri ardına gelişen okul saldırılarına yönelik hükümetin daha güvenlik politikalarını gündeme alması, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu’nun polisin ailesiyle iletişime geçmesi ardından gerçekleşen şüpheli ölümü, içinde yaşadığımız rejime dair, yaşamlarımıza mal olan bir semptomu ortaya koyuyor.

İktidar, kendi yarattığı sorunların üzerini, daha fazla otoriterleşerek, tam bir güvenlik ve gözetim sistemi inşa ederek örtmeye çalışıyor. Okul saldırıları üzerine çocukların içinde bulunduğumuz şiddet ve yalnızlaşma sarmalından çıkabilecek bir eğitim sistemi yerine her okulun önüne polis-bekçi dikmek gibi yaklaşımların tercih edilmesi son derece bilinçli. Çocukların daha sağlıklı, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir eğitim ortamında yetiştirmek yerine rejimin sembolü olan otorite figürlerinden korkmayı henüz daha ilkokul çağından yeşertmek aynı zamanda iktidarın kendisini ayakta tutabilme gayreti. Aynı gayret, demokratik hakkı olan eylemlere katıldığı için, ülkedeki sorunlara sesini yükselttiği, örgütlendiği için 18 yaşında bir kadını ailesine gammazlayarak, göz korkutarak da sürdürülüyor.

Bu hafta, İlayda Zorlu’nun ölümünden sonra yaşananları Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ile konuştuk.

İlayda Zorlu’nun ölümü, yalnızca bir genç kadının yaşamını yitirmesi olarak görülemez. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, bu olayın aynı zamanda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve kolluk yetkisinin sınırları bakımından da ciddi biçimde tartışılması gerektiğini göstermektedir.

Öncelikle açıkça ifade etmek gerekir: Barışçıl bir toplantıya, gösteri yürüyüşüne, kadın hakları eylemine ya da öğrencilerin demokratik taleplerini dile getirdiği bir açıklamaya katılmak suç değildir. Bu hak, Anayasa’nın 34. maddesiyle güvence altına alınmış temel bir haktır. Demokratik toplumlarda yurttaşların kamusal alanda söz kurması, itiraz etmesi, talepte bulunması ve yan yana gelmesi suç faaliyeti olarak görülemez.

Ne var ki son yıllarda Türkiye’de bu hakkın kullanımı sistematik biçimde kriminalize edilmektedir. Yurttaşlar, özellikle de gençler ve kadınlar, demokratik haklarını kullandıkları için adli ve idari süreçlerle karşı karşıya bırakılmakta; bu süreçler çoğu zaman yalnızca hukuk alanında kalmayıp kişinin ailesine, okuluna, işine ve sosyal çevresine doğru genişletilmektedir. Asıl tehlike de buradadır.

İlayda Zorlu olayında kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri, kolluk görevlilerinin İlayda’nın ailesini arayarak kendisi hakkında yürütülen adli işlemler konusunda bilgi verdiği yönündedir. Bu iddia doğruysa, burada açık bir hukuka aykırılıkla karşı karşıyayız.

İlayda Zorlu reşit bir üniversite öğrencisidir; ailesinin velayeti altında bulunan bir çocuk değildir. Dolayısıyla kendisi hakkında yürütülen bir adli ya da idari sürece ilişkin bilgilerin ailesiyle paylaşılmasının hukuka uygun bir gerekçesi bulunmamaktadır. Kolluk görevlileri bu bilgilere kamu görevlerinden kaynaklanan yetkileri nedeniyle erişmektedir. Bu yetki, kişilerin özel hayatına müdahale etmek, demokratik hak kullanımını caydırmak ya da bireyleri aileleri ve sosyal çevreleri üzerinden baskı altında bırakacak sonuçlar doğuracak şekilde kullanılamaz.

Bir kişinin adli sürecine, eyleme katılıp katılmadığına, hakkında işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiler kişisel veridir. Bu verilerin hukuki dayanak olmaksızın üçüncü kişilerle, buna aile bireyleri de dahildir, paylaşılması Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunu gündeme getirir. Fiilin kamu görevinin sağladığı yetki kötüye kullanılarak işlenmesi hâlinde ise TCK m. 137/1-a uyarınca cezanın artırılması gerekir.

Somut olayın niteliğine göre ayrıca görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliği ve soruşturma bilgilerinin hukuka aykırı biçimde paylaşılması yönünden de değerlendirme yapılması gerekebilir. Ancak en yalın hukuki gerçek şudur: Kolluk, kamu görevi sırasında öğrendiği bilgileri keyfî biçimde ailelerle, işverenlerle, okul yönetimleriyle veya üçüncü kişilerle paylaşamaz. Devletin veri tutma ve bilgiye erişme gücü, yurttaşı baskılamak için değil; hukuku korumak için vardır.

KAMUSAL HAKKIN ÖZEL ALANDA ENGELLENMESİ

Burada yalnızca teknik bir kişisel veri ihlalinden söz etmiyoruz. Bir kişinin kamusal alanda kullandığı anayasal hakkın, özel alanı üzerinden baskılanması iddiasıyla karşı karşıyayız. Demokratik hakkını kullanan bir yurttaşın ailesi, okulu, işi veya sosyal çevresi üzerinden baskı altına alınması, hukuk devletinin kabul edebileceği bir pratik değildir. Yurttaş, hak sahibi bir bireydir; denetlenmesi ve sindirilmesi gereken bir özne değildir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, devletin hoşuna giden fikirler için tanınmış bir hak değildir. Tam tersine, çoğunluğun, iktidarın veya kamusal otoritenin rahatsız olduğu fikirlerin de güvence altında olması için vardır. Bir ülkede yalnızca makbul görülen sözler korunuyorsa orada ifade özgürlüğünden söz edilemez. Bir ülkede yalnızca izin verilen itirazlar güvence altındaysa orada toplantı hakkı gerçek anlamda yoktur.

İlayda Zorlu’nun ölümünün nasıl gerçekleştiği, elbette etkin, bağımsız ve eksiksiz bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda peşin hüküm kurmak doğru değildir. Ancak bu olayda hukuken mutlaka araştırılması gereken alan yalnızca ölüm anı değildir. Ölümden önce yaşandığı iddia edilen süreçler de bütün yönleriyle incelenmelidir.

Kolluk görevlileri aileyi aramış mıdır? Aramışsa hangi hukuki yetkiyle aramıştır? Hangi bilgileri paylaşmıştır? Bu bilgilere nasıl erişilmiştir? Bu yönde bir talimat var mıdır? Benzer uygulamalar başka öğrenciler ya da yurttaşlar bakımından da yapılmakta mıdır?

Bu soruların yanıtı yalnızca İlayda Zorlu dosyası için değil, bütün yurttaşların temel hak ve özgürlükleri için önemlidir.

Ayrıca bu mesele, yalnızca kolluk görevlilerini ilgilendiren dar bir tartışma değildir. Kamu görevi, kamu hizmeti veya mesleki faaliyet nedeniyle kişisel verilere erişen herkes için aynı hassasiyet gereklidir. Bu hassasiyet, hukukçular ve avukatlar bakımından da mesleki sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.

Bugün yapılması gereken şey açıktır: İlayda Zorlu’nun ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalı; kamuoyuna yansıyan kolluk araması ve bilgi paylaşımı iddiaları bağımsız biçimde soruşturulmalı; sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmalıdır.

Soruşturma yalnızca görünürdeki sonuca odaklanmamalı; o sonuca giden süreçte hak ihlali, baskı, kişisel veri paylaşımı veya görev yetkisinin kötüye kullanılması olup olmadığını da ortaya çıkarmalıdır.

Hukuk devleti, yurttaşın sesinden korkmaz. Kolluk yetkisi, demokratik toplumsal talepleri bastırmanın aracı hâline getirilemez. Hukuk devleti, demokratik hakkını kullanan yurttaşı ailesi, çevresi veya geleceği üzerinden baskı altına almaya çalışmaz.

Hiçbir kamu görevlisi, görevi gereği ulaştığı kişisel verileri keyfî biçimde paylaşamaz. Ölümün nasıl gerçekleştiği etkin bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır; ancak hiçbir ölüm, “münferit” denilerek geçiştirilemez.

Baroların, hukukçuların ve insan hakları savunucularının görevi de tam olarak budur: Hak ihlallerini görünür kılmak, hukukun sınırlarını hatırlatmak ve yaşam hakkı başta olmak üzere temel hakların takipçisi olmak.

Çünkü hukuk devleti, ancak en kırılgan anda, en yalnız bırakılan insanın yanında durabildiği ölçüde gerçektir.