İlhan Şeşen’in 55’inci Sanat Yılı konserle kutlandı: ‘Bu gece bitmesin!’

Kadıköy Belediyesi, sanatçı İlhan Şeşen’in 55. sanat yılı için Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) görkemli bir etkinlik düzenledi. Geceyi Sunay Akın sundu. Sunay, her zamanki gibi çok fazla ders çalışarak gelmişti. İlhan Şeşen hakkında yakınlarının bile bilmediği özel bilgileri CKM’nin büyük salonunu dolduran Şeşen hayranlarıyla paylaştı.

Konser için bilet satışı yapılmamıştı. Herkes Şeşen’in davetlisiydi! Bu yüzden salonun bütün koltukları doldu, sonra merdivenler… Geç gelenler de kapılarda kaldılar. Protokol durumu Şeşen’in ruhuna uygun bir isyankârlıktaydı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı salonun arkalarına doğru bir sırada kendine yer bulabilmişti! Sunay Akın, gecenin açış konuşması için Kösedağı sahneye davet ederken en ön sırada herkesi gördü ama Kadıköy’ün genç başkanını göremedi. (Mesut Kösedağı, böylesi gecelerde “normal” bir siyasetçinin konuşacağı sürenin dörtte birinden az konuştuğu için ayrı bir alkışı hak ettiğini belirtmeden geçmemeliyim.)

İlhan Şeşen’in 55. Sanat Yılı için yapılan Tek Şarkılık Konser hem çok neşeliydi hem de hüzünlü… Sunay Akın bütün enerjisini neşeli anekdotlara ayırmıştı. İlhan Abisiyle Türkiye’nin ve dünyanın pek çok şehrinde birlikte sahneye çıkmışlardı. Dolayısıyla çok yol arkadaşlığı yapmışlardı. Sunay gittikleri yerlerde Oyuncak Müzesi’ne yeni bir obje bulmanın heyecanını “Bak abi ne güzel bir oyuncak buldum” diye paylaşınca İlhan Şeşen onu şöyle “takdir” edermiş:

-Çok saçma!

Geceye katılan sanatçılar sadece “tek şarkı” söyleyeceklerdi, o da İlhan Şeşen’in bestesi olacaktı. Eğer beşer şarkı söyleselerdi yine de Şeşen’in bestelerini bitiremezlerdi öylesine üretken bir sanatçıydı…

Sunay Akın’ın anlatımına göre Manisa’da 1948’de beş kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen İlhan müziğe solist olarak başlıyor, gitar çalmayı da bilmiyor. Ama onun yolu başka. Okuyup -büyüklerin ifadesiyle- adam olmak. Pendik Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi’nin “en baba” bölümü olan Hukuk Fakültesi’ni bitiriyor. İçinde çok para olan bir sektöre yönelip banka avukatı oluyor. Tam on yıl şahane bir aile reisi olarak hayatını yaşarken bir aile büyüğü, en büyük abisi kaptan pilot Turhan Şeşen telefon açıyor:

-Eğer müziğe dönmezsen sana hakkımı helal etmem!

Halbuki aile büyükleri her zaman tersini önerirler: Bu ülkede sanatçı olup aç mı kalacaksın?

Anlayacağınız İlhan Şeşen’i ve o unutulmaz şarkılarını “aykırı” bir abiye borçluyuz! İlhan da kaptan pilotu mahcup etmiyor her zaman çok yüksekten uçuyor.

Geceye katılan şarkıcılar konser afişinde şu sırayla yer alıyorlardı: Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Güvenç Dağüstün, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman, Zeynep Talu.

Bütün sanatçılar Şeşen’in birbirinden güzel şarkılarını sırayla söylediler. Sadece onun kadim dostu, yakın arkadaşı en son iki konserinde birlikte sahneye çıktıkları Vedat Sakman kendi bestesi “Yanlızlığım”ı seslendirdi. O kadar ayrıcalık da onun hakkı tabii.

Gecenin finali tahminlerin ötesinde oldu. Salonu dolduranlar İlhan Şeşen’i bekliyorlardı ama afişte adı yer almayan Kenan Doğulu’yu “Ellerim’de Çiçekler” şarkısı ve büyük enerjisiyle sahnede görünce sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bu coşkulu ortamda sadece az önce sahneye çıkmış olup orada kalan efsane Grup Gündoğarken’nin gitaristi ve solisti Burhan Şeşen’i ağlatıyordu!

İlhan Şeşen bu sırada dostları arasında sahneye geldi ve Kenan Doğulu’ya eşlik ederken sevgi seliyle kucaklandı. Salondaki İlhan Şeşen sevgisi elle tutulur halde yoğunlaşmış büyük sanatçıyı sarmalıyordu. Final cümlesi yine ondan gelmişti, Sunay Akın’a hissiyatını şöyle ifade ediyordu:

-Bu gece bitmesin!