Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’ni çocuklar sevdi

BirGün EGE

Celal Bayar Mahallesi’nde bulunan Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi yenilenerek hayata geçirildi. Ilıca Ahmet Keleş Spor Tesisi’nin saha zemini, saha çevresindeki tel örgüler ve bunlara bağlı tüm saha aydınlatmaları kapsamlı tadilat sonucu yenilendi.

Tesis bünyesinde idari işlerin yürütüleceği bina ve bünyesinde banyo ve tuvalet barındıran soyunma odası ünitesi olmak üzere 2 adet konteyner ünite bulunuyor. Tesisin kamera sistemi ile güvenliği sağlanırken, vatandaşların da alanda oturabilmesi için banklar konuldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yenilenen tesisin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Burada benim çocukluğum, burada Ilıcamızda yaşayan birçok çocuğumuzun anıları var. Bu anıları koruyarak devam ettirmek bizim en büyük önceliğimiz. Çeşme’mizde tabii ki yeni spor alanları ihtiyacı var, bu alanların kamu ile kazandırılması en büyük hedefimiz olacak. O yüzden burayı komple dönüştürmek yerine var olanları koruyarak genişletmek de birincil önceliğimiz. Dilerim çocuklar burada tıpkı bizlerin biriktirdiği gibi şahane anılar biriktirir. Burası sizin için sonuna kadar keyfini çıkarın.”