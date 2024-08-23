İlk ekmek satışı Ferdi Zeyrek’ten

Mahir KANAAT

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Halk Ekmek projesini hayata geçirdi. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayan projede 12 noktada satış yapılacak. Halk Ekmek satışının ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ekmekleri yurttaşlara kendi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Halk Ekmek büfesinde vatandaşlara ilk satışları gerçekleştirdi.

Güzel bir güne uyandıklarını söyleyen Zeyrek, “Söz verdiğim üzere Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek büfeleri bugün itibari ile hayata geçti. Bismillah diyerek ilk ekmeğimizi sattık. Ekmeğimiz sıcak, taze ve sağlıklı. Sadece 5 liraya satıldı. Seçim sürecinde söz vermiştik, su 1 lira olacak, ekmek 5 lira olacak diye bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yunusemre ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Halk Ekmek büfeleri yakında 17 ilçemize taşınacak. Ülkemin her yerinde olmasına rağmen maalesef Manisa’nın eksik kaldığı bir noktaydı. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 liradan satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler’de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa’mda olacak” dedi.

Halk Ekmek satışının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Zeyrek, vatandaşların taleplerini dinledi. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Zeyrek, talepleri not aldı.

MAHALLELİLER MEMNUN

Mustafa Oğuz, “Çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin hepsi istifade ediyor. Ekmeğimi de aldım, her gün de alacam. 5 lira para değil” derken, Alican Gus da, “Bizim başkanımız güzel bir insan. Allah razı olsun, ekmeği ucuza veriyor. 5 liraya ucuz ekmek” ifadelerini kullandı.

Şükrü Zengin ise şunları dile getirdi: “Biz artık Halk Ekmeği takip etmiyoruz. Eski sistem gitti, yeni sistem geldi. Ellerine kollarına sağlık olsun. Bizim söylemimize gerek yok, çalışıyorlar. Ferdi Başkan çalışmaya devam etsin, Halk Ekmek olmasa da olur. Ülkemiz, vatanımız için bunlar devam etsin.”

Gıyasetten Boztaş, “Başkanımız sözünü tuttu. Halk Ekmek mahalleye geldi. Ekmeği dağıtıyor. Millet, gariban insanlar faydalanıyor. Ekmek çok güzel. Ben de ekmek aldım. Fırın 10 liraya veriyor. Gariban nerden alacak bu ekmeği. 10 tane alsa 100 lira, nasıl alacak. Şimdi 10 tane ekmek alıyor 50 lira. Halk Ekmek gelmeyecek deniyordu. Gelecek niye gelmeyecek. Başkan daha 4 aydır görevde. Allah razı olsun. Bizim ekmeğimiz geldi mahalleye” dedi.