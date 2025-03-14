İlk Kadın Yaşam Merkezi

BirGün EGE

Bodrum’da bir ilk olan Kadın Yaşam Merkezi, Çiftlik Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nin sadece bir mekân olarak kalmayacağını, kadın dayanışmasının, eşitlik mücadelesinin ve özgürleşmenin simgesi olacağını belirterek şunları söyledi:

“Kadınlar eğitimde, çalışma hayatında, siyasette, sanatta, sporda ve hayatın her alanında eşit haklar için emek ve mücadele veriyor. Ama hâlâ engellerle, baskılarla, yıldırma politikalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu merkez, tam da bunun için var. Kadınların birlikte üreteceği, öğreneceği, paylaşacağı, birbirine güç vereceği bir alan yaratmak için var. Çünkü kadınlar güçlendikçe toplum da güçlenir. Kadınlar özgürleştikçe toplum da özgürleşir.”