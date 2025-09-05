İlk kez yarı finaldeler

Ulusal Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 yenerek Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarı finalde Türkiyeli başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaştı. Karşılaşma boyunca üstün taraf olan ulusal takım ABD’yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Sultanlar setleri 25-14, 25-14 ve 25-23 alırken ABD tek kazandığı seti 25-22 önde kapattı.

TARİH YAZDILAR

ABD'yi deviren Ulusal takım, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Sultanları, yarı finalde Türkiyeli başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın saat 11:30’da oynanacak. Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan ulusal takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi. 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.