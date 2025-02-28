İlk ve tek ‘Glütensiz Kafe Market’ açıldı

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunanlar için Balıkesir’in ilk ve tek Fırıntaş Glütensiz Kafe Market’ini hizmet açtı.

Fırıntaş Glütensiz Kafe Market, sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyatla satışa sunuyor.

Kafe Market’in açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fiyat pahalılığı ve glütensiz ürünlere erişimin zor olması nedeniyle böyle bir hizmeti hayata geçirip, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.