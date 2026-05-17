İlkay Akkaya’dan Şebnem Ferah’a: Şarkılarda aradığımız geçmiş ve yuhaladığımız gelecek

Recep Yılmaz

Bir konser alanına girildiğinde artık yalnızca müzik dinlenmiyor. İnsanlar biraz da geçmişte kalan duygularla yeniden temas etmeye çalışıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’de, geçmiş senelerin popüler sanatçılarına olan konser ilgisi yalnızca kültürel bir hareketlilik değil; aynı zamanda toplumun ruh hâline dair önemli bir işaret.

Bugün nostalji duygusu güçlü biçimde geri dönmüş durumda. 90’lar ve 2000’lerin başına ait müzikler yeniden büyük kalabalıkları bir araya getiriyor. Bunun nedeni yalnızca eski şarkıların sevilmesi değil. İnsanlar biraz da geçmişte hissettikleri dayanışmayı, samimiyeti ve ortak duyguyu arıyor. İzleyecek yeni şeylere zihinsel olarak isteksiz olan sinema ya da dizi izleyicisinin, eskiden izlediği bir işi tekrar izlemesi gibi; insanlar da yeni şeylerin kaosu yerine eski ve sevdikleri tatları, o garip güven duygusunu arıyor.

Bu noktada Şebnem Ferah gibi isimlerin etkisi daha görünür hâle geliyor. Çünkü Şebnem Ferah yalnızca bir rock yıldızı değil; belirli bir kuşağın duygusal hafızasında yer etmiş güçlü bir figür. Şarkıları yıllarca yalnızlıkla, hayal kırıklığıyla ve yeniden ayağa kalkma çabasıyla birlikte düşünüldü. Hâlâ insanların hayatındaki belirli dönemleri çağırıyor.

Marksist açıdan bakıldığında müzik yalnızca estetik bir alan değil; aynı zamanda toplumsal deneyimlerin taşıyıcısıdır. İnsanların hangi şarkılarda buluştuğu, hangi sözlerde kendini gördüğü ve hangi konserlerde ortak bir duygu kurduğu, yaşanan dönemin ruhuyla doğrudan bağlantılıdır.

Özellikle ekonomik krizlerin derinleştiği, güvencesizliğin arttığı dönemlerde konserlerin yarattığı ortaklık hissi daha görünür hâle geliyor. Çünkü gündelik hayat giderek daha yalnızlaştırıcı bir hâl alırken insanlar, kolektif duygular yaşayabilecekleri alanlar arıyor. Binlerce kişinin aynı anda aynı nakaratı söylemesi bu yüzden hâlâ güçlü bir deneyim yaratıyor. AKP’nin yarattığı ekonomik yıkım ve birçok kültürel aktivitenin engellenmesi nedeniyle buna ulaşmak zor olsa da bunun peşinden koşan çok sayıda insan olduğu da yadsınamaz bir gerçek.

Ancak bugün muhalif müzik açısından dikkat çekici başka bir kırılma da yaşanıyor. Kendini ilerici ya da muhalif olarak tanımlayan yeni kuşakların bir bölümü, geçmişin protest müzik geleneğiyle giderek daha zayıf bağlar kuruyor. Sosyal medya çağında politik tavır çoğu zaman anlık reflekslere, hızlı öfkelere ve kimlik gösterilerine dönüşüyor.

Bunun en görünür örneklerinden biri, İlkay Akkaya’nın ODTÜ Bahar Şenlikleri gibi muhalif bir etkinlikte, kendilerine muhalif diyen ancak sisteme hizmet etmekten başka amaç gütmeyen bir grup faşist tarafından saldırıya uğramasıydı. Hayatlarında hiçbir acıyı devletten bilmemiş, gerçek düşmanlarını tanımayan ve bir kere bile “Ağla Sevgili Yurdum” dinlememiş bu kitlenin, yıllarca protest müziğin önemli isimlerinden biri olmuş bir sanatçıya saldırması aslında daha büyük bir dönüşümün göstergesiydi.

Buradaki mesele yalnızca bir konser tartışması değildi. Asıl mesele, Türkiye’de muhalif kültürün kendi tarihsel hafızasıyla kurduğu ilişkinin zayıflamasıydı. Çünkü neoliberal dönem ve AKP yalnızca ekonomiyi değil, politik algıyı da değiştirdi. Eskiden kolektif mücadele deneyimleri üzerinden kurulan muhalefet kültürü, bugün daha parçalı, daha bireysel ve daha hızlı tüketilen bir dile sıkışmış durumda. Buna ek olarak devlet desteğiyle yükselen sağ dalga, sosyal medyadaki yoğun manipülasyon ve algı yönetimi de bu dönüşümü besliyor. Zaten kötü durumda olan eğitim sistemiyle birlikte; sosyal olarak büyük yoksunluklar yaşayan, bilinçsizce yetiştirilen genç bir kitlenin ortaya çıkması da buna eklenebilir.

Bu nedenle geçmişte gerçekten bedel ödemiş sanatçılar bile bugün kolaylıkla hedef hâline getirilebiliyor. Üstelik bunu yapanlar çoğu zaman kendilerini sistem karşıtı olarak gören gençler oluyor. Fakat burada ciddi bir çelişki var. Sürekli özgürlük ve ifade alanı vurgusu yapan yeni kültürel dil, bazen kendi dışındaki seslere karşı oldukça tahammülsüz davranabiliyor.

Bugünün dijital siyaset dili insanları ortak bir zeminde buluşturmaktan çok hızlı saflaşmalara itiyor. Bu yüzden geçmişin protest müzik geleneğiyle bugünün politik dili arasında ciddi bir kopukluk oluşuyor. Bir dönemin dayanışma duygusuyla üretilmiş şarkıları, bugünün hızlı tüketilen tartışmaları içinde bağlamından kopabiliyor.

Yine de bütün bunlara rağmen protest müziğin etkisi tamamen kaybolmuş değil. Çünkü insanlar hâlâ gerçek duygular taşıyan seslere ihtiyaç duyuyor. Bağımsız sahnelerde, küçük konser mekânlarında ve alternatif festivallerde hissedilen ilgi biraz da bunun göstergesi. Zaten bütün bu eleştirilerin ve kopuşun bu kadar görünür olmasının en büyük sebeplerinden biri de tüm baskılara rağmen karşı sesi yükseltmeye çalışan ve yaşanan onca provokasyona rağmen tarihin ve hayatın doğru yerinde, onurlu bir yaşam sürmeye çalışan insanların hâlâ var olmasıdır. Bu insanların, bütün yapay yıkımlara rağmen mücadele etmeye devam etmesi de oldukça önemlidir.

Belki de nostaljinin bugün bu kadar güçlü olmasının nedeni tam olarak burada yatıyor. İnsanlar yalnızca geçmişi özlemiyor; geçmişte hissettikleri ortaklık duygusunu arıyor. Bugün belki bir Şebnem Ferah konserinde ya da yarın başka bir protest müzik gecesinde aynı şarkıya eşlik eden insanların hissettiği şey tam da bu.

Çünkü müzik ve özellikle konserler yalnızca basit birer etkinlik ya da an değildir. Bir aradalığın ve birçok insanın tek bir duygu etrafında birleşebilmesinin en güçlü göstergelerinden biridir. Aynı zamanda yaşanmış ve yaşanacak güzel şeylerin de önemli bir parçasıdır. Bugün eski ve sevdiğimiz konserlerin dönüşü; yarın kampüslerde hep bir ağızdan, her karanlığın kendiliğinden aydınlığa çıkmayacağını bilmemize rağmen, inatla ve ısrarla aydınlık bir geleceğe ve onurlu bir yaşama olan inancımızı haykırmaktır.