İlkokullar Kuran kurslarına dönüştürülüyor

Maarif müfredatı süreci bize karma, laik, bilimsel eğitimle eşzamanlı zorunlu, kesintisiz eğitimin de hedef alınacağını gösteriyordu. Laik, karma eğitimin yerli ve milli olmadığı, kaldırılacağı, zorunlu, kesintisiz eğitimin de laikliğin baskıcı bir uygulaması olduğu, kaldırılması gerektiği vurguları, yapılan konuşmalarda, yayımlanan raporlarda açıklanıyordu.

Laik, karma, kamusal, zorunlu eğitimin hedef alınmasında iki temel hat izleniyor. Birinci adımla mesleki eğitim adıyla, dört yeni okul modeli, mesleki ve teknik eğitim politika belgesi, mesleki eğitimde ortaokul bölümlerinin açılması, Genç Ahiler Projesi ile okul, öğretmen adım adım ortadan kaldırılıyor. Çocuk işçiliği yaygınlaştırılıyor.

İkinci adımla imam hatiplerin, hafızlık eğitimi veren okulların sayısı artırılıyor. Zorunlu din derslerine ek seçmeli adıyla farklı isimlerle diğer din dersleri de yönetmelikler eliyle zorunlu hale getiriliyor. Okullarda okul öncesinden itibaren bulunması zorunlu olarak ifade edilen tek alan mescitler oluyor. Müfredat değişikliği ile tüm derslerin bilimsel niteliğine son veriliyor. 4-6 yaştan başlayarak Kuran kursları her yaş grubunda yaygınlaştırılıyor. ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) ve onlarca protokolle okullar diyanet ve tarikatlar tarafından kuşatılıyor. Eğitimin laik, bilimsel niteliği tamamen ortadan kaldırılıyor.

Son Milli Eğitim Şûrası’nın temel başlıklarından biri 4-6 yaş Kuran kurslarının yaygınlaştırılması idi. Şûra’dan bugüne Diyanet’e bağlı her yerde, kamu yararına vakıf ve derneklerin açtığı toplum temelli kurumlar denilerek tarikat yapılarının açtığı yerlerde 4-6 yaş Kuran kursları yaygınlaştırılıyor. Diyanet İşleri geçtiğimiz günlerde 1,5 milyona yakın çocuğun 4-6 yaş Kuran kurslarından “mezun” olduğunu açıkladı.

***

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kuran kursları Uygulama Esasları düzenlemesi yayımlanarak yaygın din eğitimi adı altında her yaş grubunda tüm okulların, yurt ve pansiyonların Kuran kursları için kullanılacağı açıklandı.

Bu düzenleme ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Yurt ve Pansiyonlar Yönetmeliği referans alınarak program hayata geçiriliyor. Her “öğreticinin” 12/18 saatlik temel öğretim ya da 25/30/60 saatlik 4-6 yaş grubu Kuran kurslarından birini açmak zorunda olduğu devamında farklı yaş grupları için de Kuran kursu açabileceği belirtiliyor. “İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarında” görev alanların 7-10 Yaş Grubu Kuran kursları öğretim programı açma zorunluluğu olduğu 11 yaş ve üzeri olanların da kayıt edileceği maddeleri yer alıyor.

Örgün eğitime devam eden çocuklara/gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturulacağı çocuklara, gençlere yönelik okullarda, camilerde hafta içi, hafta sonu ve yurtdışı misafir öğrenci öğretim programlarının uygulanacağı belirtiliyor.

Üniversite kampüsleri, YURT-KUR, Türk Diyanet Vakfı öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane vb. yerlerde gençlere yönelik hafta içi, hafta sonu Kur’an Kursları öğretim programlarını açılacağı madde madde düzenleniyor.

Çocuklara yönelik yaygın din eğitiminin; 4-6 yaş Kuran kursları (yarım/tam gün) ve 7-10 yaş Kuran kursları öğretim programı olarak uygulanacağı açıklanıyor.

Ağustos 2024’te yayımlanan 7-10 yaş Kuran kursu öğretim programı ile yaygın din eğitimi hizmetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla ve örgün eğitime devam eden öğrenciler için programın hazırlandığı, öğrencilerin program kapsamında cemaatle namaz, ezan ve kâmet uygulamalarına, sabah namazı ve cami çocuk buluşmaları gibi etkinliklere katılımlarının sağlanması, ilahi gruplarının oluşturulması, ilahi okuma gibi yarışmaların yaygınlaştırılması vurgulanıyor.

***

Ataması yapılmayan on binlerce öğretmen atama beklerken bu kurslarda çalışmak için sertifika almak yeterli oluyor. Öğretmenlik mesleği hedef alınıyor; çocuklar eğitimci niteliği taşımayan kişilere teslim ediliyor. Siyasal kadrolaşma son hızla hayata geçiriliyor. Okul öncesi eğitim kamuda da özelde de paralı iken “ihtiyaç sahibi” olduğunu belirtenler için 4-6 yaş Kuran kurslarında ücret alınmıyor hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokolle her öğrenci için ücret ödeniyor. Yarım veya tam gün olan bu kurslar yoksulluktan kaynaklı çaresizlikle zorunlu tek adres haline getiriliyor.

Aynı durum 7-10 yaş Kuran kursları için de geçerli. Kulüp adı altında okullarda yürütülen dersler, etkinlikler ücretli iken bu kurslar için ücret alınmıyor. Çalışma saatlerinin her gün arttığı ve esnekleştiği günlerde anne-babanın işine devam edebilmesinin temel koşulu çocukların kalabilecekleri kurs gibi yerler oluyor. Kamu okullarında kulüp ve etkinliklerin ve özel öğretim alanındaki kursların yüksek ücretlerine karşılık 7-10 yaş Kuran kurslarının ücretsiz olması yoksulluğun çaresizliğinin zorunlu mekânları haline getiriliyor.

Okul öncesi ve ilkokul çağı, çocukların soyut bilgiye hazır bulunurluğunun olmadığı bir dönem olmasına rağmen çocukların bilişsel, psikolojik gelişimleri açısından telafisi olmayacak hasarlar bırakılıyor.

Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu’nun yaptığı açıklamada yalnızca Edirne’de 19 okulda 396 ilkokul öğrencisi için 7-10 yaş Kuran kursları uygulanıyor.

Tüm kamu kurumları, eğitim kurumları Kuran kurslarına dönüştürülüyor.

Laik, bilimsel, karma, zorunlu, nitelikli eğitim adım adım ortadan kaldırılıyor.