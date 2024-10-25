İller Bankası’ndan 23 milyonluk kesinti

BirGün EGE

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmaları anlattı, gündemi değerlendirdi. İller Bankası’nın kesintileri nedeni ile bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Başkan Balaban açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Geçen ay İller Bankası’ndan 21 milyon lira alacağımız kesildi. Bu ay da 23 milyon lira kesildi. Biz yine mazeret üretmeden iş üretiyoruz. Kesintilerden dolayı memur arkadaşlarımızın bu ay sosyal denge tazminatlarını ödeyemedik. Kaynak yarattığımız ilk fırsatta arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını ödeyeceğiz. Her attığımız imzanın arkasındayız. Sosyal denge tazminatını kesmedik. Sendikayla bir yıllık sözleşme imzaladık. Sözümüzün arkasındayız. 2 yıl içerisinde de ekonomik anlamda belediyeyi sağlam bir yapıya kavuşturacağız.”

Ekim ayında yaptıkları çalışmaları değerlendiren Başkan Balaban, Yunusemre Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde fizyoterapi psikolojik danışmanlık hizmetinin ardından diyetisyenlik hizmetinin de başladığını söyledi.

Başkan Balaban, 23 merkez mahallenin 13’ünde mahalle meclislerinin kurulduğunu yıl sonuna kadar diğer mahallelerde de bu çalışmanın tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Başkan Balaban, kasım ayı içerisinde Muradiye Ek Hizmet Binası ve Alzheimer Merkezi’ni açacaklarını kaydetti.

Amatör spor kulüplerine destek vereceklerini de aktaran Başkan Balaban spor ve sporcuyu önemsediklerini belirterek, “Kasım ayı içinde amatör futbol kulüplerinde Yunusemre Belediyespor aracılığıyla ciddi bir desteğimiz olacak. Bunun sözünü de vermiştik. Yunusemre Belediyespor’u amatör futbol müsabakalarından çekeceğiz ve orada harcayacağımız parayı amatör kulüplere harcayacağız. Amacımız amatör spora destek vermek, gençliğe sahip çıkmak, uyuşturucuyla mücadele etmek ve gençlere destek olmaktır” dedi.