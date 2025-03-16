I’m Still Here ve anımsattıkları

Emine Uçar İlbuğa - Prof. Dr.

Merkez İstasyon (1998), Motosiklet Günlüğü (2004), Yolda (2012) filmleriyle adını duyuran, ülkesinin güncel koşullarını, Latin Amerika’nın tarihini, belgesel bir dille filmlerine yansıtan Brezilyalı yönetmen Walter Moreira Salles en son çektiği I’m Still Here (Hâlâ Buradayım, 2024) ile Brezilya’da yaşanan darbe döneminden bir kesit sunuyor. Bu filmiyle de yönetmen Akademi 2025, En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü’nün sahibi oldu. Salles Brezilya’da darbe döneminde yaratılan baskı ve korku atmosferini bir aile örneği üzerinden belgesel tarza yakın bir dille ortaya koyarken, hem ülkesinin darbe tarihi ile yüzleştiriyor hem de askerî darbelerde yaşanan insan hakları ihlallerini Brezilya örneği üzerinden dünya sinema izleyicilerine taşıyor.

Brezilya’da 1964 yılında Amerika’nın da desteği ile gerçekleştirilen askerî darbe 21 yıl sürdü. Askerî darbe ile sivil hükümet lav edildi, baskıcı rejim yeni çıkardığı darbe yasası ile insan hakları ihlalleri, gözaltında kayıplar, işkenceler, yargısız infazlar, baskı ve korkuyla sivil örgütlenmelerin önünü tıkadı, milliyetçilik, antikomünizm gibi söylemler üzerinden muhalefetin gücünü kıracak politikaları benimsedi, basın ve rejime karşı çıkanlara uygulanan baskı ve şiddet normalleştirildi ve bu yıllarda yaşanan kısa bir ekonomik düzelme darbeci hükümetin yasal yollardan gelmediği iktidardaki yerini pekiştirmesine neden oldu. Ancak 1985 yılında yapılan seçim sonrası, sivil bir hükümetin kurulması ile tutuklanan, işkencede öldürülen ve gözaltında kaybedilen binlerce insana ilişkin bilgilerin resmî elden itirafının önünü açtı.

DARBE DÖNEMİNDE ONURLU YAŞAMIN HİKÂYESİ

Filmin ilk bölümünde 1964 askerî darbesinin üzerinden 6 yıl geçmiş, sürgünden dönen eski İşçi Partisi milletvekili Rubens Paiva (Selton Mello), eşi Eunice (Fernanda Torres) ve beş çocukları deniz kıyısında sık sık dostları ile bir araya geldikleri kiralık evlerinde görünürde mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Paiva ailesi aldıkları arsaya yaptıracakları ev ve Rio de Janeiro’da kendilerine kuracakları yeni bir hayat planlarken, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir askerî baskınla Rubens’in gözaltına alınması ve ardından gelişen olayların hayatlarını altüst etmesi ile filmin birinci bölümünde çizilen mutlu aile tablosundan ülkenin karanlık bir dönemine geçiş yapılıyor. Salles Hâlâ Buradayım ile izleyicileri 1964-1985 yılları arasında süren diktatörlük rejimini eleştiren, rejime karşı olan birçok muhalif insanın gözaltında ağır işkenceye uğradığı, öldürüldüğü ve ailelerinin de onların akıbetleri hakkında hiçbir zaman bilgi alamadığı bir döneme yönelik tarihi bir bellek yolculuğuna çıkarıyor ve Brezilya’da 20 yılı aşkın süren askerî darbenin susturduğu, baskı altında tuttuğu insanların yaşadıklarına ilişkin tarihsel bir belge ortaya koyuyor. Ayrıca yönetmen aile üyelerinin el kamerası ve fotoğraf makinesi ile film içinde film ve fotoğraf çekimlerine sık sık yer vererek unutmaya karşı belge üretmeye devam ediyor.

KADININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE DİRENİŞÇİ GÜCÜ

Walter Salles, evin küçük oğlu Marcela Rubens Paiva’nın yazdığı ve Paiva ailesinin gerçek yaşam hikayesine dayana kitaptan uyarladığı Hâlâ Buradayım filminde; baba Rubens Paiva’nın gözaltında kaybedilmesi sonrası geride kalan eşi ve çocuklarının askeri cuntanın yaydığı adaletsizlik ve korku atmosferine karşı verdikleri mücadeleyi anne Eunice’nin gözünden anlatıyor. Kocasının birkaç günlük sorgudan sonra evine döneceği beklentisi yavaş yavaş ortadan kalkan Eunice, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkında, yeniden hayata tutunmanın yollarını arıyor. Bir yandan kocasının izini süren öte yandan ailenin düştüğü ekonomik kriz ve çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için mücadele eden Eunice radikal kararlar alıyor ve önce ailesinin yaşadığı kente taşınıyor, sonra da üniversite eğitimine devam ederek, hak arayıcısı bir hukukçu oluyor.

Walter Salles, Patrick Heidmann ile yaptığı söyleşide filmdeki karakterlerin kendi hayatına uzak olmadığını söylüyor. Salles’in ailesi de 1964 Askerî Darbesi ile Brezilya’yı terk etmiş ve 6 yıl sonra yeniden dönmüş. Salles, Paiva ailesi ve çocuklarıyla geçmişten tanışıyor ve filmde çizilen ilk başlardaki tatil köyü havasının, mutlu aile profilinin, plajda yüzenler, voleybol oynayanlar, sokakta futbol oynayan çocuklar ve evdeki partileriyle tamamen gerçek olduğunu ve asıl olması gereken Brezilya’nın tam da Paiva ailesinin salon penceresinden görülen bu manzara olması gerektiğine vurgu yapıyor. Ve ekliyor “o yıllarda hepimiz Rubens Paiva gibi bir babamız olmasını hayal ederdik” diyor. Ayrıca Oskar’da en iyi kadın oyuncu adayı olan ve Hâlâ Buradayım filminde beş çocuklu Eunice’yi canlandıran Fernanda Torres Merkez İstasyon (1998) filminin ana kahramanı Dora’yı canlandıran Fernanda Montenegro’nun kızı. Filmin sonunda Eunice Paiva’nın yaşlılık dönemine anne Fernanda Montenegro hayat veriyor. Böylece Salles karakterler üzerinden hem aynı film içinde anne kızı hem de iki farklı Brezilya dönemine ilişkin filmlerini yan yana getirmeyi başarıyor.

TÜRK SİNEMASINDA 12 EYLÜL

Hâlâ Buradayım filmi baştan sona 12 Eylül Askerî Darbe ve sonrasında yaşanan kayıplar, infazlar ve insan hakları ihlalleri açısından en ağır sonuçları yaşayan Türkiye’nin yakın tarihi ile de yüzleşme olanağı sağlıyor. Brezilya ve daha birçok ülkede olduğu gibi, Arjantin, Şili, Paraguay, Uruguay, Yunanistan ve Türkiye’de askerî darbelerle siyasi muhalifleri ortadan kaldırmak amacıyla sistematik işkence yöntemleri kullanıldı. Arjantin’de askerî cunta döneminde gözaltında çocuklarını kaybeden Plaza de Mayo Anneleri adalet arayışının en güçlü sembollerinden biri oldu. Şili’de Augusto Pinochet darbesi ile binlerce kişi işkenceye maruz kaldı ve öldürüldü. Türkiye’de 12 Eylül Askerî Darbe dönemi ve sonrasında bir gecede kararlar alınıp gençler asıldı, binlerce insan tutuklandı, işkence gördü, sakat kaldı ya da hayatlarını kaybettiler. Bugün hâlâ Cumartesi Anneleri Galatasaray Lisesi önünde her hafta sonu bir araya gelerek, kayıplarının akıbetini sorgulamak, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ve adalet sağlamak amacıyla sivil bir direniş göstermeye devam ediyorlar ve filmde Eunice ve ailesinin darbeciler karşısında Rubens’in akıbeti hakkında bilgi alamadıkları ve umutları tükendiği bir dönemde dahi bitkin, üzgün bir aile resmi vermemek adına gülümsedikleri fotoğraftaki gibi Cumartesi Anneleri de umutlarını ve dirençlerini kaybetmiyorlar.

Walter Salles’in Hâlâ Buradayım ile Brezilya’da darbenin üzerinden 40 yıl geçmesine karşın o dönemi bugüne taşıması, unutmaya karşı bellekleri tazelemesi çok önemli. Çünkü hızın hâkim olduğu bu çağ aynı zamanda unutmalar çağı. Türkiye’de Şerif Gören, Sen Türkülerini Söyle (1986), Zeki Ökten, Ses (1986), Tunç Başaran, Uçurtmayı Vurmasınlar (1989), Atıf Yılmaz, Eylül Fırtınası (1999), Çağan Irmak, Babam ve Oğlum (2005), Sırrı Süreyya Önder, Beynelmilel (2006), Ömer Uğur, Eve Dönüş (2006), Atıl İnanç, Zincirbozan (2007) ile 12 Eylül Dikta dönemini farklı perspektiflerden sinema filmlerine taşıdılar. Ancak 12 Eylül dönemini bugünün üzerinden yeniden hatırlatmak ve bu hatırlatmayı da direniş ve umudu besleyecek şekilde anlatacak filmler hâlâ çekilmeyi bekliyor.