İmam Sarmalı’na ceza yağdı

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü’ne bağlı imamlar Halil Cengiz ve kuzeni Ahmet Cengiz’in sazan sarmalı yöntemiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti. Bunu olayı “İmam sarmalı Diyanet’i sarstı: Ayasofya imamını bile dolandırmışlar” başlıklı haberimizde anlatmıştık.

İddianameye göre; iki imam, 2021 yılında ülkede sıfır araç bulunmazken farklı filo şirketlerinden aldıkları sıfır kilometre araçları İstanbul’da kurdukları CNGZ Filo Otomotiv Şirketi üzerinden satışa çıkarmıştı. İstanbul’da çok sayıda imama bu araçları verip paralarını aldılar. Satış işlemini daha sonra yapacaklarını söylediler.

DİN, SİYASET VE VURGUN

Bu sırada memleketleri Sinop Durağan’da AKP Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi de olan Halil İbrahim Aktan ile ortak otomobil galerisi açtılar. Durağan’ı otomobil satışının merkezi haline getireceklerini söylüyorlardı. Durağan’a TIR’larla çok sayıda otomobil götürdüler. AKP ve Erdoğan’a rekor oranda oy çıkan Durağan’da Kuran kurslarına, camilere yardım yapıp ‘RTE’ plakalı lüks otomobillerle gezerek tezgâhlarını kurdular. Dini ve AKP’nin siyasi referanslarıyla güven sağlayan dolandırıcılar, ilk satışlarda otomobillerin devrini yaptı. Kısa sürede Durağan’ın yanı sıra Kastamonu, Sinop, Tokat, Samsun ve çevre ilçelerden insanlar galerinin önünde sıraya girdi.

‘RTE’ plakalı araç.

‘6 AY 6 BİN KİLOMETRE’ KURALINI KULLANDILAR

Bu dönemde hükümet, sıfır araçların tekrar satışının yapılabilmesi için ‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralı getirdi. İmam dolandırıcılar, bu kuraldan faydalandı ve paraları toplayıp otomobillerin satışını 6 ay sonra vereceklerini söyledi. Sazan sarmalında 2023 yılının Ağustos ayında yüz milyonlarca lira toplanmıştı. Çok sayıda mağdura otomobil verilmedi. Otomobil verilenler ise kiralamış görünüyordu ve araçlar ellerinden alındı. Mağdurlar arasında Ayasofya İmamı Bünyamin Topçuoğlu, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan da vardı. Halil Cengiz, Ahmet Cengiz, otomobil temin ettikleri Elibol Filo Şirketi’nin sahibi Engin Elibol ve CNGZ Filo’nun çalışanı olan iki şüpheli Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Bazı imamların ise otomobil satışlarına aracılık yaptığı iddia edilmiş, Diyanet sendikalarının adı da skandala karışmıştı. İmamlara araç verdiği iddia edilen Elibol Filo Şirketi’nin sahibi Engin Elibol ve Grandtur Şirketi’nin sahibi Ali Rıza Çelebi’ye de dava açılmıştı.

‘45 KİŞİYİ DOLANDIRMAKTAN SUÇLU BULUNDU’

İmamların Sazan Sarmalı ile ilgili Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 2024 yılının son günlerinde sonuçlandı. İmamlar Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz, 45 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan 206’şar yıl hapisle cezalandırıldı. İmamların kurduğu şirketin çalışanı Murat Dilek 64 yıl 8 ay, şirketin diğer çalışanı Abdulkadir Çelik 2,5 yıl hapis cezası aldı.

İki imam, Diyanet’e bağlı memur oldukları dönemde şirketi eşlerinin üzerine açmıştı. Halil Cengiz’in eşi Hatice Cengiz bir kişinin dolandırılması suçundan 2.5 yıl hapis cezası aldı. Ahmet Cengiz’in eşi olan Hatice Cengiz’e ise 3 kişinin dolandırılması suçunda 6 yıl hapis cezası verildi. ‘İmam Sarmalı’nın Durağan ayağındaki galerinin yetkilisi Şaban Haktan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Komisyon alan aracılar Ertuğrul Şahlan ile Yüksel Turgut da 2,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

ŞİRKET SAHİPLERİ BERAAT ETTİ

Elibol Filo Şirketi’nin sahibi Engin Elibol ve Grandtur Şirketi’nin sahibi Ali Rıza Çelebi, davada imamlara otomobilleri kiralık olarak verdiklerini ve sazan sarmalı ile bir ilgilerinin olmadığını savunmuşlardı. Kendilerinin de mağdur olduğunu söylemişlerdi. Yargılama sonucunda Engin Elibol ve Ali Rıza Çelebi tüm suçlamalardan beraat etti.