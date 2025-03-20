İmamoğlu korkusu dağları sardı!

Salı günü Türkiye’de iktidar tarafından akademisyenlere bir cinayet işletildi.

Azmettirenler, tamamen “yok hükmünde” bir karar veren hocalara”, hem evrensel hukuku katlettirdiler hem de akademik namusun yok olmasına neden oldular.

Geleceğin umudu, parlamenter rejimin güçlü sesi, laik demokrasinin, sosyal hukuk devletinin yeniden kurulmasının öncüsü Ekrem İmamoğlu’nu durdurabilmek için üniversite diplomasını iptal ettiklerini açıkladılar.

Yetkisi olmayanlar, 30 sene önceki meşru bir diplomayı, hukuk düzene aykırı bir şekilde yasa ve yönetmenlikleri geriye doğru işleterek, iptal ettiler!

Yetmedi dün, İmamoğlu "terör örgütü kurmak ve usulsuzluk yapmak"tan suçlanarak beraberinde 106 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

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CHP’nin iktidar olacağı inancı İktidarda öyle güçlenmiş ki, her türlü kirli yolu denemekten geri durmayacak bir pervasızlığa kapılmışlar.

İktidarın gözü öyle dönmüş, kaybettiğine öyle inanmış ki, CHP ve İmamoğlu’na kurduğu tuzaklar ve yaptığı haksızlıkların ters tepeceğinin farkında bile değil.

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16 Nisan 2017 referandumunda olduğu gibi yasadışına çıkarak, dünyada benzeri olmayan bir şeklide “mühürsüz oy ve zarfların” geçerli olduğuna karar vermişlerdi.

AGİT, hazırladığı raporla bu etik ve hukuk dışı hileyi dünyaya duyurmuştu. AB’ye Türkiye’nin giriş çalışmaları, bu olay sonrası askıya alınmıştı.

Yine aynı anlayış, 2019 İstanbul Yerel seçiminde bir zarfın içindeki 4 oy pusulasından 3’nü geçerli, birini de geçersiz sayarak, hukuk ve adalet anlayışımızla alay edilmesine neden olmuştu. Türkiye’yi rezil eden bu anlayışın artık iktidardan gitmesi gerektiğini milyonlar anladı.

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İstanbul’u düşünen ve İstanbul’a hizmet eden ve 4 kez Erdoğan’a rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yaptığı hizmetlerle ülkeyi hakça yönetebileceğini ispat etti.

İktidarın çökerttiği ekonomi, yaptığı hak gaspı, yargılama sopasıyla oluşturduğu korku ve bilinçli olarak yok ettiği tarım, aç bıraktığı çocuklar ve emekliler, işsiz kalan ana ve babaları kurtarmak adına CHP ve İmamoğlu’nun işbaşına getirilmesi şarttır.

İlk kez Türkiye’de “siyasal bahar havası” esiyor.

Newroz’la birlikte yeniden "Tam bağımsız Türkiye ve laik demokratik sosyal hukuk devleti kurulması yeşeriyor, çiçekler açmaya başladı. İktidarın bir kısmı bu durumun farkında ama siyasal İslamcılar hala “Cihat Peşinde”

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İstanbul’u 25 yıl boyunca sağ belediyeler, ANAP ve AKP zihniyeti yönetti.

Son 6 yılda ise, halk için halk adına hizmet eden CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u yönetiyor.

Ekrem İmamoğlu döneminde, İstanbul hizmet gördü!

Tarikat, vakıf, dernek ve mafyadan belediyeyi temizledi.

İstanbulluları sömüren, soyan yasadışı örgütlerin, doğayı katleden ve İstanbul’u mahveden iktidar yandaşlarının, kamu kaynağını kapattı.

Bu paralarla, kreş, kent lokantaları, yeni doğan bebeklere ve emeklilere yardımlar yaptı.

Kısaca; 6 yıl boyunca durmadan, yılmadan çalıştı, etkin hizmetlere imza attı. Başarısı 22 yıllık çöken iktidarı çok ama çok kızdırıyor.

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AKP, yönetimde bulunduğu yıllar boyunca İstanbul’u ranta açmıştı.

Bizzat Erdoğan, “İstanbul’a ihanet ettiklerini “açıkladı.

Diğer yandan AKP, İstanbul’da oluşan kayıt dışı ekonomiye göz yumdu, ortaya çıkan kara parayı da kullanmaktan geri durmadı.

Bu dönemde mafya liderleri vatandaş yapıldı, kollandı ve koca kent uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirildi.

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Şimdi 22 yıllık iktidar çöktü!

Hemen seçim istiyor.

CHP önderliğinde yurttaşlar, Türkiye üzerinde tepinen bu art niyetli anlayışı, bir an önce ülkenin başından defetmeli.

İlk adım; 23 Mart’ta CHP’li tüm üyelerinin sandık başına giderek Ekrem İmamoğlu’na oy vermeli. CHP'nin tüm üyeleri adeta bir nefer gibi önseçim sandıklarını doldurmalı. Milyonlarca CHP üyesi İmamoğlu derse biliniz ki, çocuklar dışında her 70 kişiden biri, Ekrem İmamoğlu’na inandığı ve güvendiği için genel seçimde yanında olacağını dünya aleme ilan etmiş olacaktır. Haydi her renk ve inançtan olanlar, 23 Mart’ta sandık başına giderek istibdat rejiminin karşısında olduğunuz ilan edin, seçimin derhal yapılmasının müjdecisi olun! Türkiye’de laik demokratik sosyal hukuk devletini yeniden canlandırın!